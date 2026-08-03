Los demócratas buscan dar la pelea en estados tradicionalmente republicanos, pero podría no ser suficiente

El principal obstáculo para las aspiraciones de los demócratas de obtener la mayoría en el Senado al comienzo del ciclo…

El principal obstáculo para las aspiraciones de los demócratas de obtener la mayoría en el Senado al comienzo del ciclo electoral de 2026 parecía claro: el mapa electoral les era desfavorable.

Necesitaban ganar al menos dos estados que el presidente Donald Trump ganó por un margen de dos dígitos en 2024. Ni siquiera estaba claro que pudieran poner en juego tantos estados republicanos.

Ahora, las encuestas sugieren cada vez más que tienen en juego suficientes estados. Pero han surgido otros obstáculos que complican el cálculo de su mayoría, lo que crea una batalla increíblemente compleja y de alto riesgo por el control del Senado en 2027.

La buena noticia para los demócratas: las encuestas recientes y preliminares de alta calidad sugieren que los estados tradicionalmente republicanos son competitivos. La mala noticia para el partido: puede que eso no sea suficiente.

En Texas, una encuesta de Fox News publicada el viernes mostró que el representante estatal demócrata James Talarico contaba con el 51 % de los votos entre los votantes registrados, frente al 48 % del fiscal general del estado, Ken Paxton. Esta es solo la última muestra que evidencia que la contienda está muy igualada.

En Iowa, el representante estatal Josh Turek aventajaba por 4 puntos entre los votantes registrados en una encuesta de Fox a finales de junio. Y estaba prácticamente empatado con la representante republicana Ashley Hinson —46 % frente a 48 % entre los votantes probables— en una encuesta del New York Times-Siena, también a finales de junio.

En Ohio, el exsenador Sherrod Brown aventajaba por 8 puntos entre los votantes registrados en una encuesta de Fox de principios de junio. Y se encontraba muy cerca del senador republicano Jon Husted —47 % frente a 50 % entre los votantes probables— en una encuesta del Times-Siena de finales de ese mismo mes.

En Alaska, una encuesta del Times-Siena mostró que la excongresista demócrata Mary Peltola estaba a solo 2 puntos del senador republicano Dan Sullivan.

Por supuesto, las encuestas en esta etapa no pueden interpretarse para predecir los resultados, pero sugieren que estos candidatos están haciendo lo necesario para que esos estados sean competitivos.

En concreto, las encuestas de Fox muestran que los tres demócratas que analizaron obtuvieron un amplio apoyo entre los votantes independientes, incluyendo una proporción superior a 2 a 1 en los casos de Talarico y Turek. Además, tanto Talarico como Turek contaban con al menos el 23 % del voto de los republicanos que no apoyan a MAGA. (La encuesta de Ohio no desglosó este grupo).

Peltola también lideró con un 51 % frente a un 37 % entre los independientes y obtuvo el 8% del voto republicano en la encuesta del Times-Siena.

La gran incógnita es si los demócratas podrán superar el obstáculo en un estado como Texas, donde ya estuvieron cerca de la victoria, pero no han ganado una elección estatal en más de 30 años. Sin embargo, es bastante evidente que se han dado la oportunidad de ganar en dos de esos estados.

Los demócratas se enfrentan repentinamente a complicaciones en algunos estados más favorables, concretamente Maine y Michigan, y al nuevo factor impredecible conocido como el senador John Fetterman.

En Maine, los demócratas lograron deshacerse del problema que representaba Graham Platner. Sin embargo, aún no está claro qué tan bien le irá a su reemplazo, el expresidente del Senado estatal Troy Jackson, bajo la nueva presión política.

Una encuesta de la Universidad de New Hampshire realizada a mediados de julio situó a Jackson con un 49 % frente al 46 % de la senadora republicana Susan Collins entre los probables votantes en las elecciones generales. Sin embargo, la misma encuestadora había pronosticado que Platner (antes de sus mayores controversias) lideraba por entre 9 y 11 puntos.

Michigan es la principal preocupación de los demócratas, donde se encuentran a la defensiva para conservar el escaño que dejará vacante el senador Gary Peters, quien se retira. Algunos demócratas del establishment temen que Abdul El-Sayed, respaldado por el senador Bernie Sanders y que se enfrenta a la representante Haley Stevens en las primarias demócratas del martes, pueda poner en peligro un estado indeciso que los demócratas razonablemente esperan ganar en un año favorable para su partido.

(Un ejemplo ilustrativo: encuestas recientes muestran a los candidatos demócratas con una cómoda ventaja —de alrededor de 10 puntos— en estados clave con características similares, como Georgia y Carolina del Norte).

Pero quizás la variable más indeseable en este cálculo de la mayoría sea Fetterman. El senador de Pensilvania, que en los últimos meses ha demostrado una marcada tendencia a alinearse con los republicanos y a causar problemas a su partido, también ha coqueteado cada vez más con la idea de cambiarse de partido.

En mayo, Fetterman escribió que no tenía planes de abandonar el Partido Demócrata. Sin embargo, hace un par de semanas rectificó su postura al afirmar que lo abandonaría si el partido adoptaba una postura antiisraelí , un tema que está generando importantes conflictos internos.

Los demócratas han mostrado una tendencia creciente en contra de Israel, reflejando la opinión de sus bases, aunque no se trata de una postura “oficial”, como señaló Fetterman. Sin embargo, dada la enorme presión de esas bases, la verdadera pregunta es hasta qué punto esto representa una prueba de fuego para el senador de Pensilvania.

Eso significa que los demócratas podrían llegar a las elecciones generales de noviembre sin siquiera saber cuántos escaños necesitan ganar. ¿Necesitan arrebatar cuatro escaños, incluidos dos republicanos que Trump ganó por amplio margen, como habían pensado anteriormente? ¿O necesitan ganar cinco y tres, respectivamente?

Es evidente que los demócratas cuentan con el respaldo de los sectores más básicos, y todo apunta a que el entorno les será favorable para ganar donde lo necesitan. Al igual que en los estados tradicionalmente republicanos, las encuestas muestran que sus candidatos en Georgia y Carolina del Norte tienen una amplia ventaja entre los votantes independientes y están captando un número significativo de republicanos que no son seguidores de MAGA.

Pero también parece que no serán los estados republicanos los que, en última instancia, decidan el destino del Senado.

The-CNN-Wire

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