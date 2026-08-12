Los demócratas intensifican el escrutinio sobre David Ellison en medio de la batalla legal entre Paramount y WBD

Mientras Paramount presiona para resolver la demanda de antimonopolio estatal que ha obstaculizado su acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery,…

Mientras Paramount presiona para resolver la demanda de antimonopolio estatal que ha obstaculizado su acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery, los legisladores demócratas profundizan su oposición al acuerdo.

El miércoles, el representante Jamie Raskin, el principal demócrata de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, envió una nueva carta al CEO de Paramount, David Ellison, en la que lo acusaba de “conspirar” con el presidente Trump y lo instaba a responder preguntas.

Un portavoz de Paramount no respondió hasta el momento a la solicitud de comentarios.

La carta evidencia la preocupación de los demócratas por la posible adquisición de CNN por parte de Paramount, propiedad de Warner. Esto ocurre la misma semana en que el director jurídico de Paramount, Makan Delrahim, declaró sobre CNN que Ellison “quiere devolverle su esencia informativa”, un comentario que causó sorpresa dado que la cadena ha sido una marca de noticias global durante 46 años.

La carta, obtenida como primicia por CNN, también sugiere que las relaciones de Paramount con la administración de Trump —una relación que Raskin ha calificado como “corrupta”— serán una prioridad para la Comisión Judicial si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato.

Raskin comienza la carta comentando que Paramount no ha respondido a sus cuatro consultas en los últimos 12 meses.

Pero “ahora que has prometido romper tu largo silencio”, escribió, citando el artículo de opinión de Ellison en The New York Times la semana pasada, “te invito a una entrevista grabada para que cuentes tu historia al Congreso y a Estados Unidos y respondas a las preguntas de la comisión sobre tu frenética actividad de adquisiciones, facilitada por Donald Trump, para consolidar organizaciones de noticias, estudios de cine, canales de cable y servicios de streaming”.

Como los republicanos controlan la Cámara de Representantes, los demócratas como Raskin no pueden obligar a Ellison a testificar, por lo que la exigencia de una entrevista es una forma de dar mayor visibilidad a sus preocupaciones sobre el acuerdo.

La nueva carta cita informes de “interferencia política” en CBS News, propiedad de Paramount, que la división de noticias ha refutado.

“Los propios reporteros de CBS han compartido cómo, bajo tu liderazgo, la redacción se ha plegado a los caprichos y dictados políticos del presidente Trump bajo la atenta mirada de un asesor de MAGA”, escribió Raskin, en referencia aparentemente a los relatos de corresponsales despedidos de “60 Minutes”.

Ellison escribió en un artículo de opinión en el Times: “Grandes organizaciones de noticias como CNN y CBS News están aquí para contar las cosas con objetividad. Eso requiere redacciones que reflejen al mundo entero, no solo una parte. Y requiere independencia. Nuestros periodistas seguirán respondiendo a los hechos y a todas las personas a las que sirven, no a ningún partido ni causa”.

El artículo de opinión de Ellison no mencionaba a Trump, quien ha sido una figura clave a lo largo de la batalla de casi un año por el control de Warner Bros. Discovery (WBD).

Paramount buscaba mantener una estrecha relación con Trump y su administración mientras solicitaba la aprobación federal para la fusión con WBD.

El padre de Ellison, Larry, el multimillonario cofundador de Oracle, ha sido un estrecho aliado de Trump durante años. Trump ha elogiado tanto al padre como al hijo, refiriéndose a ellos como sus “partidarios” y expresando su confianza en sus planes para CBS. Trump también se ha pronunciado sobre el cambio de propietarios de CNN, al que calificó como una modificación “imprescindible”.

La carta de Raskin cita un informe de fuente anónima del Wall Street Journal que afirma que “David Ellison ofreció garantías a funcionarios de la administración de Trump de que si compraba Warner, haría cambios radicales en CNN”.

Raskin le escribió a Ellison: “Le has demostrado con entusiasmo al presidente que vas a cumplir en ambos aspectos, como si controlaras los órganos de los medios de comunicación estatales”.

La carta también indicaba que una Comisión Judicial liderada por los demócratas investigaría la aprobación por parte del Departamento de Justicia, a mediados de junio, de la fusión de Paramount, que muchos críticos vincularon al interés personal de Trump en el acuerdo.

Raskin afirmó que la comisión examinaría si las agencias federales “promueven con éxito la libre competencia y la innovación, o si utilizan sus poderes gubernamentales para distorsionar el mercado y socavar la libertad de expresión y la libertad de prensa, en violación de la Primera Enmienda”.

Otros legisladores demócratas también han anticipado audiencias públicas e investigaciones sobre el asunto y han apoyado la demanda presentada por los fiscales generales estatales para detener el plan de expansión de Paramount.

La senadora Elizabeth Warren escribió en una publicación en redes sociales el martes: “La fusión de Paramount y WBD no busca crear mejor entretenimiento. Se trata de recortar costos y explotar a los trabajadores. Los guionistas, actores y el equipo técnico tendrán menos empleadores, lo que significa menor poder de negociación y salarios más bajos. Los fiscales generales estatales están interviniendo para combatir esta situación”.

Paramount ha afirmado reiteradamente que el acuerdo favorece la competencia, haciendo referencia a las aprobaciones regulatorias del Departamento de Justicia y otras autoridades de todo el mundo.

Sin embargo, el acuerdo se encuentra paralizado debido a la demanda antimonopolio estatal y a una demanda paralela presentada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

Ante la difícil batalla legal que se avecina, Paramount acordó no completar la fusión hasta que se celebre el juicio o hasta el 1 de junio de 2027. El juicio está previsto para marzo, aunque es posible llegar a un acuerdo antes de esa fecha.

En una conferencia de Politico celebrada el martes, Delrahim declaró que “estaríamos encantados de participar” en conversaciones para llegar a un acuerdo “con el fin de reparar la industria, crear más empleos y recuperar más puestos de trabajo y la producción”.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró en la misma conferencia que “estaremos abiertos a cualquier propuesta”, pero que “en este momento, estamos centrados en los litigios y en ir a juicio”.

Ambos hombres también se refirieron a un informe de Matt Belloni, de Puck, según el cual Ellison le comunicó al equipo directivo de Paramount su intención de trasladar la empresa fuera de California si el caso antimonopolio no se resuelve antes del 1 de octubre. Cabe destacar que Ellison no ha hecho pública esta amenaza, y Paramount se ha negado a comentar sobre el informe.

Delrahim afirmó que Paramount no quiere abandonar el estado, pero la empresa tiene que “analizar el entorno empresarial” y “en última instancia, ir a un lugar donde sea bienvenida”.

Bonta, en declaraciones realizadas horas antes, afirmó que la amenaza de abandonar California “es un intento de chantajear a los reguladores que se atreven a hacer cumplir la ley de manera justa y firme”.

Delrahim afirmó que no se trata de un intento de chantaje y argumentó que “esta fusión en realidad va a ser buena, no solo para California, sino para Estados Unidos”.

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