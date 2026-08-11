Lindsay Clancy pidió varias veces cambiar su medicación, declara la enfermera psiquiátrica que la trataba

Una enfermera especializada en psiquiatría que trató a Lindsay Clancy declaró este martes que la madre de Massachusetts pidió repetidamente…

Una enfermera especializada en psiquiatría que trató a Lindsay Clancy declaró este martes que la madre de Massachusetts pidió repetidamente cambiar sus medicamentos, pese a las preocupaciones sobre su apego al plan de tratamiento.

Rebecca Jollotta, enfermera especializada en psiquiatría del programa de salud conductual perinatal del Hospital South Shore, tuvo una consulta virtual con Clancy a finales de noviembre de 2022 y ambas acordaron un tratamiento para su ansiedad y su insomnio.

Sin embargo, Clancy envió mensajes durante los días siguientes en los que pedía modificar los medicamentos y decía que le estaban provocando pensamientos intrusivos, insomnio e insensibilidad emocional, declaró Jollotta. Clancy también escribió que le preocupaba volverse dependiente del Ativan, una benzodiazepina.

“Es un momento muy aterrador y estresante para mí, y comenzar nuevos medicamentos con efectos secundarios me da mucho miedo”, escribió Clancy en una de las notas.

Jollotta respondió que entendía sus preocupaciones, pero le explicó que el medicamento tardaba varias semanas en hacer efecto y le dijo a Clancy que creía que sus problemas se debían más probablemente a una depresión posparto que a efectos secundarios de los medicamentos.

“Todo esto parece una depresión posparto”, escribió Jollotta.

El testimonio se produce tres semanas después del inicio del juicio de Clancy por tres cargos de asesinato por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, de 8 meses. El juicio ha incluido testimonios sobre lo ocurrido antes de las muertes y sobre las dificultades de Clancy con la ansiedad, la depresión y el insomnio posparto, y ha generado una conversación a nivel nacional sobre estos problemas.

Los fiscales han argumentado que Clancy “actuó de manera intencional, racional y rápida” cuando estranguló mortalmente a sus tres hijos e intentó suicidarse en su casa de Duxbury el 24 de enero de 2023.

Sus abogados defensores han planteado lo que se conoce como la “defensa por demencia”, al sostener que no es penalmente responsable porque se encontraba en medio de un episodio psicótico derivado de una enfermedad mental posparto.

Familiares, amigos y profesionales de la salud mental han dicho que Clancy no mostró signos de psicosis antes ni después de las muertes y que no creían que representara un peligro para sí misma o para sus hijos. Sin embargo, quienes la conocían dijeron unánimemente que era una madre afectuosa cuya salud mental se estaba deteriorando. Una amiga declaró que Clancy le dijo en enero de 2023 que un medicamento le había provocado “algunos pensamientos oscuros”.

El testimonio comenzó hace dos semanas con los argumentos iniciales y el emotivo relato de su esposo, Patrick Clancy. El testimonio de la semana pasada se centró en el estado de salud mental de Clancy antes y después de las muertes, las lesiones físicas que sufrió durante su intento de suicidio y las preocupaciones de sus amigos y familiares.

El martes también se cumple el cumpleaños número 36 de Clancy.

Se espera que el juicio dure entre seis y ocho semanas. Clancy enfrenta cadena perpetua si es declarada culpable de asesinato. Se encuentra recluida en el Hospital Público Tewksbury, en Massachusetts, especializado en el tratamiento de personas con enfermedades mentales.

Jollotta dijo que uno de los principales objetivos de su plan de tratamiento era lograr que Clancy pudiera dormir toda la noche.

Durante una consulta presencial el 6 de diciembre, Clancy dijo que sus problemas de insomnio comenzaron después de tomar Zoloft, que la mantuvo despierta durante 48 horas seguidas. Jollotta describió esto como una reacción “inusual” al medicamento y dijo que sugería que Clancy podría tener un trastorno bipolar subyacente.

Jollotta estaba preocupada de que Clancy se encontrara en un estado maníaco o hipomaníaco mixto, es decir, una combinación de síntomas de manía, como la falta de sueño, junto con depresión. Para la semana siguiente, Clancy había vuelto a dormir con normalidad, pero aún se sentía desesperanzada e insensible emocionalmente, declaró Jollotta.

El 15 de diciembre, Clancy informó que tenía pensamientos intrusivos y persistentes de suicidio y acudió a la sala de emergencias del Hospital General de Massachusetts, declaró Jollotta. Clancy también acudió al Hospital Women & Infants de Rhode Island para recibir tratamiento, pero fue dada de alta.

El último contacto de Jollotta con Clancy fue el 21 de diciembre de 2022.

El lunes, el abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, interrogó de manera incisiva a la Dra. Jennifer Tufts, la psiquiatra principal de Clancy, sobre su plan de tratamiento y su experiencia profesional.

Tufts atendió a Clancy 14 veces entre septiembre de 2022 y enero de 2023 y ajustó repetidamente sus recetas mientras Clancy lidiaba con ansiedad, depresión e insomnio. También le brindó apoyo mediante terapia.

“La escuché, escuché sus preocupaciones, le brindé apoyo e intenté darle esperanza de que las cosas mejorarían”, dijo Tufts.

Reddington cuestionó las credenciales y la experiencia de Tufts, su uso de la telemedicina, las numerosas recetas que extendió y sus notas. Interrumpió repetidamente sus respuestas con preguntas de seguimiento, lo que provocó objeciones de la Fiscalía y llamados de atención del juez.

“Si le hago una pregunta, respetuosamente, ¿puede simplemente no divagar? Responda sí o no, eso es todo”, dijo Reddington.

“A veces es imposible hacerlo”, respondió Tufts.

Tufts terminó su residencia en agosto de 2022 y atendió a Clancy por primera vez un mes después. Declaró que había tratado al menos a 50 personas con problemas posparto durante su residencia.

Las 14 consultas entre Tufts y Clancy se realizaron por telemedicina, y este juicio es la primera vez que ambas han estado en la misma habitación, declaró Tufts. Reddington cuestionó su uso de la telemedicina y señaló que ni siquiera podía darle un abrazo a Clancy a través de la computadora.

“No podía darle un abrazo, pero eso no es algo que los psiquiatras hagan habitualmente con sus pacientes”, respondió Tufts.

Tufts dijo que se basó casi exclusivamente en las propias declaraciones de Clancy para evaluar su salud mental. No habló con los padres de Clancy y solo conversó con su esposo durante una sesión en diciembre de 2022.

El lunes por la tarde, Julie Paul, una enfermera especializada en psiquiatría, declaró que en noviembre de 2022 Clancy tenía ansiedad, se sentía abrumada y tenía pensamientos acelerados, condiciones que son “muy habituales” entre las pacientes en el período posparto.

Paul le recetó Prozac a Clancy y le explicó que el medicamento tardaría algún tiempo en mostrar beneficios, pero días después Clancy dijo que quería cambiar a otro medicamento.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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