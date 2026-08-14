Las notas encontradas en el teléfono móvil de Lindsay Clancy dibujan la imagen de una mujer “en decadencia”

“La medicación me robó la maternidad y la vida”. Eso es lo que, según los fiscales, estaba escrito en una…

“La medicación me robó la maternidad y la vida”.

Eso es lo que, según los fiscales, estaba escrito en una nota encontrada en el teléfono móvil de Lindsay Clancy, que fue modificada por última vez el día antes de que estrangulara mortalmente a sus tres hijos pequeños en enero de 2023.

“Yo era la mamá más sana y feliz”, decía la nota, escrita a finales de diciembre de 2022. “Hacía ejercicio todas las mañanas, meditaba y me cuidaba para poder ser la mejor para mis hijos. Hasta que los medicamentos recetados me arrebataron mi propio cuerpo. Todo empezó con un poco de ansiedad posparto”.

La nota, que se mostró brevemente en el tribunal el jueves, ofreció a los miembros del jurado en el juicio por triple homicidio de Clancy quizás la mejor perspectiva hasta el momento sobre la aparente lucha de la madre de Massachusetts contra sus problemas de salud mental previos a los asesinatos. En otros escritos encontrados en su teléfono celular, Clancy detallaba su ansiedad y depresión, las dificultades para criar a sus hijos y su reticencia a tomar nuevos medicamentos.

Clancy, de 36 años, no niega haber matado a sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en la casa familiar de Duxbury el 24 de enero de 2023. Pero su abogado argumenta que no debería ser considerada penalmente responsable porque sufría de psicosis posparto cuando los estranguló y luego intentó suicidarse.

Mientras tanto, la fiscalía sostiene que Clancy asesinó a sus tres hijos “deliberadamente y con meticulosidad”. Si bien reconoce que tenía problemas de salud mental, la fiscalía afirma que no se encontraba en un estado de psicosis cuando estranguló mortalmente a los niños.

Las notas fueron presentadas ante el tribunal el jueves durante el testimonio de un analista forense de teléfonos celulares, quien declaró haber extraído los textos del teléfono de Clancy. Su abogado, Kevin Reddington, no cuestionó la autenticidad de las notas ni quién las escribió durante el contrainterrogatorio.

Otra nota encontrada en el teléfono de Clancy, modificada por última vez a principios de noviembre de 2022, detallaba cómo se sentía “triste y deprimida” por no poder criar a su hijo menor, Callan, de la misma manera que crió al primero.

“Ya no me siento tan conectada con Cal”, decía la nota, que fue leída en voz alta en el tribunal. “Creo que, en cierto modo, les guardo rencor a mis otros hijos porque me impiden tratar a Cal como a mi primer bebé. Y sé que eso no es justo para ellos”.

La nota también incluía una lista de “afirmaciones”.

“Voy a superar esto. Superaré la ansiedad y la depresión posparto. Soy una gran madre. Amo a mis hijos”.

Clancy, quien se declaró inocente de tres cargos de asesinato, podría enfrentar cadena perpetua si es declarada culpable. Si el jurado determina que no puede ser considerada penalmente responsable, es probable que el tribunal inicie el proceso para internarla en un hospital psiquiátrico.

En la nota, modificada por última vez el 23 de enero de 2023, Clancy escribió que tuvo problemas de ansiedad tras el nacimiento de su hijo menor, que no quería tomar el biberón y tenía un horario de siestas muy estricto.

“Tenía tres hijos pequeños a mi cargo y estaba algo ansiosa. Así que hice lo que se suele hacer… le pedí a un psiquiatra que me recetara Zoloft”, escribió en la nota.

Después de que Clancy aumentara su dosis según las instrucciones del médico, la madre de tres hijos “no pudo pegar ojo”, escribió. Su psiquiatra le dijo que dejara de tomar Zoloft y le aconsejó que tomara Ativan y Benadryl para ayudarla a dormir, según la nota.

“Fue entonces cuando todo empezó a ir cuesta abajo”, escribió Clancy, diciendo que se había vuelto “dependiente” del medicamento para poder conciliar el sueño.

Algunos fragmentos de la nota coinciden con los testimonios que los miembros del jurado han escuchado de los testigos, incluidos varios de los profesionales médicos de Clancy, quienes declararon que ella padecía ansiedad e insomnio.

Dos profesionales sanitarios testificaron que Clancy tenía problemas para dormir después de tomar Zoloft; uno de ellos afirmó que Clancy declaró haber estado despierta durante 48 horas seguidas.

La psiquiatra de Clancy, la Dra. Jennifer Tufts, declaró que le recetó Ativan para tomarlo en casos de ansiedad severa. A principios de noviembre, Tufts y Clancy acordaron un plan para reducir gradualmente la dosis de la benzodiazepina, que, según la psiquiatra, conlleva riesgo de dependencia. Sin embargo, al mes siguiente, Tufts se enteró de que Clancy había comenzado a tomar otros medicamentos recetados por otro médico.

“Sin el Ativan, tenía muchas dificultades para dormir”, declaró la psiquiatra.

En los meses previos al asesinato de sus hijos, Clancy consultó con varios profesionales médicos, cambió de medicación repetidamente y visitó múltiples centros de tratamiento, incluyendo una estancia de varios días en un centro psiquiátrico de máxima seguridad a principios de enero de 2023, según los testimonios.

En otra nota encontrada en el teléfono de Clancy, modificada por última vez a principios de noviembre de 2022, Clancy describió su lucha interna con la sensación de no poder criar a todos sus hijos como ella quería, un problema que identificó como “la raíz de todos nuestros problemas”.

En la nota describía su preocupación por dejar de amamantar y enseñar a dormir a Callan, que entonces tenía unos 5 meses.

“Supongo que también me siento un poco traumatizada por el entrenamiento del sueño, pero esa sensación solo se presentó cuando tenía mucha falta de sueño y estaba paranoica”, escribió. “Sé que lo que hicimos fue lo correcto y está bien”.

Según los registros de la primera sesión de Tufts con Clancy a principios de ese otoño, la madre de tres hijos le dijo a la psiquiatra que se sentía abrumada. Sus hijos eran difíciles de manejar y sentía ansiedad al separarse de su bebé, según declaró Clancy, de acuerdo con la médica.

Clancy escribió en la nota que quería tener un cuarto hijo, pero que necesitaba ver a un “muy buen terapeuta” antes. La nota también detallaba su reticencia a comenzar un nuevo tratamiento farmacológico para la “ansiedad y la depresión”.

“Quiero sentirme feliz, pero sería genial sentirme auténticamente feliz y no fingiendo”, escribió. “Pero necesito sentirme más feliz que anoche, porque entonces estaba bastante deprimida y no disfrutaba de mis hijos. Fue muy triste”.

Al revisar los registros telefónicos de Clancy, su abogado defensor señaló múltiples búsquedas en internet relacionadas con el cuidado y el juego con niños, incluyendo consultas sobre trampolines y películas infantiles.

También destacó varias búsquedas sobre medicamentos recetados y trastornos mentales, incluidas consultas sobre esquizofrenia, psicosis, alucinaciones y trastorno bipolar, realizadas en enero de 2023.

Según el analista, el teléfono de Clancy también contenía consultas sobre suicidio.

Los fiscales destacaron una búsqueda realizada cuatro días antes del asesinato de los niños de Clancy: “¿Se puede tratar a un sociópata?”.

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