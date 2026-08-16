La orden de Trump sobre las vacunas es contraproducente y está “mal en muchos sentidos”, dice senador republicano

El senador republicano Bill Cassidy, un crítico cada vez más duro del presidente Donald Trump, dijo este domingo que la…

El senador republicano Bill Cassidy, un crítico cada vez más duro del presidente Donald Trump, dijo este domingo que la orden del presidente de administrar por separado las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola está “mal en muchos sentidos” porque, entre otras cosas, obligaría a los niños a recibir más inyecciones.

“Veámoslo simplemente desde la perspectiva de los padres”, dijo Cassidy, médico y presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, durante una entrevista en “State of the Union” de CNN. “Ahora, en lugar de ir dos veces al médico para vacunar a su hijo, tienen que ir seis veces”.

“En lugar de que mamá o papá falten al trabajo dos veces (…) para llevar a su hijo al médico, tienen que faltar al trabajo o tomarse vacaciones o días de permiso seis veces”, añadió. “Esto es inconveniente. Va a contribuir a una mayor pérdida de ingresos”.

“La propuesta del presidente terminará haciendo que más niños se enfermen”, dijo Cassidy.

Durante una aparición este domingo en “This Week” de ABC News, el senador por Louisiana dijo: “Por eso los índices de aprobación del presidente están bajando, porque se ha perdido de vista la asequibilidad para los padres, se ha perdido de vista la conveniencia para las familias estadounidenses y se ha perdido de vista aquello que está impulsando el aumento de los costos de la atención médica”.

Cassidy se ha convertido en un crítico cada vez más abierto del presidente después de perder ante un rival en las primarias respaldado por Trump, con lo que se convirtió en el primer senador republicano en casi una década en perder la nominación de su partido para buscar la reelección.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar una reacción a las críticas de Cassidy.

La orden de Trump establece que la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como MMR por sus siglas en inglés, “debe administrarse en tres vacunas separadas, una para cada enfermedad”, y que todas las vacunas infantiles deben aplicarse en consultas médicas distintas.

Inmunólogos y expertos en vacunas afirman que no existe ninguna razón válida para hacerlo.

“Nada malo puede ocurrir por lo que estamos haciendo”, dijo Trump el lunes durante declaraciones en la Oficina Oval. “Lo peor que podría pasar es que no pase nada. No vamos a perder nada”.

El decreto supuso el golpe más reciente para Cassidy, quien el año pasado emitió un voto decisivo para confirmar a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos, pese a sus profundas preocupaciones por las posturas antivacunas de Kennedy.

Antes de esa votación de confirmación, Cassidy obtuvo una serie de compromisos de Kennedy, entre ellos que ambos mantendrían una “relación de trabajo colaborativa y estrecha sin precedentes” y que Kennedy no intentaría socavar las políticas de vacunación del Gobierno.

Pero Kennedy comenzó a poner a prueba ese acuerdo pocos meses después, al reformar el principal panel asesor de vacunas del Gobierno y amplificar el escepticismo sobre políticas clave de vacunación, al tiempo que restaba importancia al que se ha convertido en el peor brote de sarampión en el país en décadas.

Su relación, que ya era tensa, llegó a un punto de quiebre a finales del año pasado, tras el abrupto despido de quien entonces dirigía los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el posterior impulso de Kennedy para reformar el calendario de vacunación infantil del país.

Más tarde, aliados de Kennedy se sumaron a Trump para respaldar abiertamente a un rival de Cassidy en las primarias, quien logró arrebatarle la nominación del partido a principios de esta primavera.

Desde entonces, Cassidy se ha mostrado mucho más dispuesto a criticar a Trump y Kennedy y se ha opuesto al presidente en asuntos clave como la guerra con Irán y su intento de crear un fondo contra la “instrumentalización”. La relación entre Cassidy y Kennedy es prácticamente inexistente, según personas cercanas a ambos, y los dos apenas han hablado en los últimos meses.

Aun así, Cassidy ha insistido en que, pese a sentirse más libre para expresar sus opiniones, no pretende convertir sus últimos meses en el Senado en una campaña de revancha.

Eso no le impidió arremeter este domingo contra la política más reciente del presidente, algo que también ha hecho en una serie de publicaciones en redes sociales.

“Si no fuera tan potencialmente trágico, uno se echaría a reír ante un comentario así”, dijo Cassidy a Jake Tapper, de CNN, sobre la afirmación de Trump de que no ocurriría nada como consecuencia de lo que, según expertos, constituye una transformación drástica de la política de vacunación de Estados Unidos.

“Como médico que ha visto a personas morir o enfermarse gravemente por enfermedades que pueden prevenirse con vacunas, esto podría reducir la protección que recibe un niño contra enfermedades que pueden ser mortales”, dijo Cassidy.

Añadió que, si Trump busca mejorar la salud de los niños y al mismo tiempo ayudar a los padres con los costos, “esto es lo incorrecto”.

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