Lo que los padres que toman GLP-1 deben saber sobre nutrición e imagen corporal

Como asesora que ayuda a las familias a comprender la cultura de las dietas y los trastornos alimentarios, he empezado…

Como asesora que ayuda a las familias a comprender la cultura de las dietas y los trastornos alimentarios, he empezado a recibir consultas de padres que forman parte del 11 % de los estadounidenses que actualmente toman medicamentos GLP-1. Les preocupa cómo los cambios en su cuerpo o en sus hábitos alimenticios podrían afectar a sus hijos.

Caitlin, una madre de Los Ángeles, dudaba en empezar a tomar un GLP-1 para una enfermedad autoinmune porque no quería contribuir al ideal de delgadez que se utiliza en la publicidad de medicamentos para adelgazar. Nos pidió que no usáramos su nombre real por motivos de privacidad.

“Me preocupaba introducir la cultura de las dietas en mi hogar. No quiero enseñarle a mi hija, sin querer, que ser más delgada equivale a ser mejor o más valiosa”.

Algunos consejos populares sugieren que los padres que toman medicamentos para suprimir el apetito simplemente no hablen del tema o den respuestas vagas sobre el cuidado de su salud.

Si bien esta recomendación tiene buenas intenciones, podría ser perjudicial para los niños en crecimiento, quienes podrían llegar a la conclusión de que comer porciones pequeñas o saltarse comidas es algo que deben imitar, comportamientos que podrían contribuir a trastornos alimenticios.

“Los niños se van a inventar sus propias ideas sobre lo que está pasando si no lo abordamos directamente”, declaró Nicole Cruz, dietista registrada en el sur de California especializada en nutrición familiar. “Lo están absorbiendo, lo están viendo, están viendo cómo su cuerpo se reduce, están viendo que usted come menos”.

El secretismo en torno al consumo de GLP-1 también puede contribuir a la vergüenza y el estigma asociados a la medicación.

“Hablen abiertamente del tema”, aconseja Zoë Bisbing, terapeuta especializada en imagen corporal en Nueva York. “Si su hijo les pregunta o encuentra jeringas en la nevera, pueden decirle: ‘Ah, sí, esa es la medicina que tomo. ¿Quieren saber por qué la tomo?’. Creo que está bien hablar de ello”.

Jessie Spence, terapeuta en Greensboro, Carolina del Norte, que usa los pronombres neutros (elle/su), inicialmente temía que tomar un GLP-1 para controlar el azúcar en sangre pudiera traicionar sus raíces de aceptación corporal y entrar en conflicto con sus valores de afirmación del cuerpo, tanto en su crianza como en su práctica inclusiva con los pacientes.

Decidió hablar abiertamente con su hijo sobre el hecho de tomara GLP-1.

“He sido muy sincero. Se trata de un medicamento para la diabetes”, declaró Spence. “Quería ser muy claro y no ocultarlo. Al principio, perdí peso, pero luego, al cabo de un año, lo recuperé todo, porque a mi cuerpo le gusta mantenerse como está”.

Según un estudio de abril, la mitad de los padres que toman medicamentos para bajar de peso ya hablan abiertamente con sus hijos sobre la medicación.

Pero para quienes desean proteger la imagen corporal de sus hijos y su relación con la comida, es importante abordar estas conversaciones con cuidado.

Muchos adultos que tienen problemas con la comida o la imagen corporal culpan a los modelos a seguir que hacían dieta durante su infancia.

Para evitar perpetuar ese ciclo, los padres que toman GLP-1 —por cualquier motivo— pueden ser conscientes de cómo hablan sobre la comida y el peso con sus hijos.

Aunque su objetivo no es perder peso, Caitlin ha reflexionado detenidamente sobre cómo habla de la medicación y sus efectos.

Le explicó a su hija: “Hago esto para tener menos dolor. Y como lo hago, ha influido en mi alimentación”. Pero en realidad se lo expliqué tal como es: estoy comiendo más proteínas porque estoy tomando este medicamento, no porque quiera “ponerme en forma” o “para cambiar mi aspecto”.

Para las familias que prefieren mantener la neutralidad, Bisbing sugirió hacer una declaración objetiva: “Tomo medicamentos por muchas razones diferentes. Este en particular tiene como efecto secundario la pérdida de peso. Algunos medicamentos tienen como efecto secundario el aumento de peso”.

Aunque uses el medicamento principalmente para bajar de peso, hay cosas que puedes hacer para mitigar el riesgo potencial para la imagen corporal de tu hijo o su relación con la comida.

Nikki Naab-Levy, entrenadora de fuerza y ​​nutrición con sede en Tacoma, Washington, quien toma un GLP-1 para una afección crónica, instó a los padres a evitar demonizar los alimentos o los cuerpos.

“Si te ofrecen un trozo de su sándwich de helado y tú dices ‘Gracias’ y le das un mordisco, eso tendrá un impacto muy diferente a si dices algo como ‘Oh, no, mamá no puede comer eso’ y luego haces un comentario sobre tu tamaño corporal”.

Bisbing reconoció que los padres pueden sentir firmemente que “tomar este medicamento para bajar de peso les ayuda a sentirse más sanos y felices, y eso está bien. Pero eso es complicado para los niños porque hay muchas maneras de estar más sanos y felices que no implican intentar bajar de peso”.

Recomendó que los padres que toman un GLP-1 para bajar de peso sigan haciendo hincapié en los hábitos saludables, como dormir lo suficiente y hacer ejercicio, en lugar de centrarse en el número que marca la báscula.

“No quiero mentirles a los niños ni negarles nada, sino ampliar la conversación para que haya un ‘y’ en lugar de solo decir ‘bajar de peso equivale a sentirme bien’, que haya más factores involucrados y, quizás más importante, que valore más que solo estar más delgada”.

Cuando la hija pequeña de Naab-Levy sea un poco mayor, planea hablar con ella sobre los GLP-1 y explicarle que la salud es algo muy individual y que no se manifiesta igual en todos. “Creo que es un concepto muy importante que los niños comprendan, desde una perspectiva inclusiva. Algunos tenemos problemas de salud y, en algunos casos, la medicación puede mejorar mucho nuestra calidad de vida”.

En la práctica, los padres que toman estos medicamentos pueden esforzarse por dar ejemplo comiendo con regularidad y disfrutando de una variedad de alimentos, “sin eliminar grupos de alimentos, intentando comer varias veces al día y comiendo con su hijo siempre que sea posible”, indicó Cruz.

Caitlin, quien prioriza alimentar a su familia de forma nutritiva y deliciosa, comentó: “Sigo comiendo un plato variado con muchas cosas diferentes. Sigo repitiendo si quiero. Me encantan las gomitas. Sigo comiendo gomitas”.

Quienes tengan muy poco apetito deberían consultar con su médico sobre la dosis. Mientras tanto, si saben que van a comer con su hijo, Cruz invitó a los padres a intentar, si es posible, tener un poco más de hambre para esa comida y así poder ingerir una cantidad más normal.

Naab-Levy animó a los padres a hacer todo lo posible para proteger a los niños de presenciar o escuchar restricciones manifiestas, como el conteo de calorías, que un niño podría intentar imitar: “Si usted es de los que controlan su alimentación más de cerca o exhiben otros comportamientos dietéticos, intente hacerlo de una manera que no sea directamente delante de sus hijos”.

Agregó: “Así que no uses una báscula de cocina delante de tus hijos. Y una de mis reglas es que cualquier conversación sobre dietas o pérdida de peso es una conversación de adultos. Ni siquiera con amigos, no lo hacemos delante de nuestros hijos”.

Cruz señaló que, cuando un padre percibe menos señales de hambre, “la idea de una comida ‘normal’ puede empezar a distorsionarse un poco”, lo que puede afectar la forma en que los padres responden al apetito de sus hijos.

“Nuestros hijos están creciendo y desarrollándose, y necesitan muchas calorías, mucho combustible, mucha energía para alimentar no solo sus niveles de actividad diaria, sino también su cuerpo en crecimiento y desarrollo”, añadió Cruz.

Garantizar que los niños tengan acceso adecuado a los alimentos es importante, “especialmente en la cultura de las dietas, donde constantemente nos dicen que nuestras porciones son demasiado grandes y que deberíamos comer menos, menos calorías, menos grasas, menos carbohidratos, menos de todo. Realmente queremos centrarnos en que nuestros hijos tengan suficiente”, señaló Cruz.

La presión por estar más delgado se intensifica cuando alguien pierde peso, ya sea por un GLP-1 o por cualquier otra razón.

“Recibimos mucha aprobación externa”, señaló Naab-Levy. “Nos dicen: “¡Qué bien te ves!”. La gente es, literalmente, más amable contigo”. Es fundamental que los padres estén atentos a lo que sus hijos pueden estar asimilando de estas interacciones.

Caitlin espera no tener que enfrentarse a halagos de sus familiares, pero dijo que intentaría desviar ese tipo de comentarios no solicitados sobre su cuerpo.

“Todavía no he bajado de peso lo suficiente como para necesitar ropa nueva, pero si la necesitara, no sería algo que celebraría. Simplemente, todo el mundo merece tener ropa que le quede bien”, comentó Caitlin. “Es maravilloso sentirse bien con la propia apariencia, pero ¿es ahí donde quieres que tu hijo base su autoestima? Lo dudo”.

Tomar un GLP-1 no significa que no puedas, al mismo tiempo, fomentar la imagen corporal de tu hijo y su relación con la comida. Pero sí implica un esfuerzo adicional para prestar atención a cómo hablas de tu experiencia y cómo reaccionan tus hijos.

“Una de mis convicciones fundamentales es que tienes derecho a la plena autonomía corporal, y si este medicamento te parece adecuado, debes sentirte libre de usarlo. Otra convicción fundamental es que también tienes la responsabilidad de velar por la seguridad ambiental de tus hijos. Por lo tanto, intenta centrarte en la salud independientemente del peso y presta atención a cómo reaccionan tus hijos”, sostuvo Bisbing.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.