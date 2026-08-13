Las conspiraciones sobre la muerte de Nolan Wells derivaron en amenazas contra quienes estaban con él ese día, dicen abogados

El 4 de julio, un grupo de amigos abordó varias embarcaciones y partió desde Ocean Springs, Mississippi, para celebrar el…

El 4 de julio, un grupo de amigos abordó varias embarcaciones y partió desde Ocean Springs, Mississippi, para celebrar el día feriado en la cercana isla Horn.

Era un viaje que muchos habían esperado con ilusión durante todo el año, dirían más tarde sus abogados a CNN. Pero terminaría en tragedia después de que Nolan Wells nunca regresara a casa.

En las semanas transcurridas desde que el cuerpo de Wells fuera hallado a lo largo de la línea de costa de la isla barrera, las preguntas sobre las circunstancias de su muerte han alimentado conjeturas y dividido a una comunidad que antes era muy unida.

Los abogados que representan a Warren Hudson, Jax Pitalo y Morgan Seymour dicen que, pese a cooperar con los investigadores, sus clientes se han convertido, en la práctica, en parias en su ciudad natal y han sido objeto de amenazas de muerte y difamación.

Y, dijeron, las acusaciones de que de algún modo estuvieron involucrados en la muerte de su amigo han dificultado aún más sus intentos por sobrellevar la pérdida del joven, a quien conocían desde la secundaria.

“La mayor tragedia de todo esto es que Nolan lamentablemente perdió la vida y nadie sabe de manera definitiva qué ocurrió”, dijo su abogado, Tyler Cox, y añadió que sus tres clientes han sido interrogados por las autoridades en el caso.

“Estos chicos no han podido llorar la pérdida de su amigo y hermano Nolan Wells”, dijo Cox a CNN el miércoles.

“Se fueron de la isla a las 4:30 p.m. … Así que no sabemos qué le pasó a Nolan después de las 4:30”, dijo. “Queremos saberlo tanto como cualquiera”.

Cox estima que ese día había cientos de embarcaciones y miles de personas en la isla. Wells y sus amigos llegaron justo antes de las 11 a.m. dijo.

La última vez que Warren Hudson vio a Wells fue alrededor de las 3 p.m., dicen sus abogados.

“Tuvieron un pequeño momento cómico porque en ese momento Nolan estaba como sosteniendo y acunando a una chica que había conocido en la isla”, dijo Cox. “Así que, bueno, como él era uno de los mejores amigos de Nolan, Warren se rió un poco, como diciendo: ‘Ah, te veo con esta chica, espero que todo te vaya bien’”.

Pero una hora después, dijeron los abogados a CNN, el grupo empezó a notar problemas con la bomba de achique en una de sus embarcaciones, la Triton. El agua en el casco subía tan rápido que casi cubría la batería, y Cox dijo que sus clientes comenzaron a entrar en pánico y a gritarles a sus amigos que era hora de irse.

Lo que ocurrió después se ha convertido en tema de conspiración y escrutinio.

Cox dijo que existe la suposición de que Wells fue abandonado “en esta isla desierta y remota sin acceso a un teléfono o sin acceso a nadie más que pudiera ayudarlo”.

Sin embargo, estaba lejos de estar solo, dijo el abogado, y Wells no fue la única persona que no hizo el viaje de regreso con el grupo de amigos.

“Así es como funciona aquí. Siempre puedes encontrar otro transporte para salir de la isla y, de nuevo, había otras 2.000 personas allí, así que de ninguna manera lo dejaron solo”, dijo Cox.

También reconoció que a muchas personas les parece sospechoso que sus clientes tuvieran el teléfono de Wells, pero, dijo, es una práctica común echar el ancla a 15 metros de la costa y nadar hasta la isla.

“No conozco nada más corrosivo para un teléfono celular que el agua salada”, dijo. “Cuando se fueron, no solo el teléfono de Nolan estaba en la embarcación, también el de otras cinco personas… y todos recogieron los teléfonos después” de que regresaron.

Todos, por supuesto, excepto Nolan. Un amigo de la familia Wells rastreó más tarde el dispositivo hasta la casa de su amigo, y Elmore Wonsley, el padre de Nolan, ha dicho que llegó más tarde en la noche para recoger el auto y las llaves de su hijo.

Edward Paltzik, un abogado de difamación que también representa a los tres hombres, dijo que en los últimos días el audio editado de la llamada de remolque de emergencia que sus clientes hicieron ese día ha convertido un caso trágico en un circo.

“La llamada a Sea Tow —y las cientos de versiones de ella que ahora circulan— es una pista falsa. Está distrayendo a la gente de lo que importa”, dijo Paltzik.

Al final del día, añadió, cualquier audio que retrate a sus clientes de manera falsa es difamatorio, y planean presentar todos los reclamos legales.

Un video que supuestamente contiene audio de la llamada del Triton se ha vuelto viral después de que el creador que lo publicó afirmara haber limpiado el ruido de fondo y presuntamente revelado declaraciones incriminatorias.

CNN ha obtenido y revisado el mismo audio, pero determinó que no es concluyente.

“Estamos reduciéndolo a lo peor de lo peor: lo peor de los peores infractores que han dicho las peores cosas, que tienen las plataformas más grandes, que han causado el mayor daño”, dijo Paltzik. “Va a ser un proceso largo”.

En las semanas desde que el caso se convirtió en noticia nacional, los abogados dicen que sus clientes han sido objeto de una avalancha de amenazas, tanto en casa como en línea.

“Algunos de ellos ni siquiera pueden volver a la escuela por las amenazas. Sus familias han recibido amenazas. Algunos de ellos no pueden volver a casa”, dijo Cox.

Dos de los hombres fueron increpados en un restaurante local, y también se les ha negado el servicio en la ciudad, dijo Cox. Algunas de las supuestas amenazas se consideraron lo suficientemente graves como para que tres personas fueran acusadas de delitos, informó Associated Press. Los sospechosos —que presuntamente amenazaron a testigos y a funcionarios vinculados a la investigación— no parecen tener ninguna conexión con las familias en Mississippi.

Pero Cox recalcó que sus clientes solo tienen dos sentimientos hacia la familia de Nolan Wells: empatía y simpatía.

“Si hay alguien por ahí que esté atacando o acosando a la familia Wells/Wonsley, eso tiene que parar de inmediato y deben disculparse por hacerlo”, dijo Paltzik.

“Quiero ser claro. No es ellos contra nosotros. Nunca lo ha sido, y les digo, nunca lo será”.

Cox rechazó cualquier afirmación de que sus clientes estuvieran de algún modo motivados a tratar a Wells de manera diferente por su raza.

“Puede que los viejos en Mississippi hayan pensado algo hace mucho tiempo, pero no estos jóvenes”, dijo. “Creo que se arrepienten completamente incluso de haber ido a la isla ese día”.

No obstante, a pesar de todos los rumores y conspiraciones, Paltzik dijo que dos cosas pueden ser ciertas.

“La muerte de Nolan es una tragedia incomprensible, incomprensible”, dijo. “Pero que estemos donde estamos hoy —con otras personas recibiendo amenazas de muerte, odio y difamaciones— creo que eso magnifica la tragedia”.

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