La tormenta tropical Lala azota Hawai y deja a miles sin electricidad y al menos 100 viviendas dañadas

Las lluvias y los fuertes vientos continúan desplazándose por Hawai después de que el huracán Lala pasara junto a las…

Las lluvias y los fuertes vientos continúan desplazándose por Hawai después de que el huracán Lala pasara junto a las islas durante la noche, antes de debilitarse ligeramente la mañana del domingo a tormenta tropical con vientos sostenidos de 105 km/h (65 m/h) y fuertes lluvias.

Más de 200.000 clientes están sin electricidad en todas las islas, y casi el 70 % de la Isla Grande está sin electricidad. Se reportaron ráfagas de viento con fuerza de huracán en los condados Hawai, Honolulu y Maui, y el terreno montañoso de las islas amplificó los vientos en las elevaciones más altas.

La isla de Oahu, incluida la capital del estado, Honolulu, está bajo una advertencia de inundación repentina la tarde del domingo, después de que la Isla Grande registrara inundaciones repentinas la noche del sábado.

“Varias viviendas ocupadas podrían haber sido arrastradas de sus cimientos y, con base en eso, la defensa civil ha iniciado una misión de búsqueda y rescate”, dijo durante la noche el alcalde del condado de Hawai, Kimo Alameda.

Lala ha comenzado a alejarse de las islas la tarde del domingo, pero se espera que las fuertes lluvias continúen durante todo el día en toda la cadena de islas.

El gobernador de Hawai, Josh Green, la noche del sábado atribuyó un accidente automovilístico a la tormenta, pero el domingo dijo que no estaba claro si estaba relacionado con Lala.

En una actualización en video la noche del sábado, el administrador interino de Defensa Civil del condado de Hawai, Darryl Oliviera, dijo que se estaba rescatando a los ocupantes de un vehículo atrapado en aguas de inundación, aunque no proporcionó más detalles.

Lala, que se intensificó a una tormenta de categoría 1 el sábado, tuvo su aproximación más cercana a la Isla Grande de Hawai alrededor de las 5 p.m. hora local, con su pared del ojo rozando la porción sur desde aproximadamente 48 km de distancia, según el Centro Nacional de Huracanes.

Videos obtenidos por CNN muestran calles inundadas por lluvias torrenciales en la Isla Grande, que recibió más de 762 mm de lluvia. Más de 190 vuelos hacia y desde Hawai han sido pospuestos, dijo Green.

Se espera que los equipos de respuesta a emergencias estén ocupados atendiendo asuntos urgentes durante 36 horas mientras la tormenta pasa por Hawai, y se espera que la evaluación de daños comience el lunes, dijo el gobernador.

Según el alcalde Alameda, se había reportado un número récord de cierres de carreteras y cortes de electricidad prolongados.

A medida que Lala se desplaza hacia el oeste, su amenaza más grave son sus lluvias torrenciales, que también podrían provocar inundaciones repentinas adicionales en las otras islas hawaianas. El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre inundaciones y deslizamientos de lodo potencialmente mortales, especialmente en terrenos escarpados.

Se esperan hasta 152 mm de lluvia adicional en partes de Kauai, donde están vigentes advertencias de tormenta tropical. Maui, Lanai, Molokai, Oahu y Kahoolawe también están bajo una advertencia de tormenta tropical.

Se esperan lluvias intensas en todo Hawai hasta el lunes.

Las olas podrían alcanzar entre 2,4 y 3,7 m, particularmente en las costas orientadas al este, donde está vigente un aviso de oleaje alto.

Los impactos en tierra —cuando el centro del ojo se desplaza sobre tierra— en las islas hawaianas han ocurrido solo un puñado de veces en el registro moderno. El último sistema tropical en tocar tierra fue la tormenta tropical Olivia en 2018, que lo hizo en Maui, el primer impacto en tierra de la isla desde que comenzaron los registros en la década de 1950.

El último huracán que tocó tierra fue en 1992, cuando Iniki de categoría 4 impactó Kauai, convirtiéndose en la tormenta más fuerte registrada en golpear directamente al estado.

En todo Hawai, los residentes evacuaron a refugios designados y recorrieron supermercados abarrotados mientras funcionarios de varios condados anunciaban cierres y se preparaban para un posible impacto en tierra.

En Hilo, los supermercados y las gasolineras estaban concurridos mientras la gente se abastecía de artículos esenciales, informó la afiliada de CNN Hawaii News Now. El condado de Hawai también estaba ofreciendo sacos de arena para los residentes de toda la isla. Alrededor de 130 personas habían huido a refugios el sábado, según el alcalde.

“Hay que tomar todas las precauciones necesarias, ¿verdad? Es un todo. Es preparar su kit de emergencia, informar a sus vecinos, a los kupuna (ancianos)”, dijo el alcalde Alameda más temprano en el día. “Asegúrense de que todos estén a salvo porque nuestra isla es grande y tenemos comunidades pequeñas y estamos muy conectados”.

Muchas carreteras en el condado de Hawai están cerradas debido a árboles y líneas eléctricas caídos y deslizamientos de tierra, según la Oficina del Alcalde del Condado de Hawai.

“Mientras las cuadrillas viales trabajan arduamente para despejar los escombros en la medida en que las condiciones lo permitan, necesitamos que todos los residentes y visitantes presten atención a todas las advertencias, se trasladen a un refugio seguro y se mantengan fuera de las carreteras”, dijo Alameda.

Según la afiliada de CNN Hawaii News Now, los funcionarios del condado y la Guardia Nacional también habían estado discutiendo colocar recursos con anticipación en zonas duramente afectadas por tormentas a principios de este año.

Y en Oahu, los funcionarios abrieron ocho áreas de refugio para huracanes mientras instalaciones públicas como el Zoológico de Honolulu cerraban.

Los funcionarios instaron a los residentes a ser cautelosos a medida que el ciclón se acercaba.

“También necesitamos que nuestra comunidad haga su parte asegurando la propiedad, revisando los suministros de emergencia, manteniéndose informada y evitando viajes y actividades al aire libre innecesarios a medida que las condiciones se deterioren”, dijo el alcalde de Kauai, Derek S.K. Kawakami.

Las tormentas tropicales que se acercan a Hawai normalmente se encuentran con temperaturas oceánicas más frías antes de llegar a las islas, pero Lala se mantendrá sobre aguas más cálidas debido a una ola de calor marina en curso que se extiende hasta California y a un Super El Niño en desarrollo.

El Niño está ayudando a impulsar un mayor potencial de tormentas en el Pacífico central este año, con temperaturas oceánicas más cálidas y vientos más débiles en la atmósfera superior, que normalmente pueden desintegrar las tormentas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado una temporada por encima del promedio en el Pacífico central, con cinco a 13 ciclones previstos.

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