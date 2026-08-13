La tormenta tropical Lala se dirige a Hawai con fuertes lluvias y oleaje peligroso

Hawai se prepara para una tormenta tropical que amenaza con traer fuertes lluvias, vientos dañinos y oleaje peligroso a las…

Hawai se prepara para una tormenta tropical que amenaza con traer fuertes lluvias, vientos dañinos y oleaje peligroso a las islas este fin de semana.

Las lluvias y tormentas eléctricas ubicadas aproximadamente a 800 millas (1.287 kilómetros) al sureste de la isla de Hawai se intensificaron y se convirtieron en la tormenta tropical Lala la madrugada del jueves, según el Centro Nacional de Huracanes. Las zonas orientales del estado ya están bajo una alerta de huracán hasta la tarde del viernes, lo que significa que podrían registrarse condiciones de huracán en las próximas 36 horas. Se pronostica que Lala alcance vientos sostenidos de 70 millas por hora (113 kilómetros por hora) en los próximos días, cerca de la fuerza de un huracán.

La trayectoria y la intensidad exactas de la tormenta siguen siendo inciertas, pero, según la trayectoria prevista actualmente, evitaría una rara llegada directa a tierra. Se espera que pase cerca de la isla de Hawai el sábado y al sur de las islas más pequeñas el domingo.

La confianza en la trayectoria exacta debería aumentar a medida que se acerque el fin de semana y la tormenta esté mejor organizada.

Las tormentas han tocado tierra en las islas hawaianas solo unas pocas veces en los registros modernos. El último sistema tropical que tocó tierra fue la tormenta tropical Olivia en 2018, que llegó a Maui, el primer impacto directo de una tormenta en esa isla desde que comenzaron los registros en la década de 1950.

Pero las tormentas que pasan justo al sur de las islas pueden tener un impacto similar o incluso mayor que un impacto directo: cuando los vientos en la superficie y la trayectoria de la tormenta apuntan en la misma dirección, sus fuerzas pueden combinarse y llevar más agua y viento hacia la costa.

El huracán Hone siguió una trayectoria similar en 2024 y pasó apenas 80 kilómetros al sur de la isla de Hawai. Empujó olas de hasta 5,5 metros hacia la costa y dejó más de 508 milímetros de lluvia.

Las lluvias representan la amenaza más grave a medida que Lala avanza hacia el oeste, especialmente para la isla de Hawai, donde existe mayor certeza de que se producirán impactos importantes. En Maui podrían caer más de 8 pulgadas de lluvia, mientras que los pronósticos prevén mucho más de un pie de lluvia en la isla de Hawai hasta el domingo. Los mayores acumulados probablemente se registrarán en las laderas orientales de las islas, donde el terreno montañoso obliga al aire a ascender y exprime las fuertes lluvias como una esponja.

La isla de Hawai será la primera en recibir fuertes lluvias, a partir del viernes. Estas se extenderán a Maui el sábado y llegarán a Lanai, Molokai, Oahu y Kauai el domingo. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido sobre inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra, especialmente en terrenos escarpados.

Se pronostica que Lala alcance una intensidad apenas inferior a la de un huracán, con vientos sostenidos de 70 millas por hora, en los próximos días. La isla de Hawai enfrenta el mayor riesgo de recibir los vientos más fuertes de Lala, ya que se prevé que el centro de la tormenta pase justo al sur de la isla. Vientos de esa intensidad pueden derribar árboles y líneas eléctricas y provocar cortes de electricidad, un riesgo que aumenta debido a que el suelo saturado por la lluvia facilita que los árboles sean derribados.

Las olas aumentarán a medida que se acerque la tormenta y podrían superar los 3 metros, aunque el momento exacto y la altura de las olas siguen siendo inciertos.

“Este es el momento de prepararse, no de entrar en pánico”, dijo el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, mientras funcionarios de todo el estado instan a los residentes a revisar sus suministros para emergencias, repasar los planes familiares y mantenerse informados durante los próximos días.

Un Súper El Niño en desarrollo está contribuyendo a aumentar el potencial de tormentas en el Pacífico central este año. Las temperaturas oceánicas más cálidas y los vientos más débiles en los niveles superiores de la atmósfera, que suelen debilitar las tormentas en la región, facilitan que estas se formen y se intensifiquen. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha pronosticado una temporada por encima del promedio en el Pacífico central, con entre cinco y 13 ciclones tropicales.

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