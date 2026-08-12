Le negaron la entrada a Estados Unidos para el Mundial, pero el árbitro somalí Omar Artan está a punto de hacer historia

Para Omar Abdulkadir Artan, prometía ser la oportunidad de su vida. Tras una década abriendo nuevos caminos e inspirando a…

Para Omar Abdulkadir Artan, prometía ser la oportunidad de su vida.

Tras una década abriendo nuevos caminos e inspirando a una generación de árbitros africanos, su aparición en el escenario más importante de todos, la Copa del Mundo, estaba destinada a ser el punto culminante de su aún floreciente carrera como árbitro.

Incorporado a la lista internacional de árbitros de la FIFA en 2018, el árbitro somalí ya había logrado una serie de hitos históricos para su país.

Artan fue el primero en participar en una Copa Africana de Naciones en 2023; el primero en dirigir una final de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025; y el primero en ser coronado Árbitro Masculino del Año de la CAF en 2025, el máximo galardón en su campo.

También fue uno de los siete árbitros africanos elegidos por la FIFA para el Mundial de este verano y estaba a punto de convertirse en el primer representante de Somalia en la historia en el escenario mundial.

Eso fue hasta que su sueño se desvaneció.

Días antes del inicio del torneo, a este hombre de 34 años se le negó la entrada a Estados Unidos.

Tras ser entrevistado durante 11 horas en el Aeropuerto Internacional de Miami antes de su deportación, un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) declaró a CNN en aquel momento que la denegación de su solicitud se debía a “problemas de verificación”.

En ese momento, el portavoz de la CBP no proporcionó detalles sobre por qué se le negó la entrada a Artan, pero un funcionario de la administración Trump declaró posteriormente a CNN que la investigación reveló “información desfavorable, incluyendo vínculos con presuntos miembros de organizaciones terroristas”.

El funcionario no proporcionó más detalles sobre la supuesta vinculación con organizaciones terroristas.

Esa información aún no se ha facilitado hasta la fecha, pero los ciudadanos de los países incluidos en la prohibición de viajar impuesta por la administración Trump están sujetos a un escrutinio adicional, y Somalia sigue siendo una de las 39 naciones afectadas por dicha prohibición.

En una entrevista posterior con The New York Times, Artan dijo que le habían concedido un visado antes de su llegada.

La FIFA, organismo rector del fútbol mundial y organizador de la Copa del Mundo, declaró que las decisiones en materia de inmigración son competencia de los países anfitriones del torneo.

No está claro cuáles o cuántos partidos habría arbitrado Artan.

La FIFA no respondió a la consulta de CNN Sports sobre si Artan ha recibido el pago íntegro por sus partidos asignados y si tiene intención de designarlo para futuras competiciones de la FIFA.

Por ahora, su sueño de arbitrar en un Mundial masculino tendrá que esperar como mínimo hasta 2030, cuando el torneo se celebre en España, Portugal y Marruecos.

Artan admitió que el momento de tomar conciencia fue palpable.

“Fue un período muy difícil”, dijo en una entrevista reciente con la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

“Mucha gente me comprende porque, cuando alguien lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo y luego no puede hacerlo, es muy difícil. Agradezco enormemente el apoyo que he recibido en todo el mundo. Estoy muy agradecido”.

El hombre de 34 años regresó a Mogadiscio, la capital de su país, donde fue recibido como un héroe tras habérsele negado la entrada a Estados Unidos.

Instó a sus compatriotas somalíes a no desanimarse, insistiendo en que su sueño no había terminado.

Tan solo unos días después, la UEFA intervino para designarlo árbitro de la Supercopa, el enfrentamiento anual entre los ganadores de la Champions League y la Europa League, lo que supuso otro hito histórico para Artan y para el continente.

El somalí se convertirá en el primer árbitro no europeo en dirigir una Supercopa, cuando el Paris Saint-Germain se enfrente al Aston Villa en Salzburgo, Austria, este miércoles.

“Cuando recibimos esa llamada, para mí y mi familia fue un momento realmente muy, muy feliz”, reveló a la UEFA.

“Hay una gran comunidad somalí en Europa y en Austria, y están encantados de que yo arbitre un partido como este”.

Tras la decepción del Mundial, Artan se ha hecho cargo de los partidos de liga en Somalia, así como del partido decisivo por el título de la Premier League de Kuwait a finales de junio.

Contará con la ayuda de otros dos colegiados de África Oriental para el evento estelar de pretemporada de la UEFA: Liban Ahmed, de Djibouti, y Stephen Yiembe, de Kenya.

Su nombramiento se produce en el marco de un acuerdo de cooperación firmado entre la UEFA y la CAF a principios de este año, centrado en el intercambio de “conocimientos y experiencias en diversas áreas estratégicas”.

Artan está ansioso por demostrar su talento y el de su continente en el escenario europeo.

“Los árbitros nos preparamos mucho para conocer a los equipos”, declaró a la UEFA antes del partido.

“Siempre veo jugar a los equipos. Me gusta ver fútbol europeo, pero, independientemente de eso, investigo mucho sobre los equipos, cómo juegan, aprendo sus comportamientos y tácticas”.

Más allá del terreno de juego, Artan tiene un mensaje más amplio que transmitir a los aspirantes a árbitros de todo el mundo.

“Creo que si yo pude tener éxito, cualquiera puede. Puedes lograr lo que te propongas. Nunca dejes de soñar”, dijo.

“No te detengas, pase lo que pase y sin importar quién te impida hacer tu trabajo. Aprende cosas nuevas cada día, perfecciona tus habilidades y, lo más importante, sé justo y coherente”.

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