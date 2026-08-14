La tasa de homicidios en EE.UU. cae a su nivel más bajo desde la década de 1950. Trump lo presenta como un logro personal

El presidente Donald Trump, acompañado por sus principales funcionarios de seguridad y de aplicación de la ley, presumió este viernes…

El presidente Donald Trump, acompañado por sus principales funcionarios de seguridad y de aplicación de la ley, presumió este viernes de la significativa disminución de los asesinatos y otros delitos tras la publicación del informe sobre criminalidad de 2025 de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Según el informe de la agencia, la tasa de homicidios se encuentra ahora en niveles no vistos desde la década de 1950, después de una tendencia descendente desde que las cifras se dispararon en la década de 2020, cuando la pandemia de covid-19 se afianzó en Estados Unidos.

La tendencia continúa en 2026, con las tasas de homicidios, delitos violentos y robos manteniendo su descenso durante la primera mitad del año, según datos del FBI y de organizaciones independientes.

“Me complace anunciar que el FBI acaba de publicar un nuevo Informe Uniforme sobre la Delincuencia que muestra que en 2025 logramos la mayor reducción de delitos violentos de toda la historia de Estados Unidos”, dijo Trump durante un evento el viernes en Long Island, Nueva York. “Es bastante increíble. Y el año pasado hubo más de 3.100 homicidios menos que el año anterior a que asumiera el cargo”.

Trump y sus funcionarios, incluido el director del FBI, Kash Patel, han señalado los esfuerzos del Gobierno para aumentar los recursos federales destinados a ciudades de todo Estados Unidos y, en una frase que Patel suele repetir, permitir que “los buenos policías hagan su trabajo”.

Otros son menos categóricos sobre la causa del descenso de la delincuencia, que comenzó antes de que iniciara el segundo mandato de Trump.

Lo que ha provocado esta bienvenida disminución de la delincuencia en Estados Unidos es “tan claro como un vaso de leche”, dijo Adam Gelb, presidente del Consejo de Justicia Penal (CCJ, por sus siglas en inglés), un centro de estudios no partidista, al presentar el jueves su propio informe sobre las tasas de criminalidad de 2025.

“El descenso de los homicidios es histórico y absolutamente claro. Pero, en este momento, qué lo está impulsando es tan claro como un vaso de leche”, dijo Gelb.

“Las tasas están disminuyendo en ciudades con estrategias de seguridad pública, condiciones económicas y liderazgos políticos muy diferentes. La consistencia que se observa en todo el mapa debería hacernos ser cautelosos a la hora de atribuir el mérito a un solo líder, partido, política o programa antes de que las pruebas permitan determinarlo”.

Aunque ninguna causa por sí sola puede explicar fácilmente el descenso en un país de más de 340 millones de habitantes, investigadores del CCJ dijeron a CNN que probablemente han contribuido una serie de factores, entre ellos cambios en la forma en que se aplica la justicia penal, así como transformaciones sociales y culturales y avances tecnológicos.

Trump dice que su Gobierno, incluido Patel y el recién confirmado secretario de Justicia, Todd Blanche, merece el reconocimiento.

“Digamos que no tienen un buen liderazgo, como Chicago, que tiene un liderazgo muy malo. Pero tenemos las cifras a la baja debido a lo que está haciendo el Gobierno federal”, dijo Trump el viernes. “A ellos les gusta atribuirse todo el mérito, pero todo el mundo sabe que hemos hecho un trabajo increíble. Los fiscales federales y el FBI, toda la gente, Kash, y Todd ha sido increíble”.

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