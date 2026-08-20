La influyente hermana de Kim Jong Un afirma desconocer por completo si él habló con Trump

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, afirmó desconocer por completo si su hermano se…

Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, afirmó desconocer por completo si su hermano se comunicó con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, como este afirmó esta semana.

Kim, una de las máximas funcionarias de Corea del Norte, reconoció que su hermano tiene una “excelente relación” con Trump y que “personalmente guarda buenos recuerdos y sentimientos” hacia él. Sin embargo, en un comunicado difundido el miércoles por los medios estatales, evitó confirmar los dichos de Trump sobre el contacto reciente.

El lunes, Trump declaró a los periodistas que Kim Jong Un había respondido a su solicitud de conversación, poco después de que el presidente exigiera una reducción repentina de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, un aliado cercano y de larga data de Estados Unidos.

Trump no dio más detalles sobre el contacto. Añadió el miércoles que tiene previsto reunirse con Kim a finales de este año, pero no ofreció detalles ni afirmó si ha intercambiado alguna carta con el líder norcoreano.

En su declaración, Kim Yo Jong dijo sobre la supuesta “comunicación” entre Trump y su hermano: “No tengo conocimiento de ello en absoluto, y tal vez sea lo único que desconozco con respecto a la política exterior de nuestro máximo líder”.

La declaración de Kim es esclarecedora porque ella es una de las principales lugartenientes de su hermano y una confidente cercana; aparece habitualmente en fotografías junto al líder norcoreano y a menudo emite declaraciones importantes en nombre del régimen, quién suele ser hermético y opaco.

Los ejercicios militares conjuntos han irritado durante mucho tiempo a Corea del Norte, y Kim Yo Jong afirmó que reducirlos no altera “su carácter provocador y ofensivo”, a pesar de que Estados Unidos y Corea del Sur suelen enfatizar su naturaleza defensiva. Kim añadió que la reducción de los ejercicios no debe interpretarse como una “muestra de buena voluntad”.

Los ejercicios conjuntos anuales suelen durar 10 días, pero los de este año durarán solo cinco, a petición de Washington. Están diseñados para adaptarse a las capacidades en constante evolución de Corea del Norte e incorporan entrenamiento para contrarrestar drones, interferencias de GPS y ciberataques, según declaró la semana pasada un portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea.

Los analistas han advertido que, al reducir la magnitud de los ejercicios militares con Corea del Sur, Trump corre el riesgo de ir en contra de su propio objetivo declarado de que Seúl asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa.

Los ejercicios militares incluyen un entrenamiento para darle a Corea del Sur algo que no ha tenido desde que comenzó la Guerra de Corea en 1950: el control operativo en tiempos de guerra de las fuerzas combinadas de Corea del Sur y Estados Unidos en la península, señalan los analistas.

Es un objetivo clave para ambos países. Una vez que Seúl demuestre que puede asumir esa responsabilidad, Washington podrá mantenerse al margen de cualquier conflicto futuro, aportando cierta potencia de fuego pero dejando que Corea del Sur asuma la mayor parte de la responsabilidad y el coste de su defensa.

La exigencia de Trump de reducir la magnitud de los ejercicios militares, que llevaban meses planificándose, se produjo el primer día en que comenzaron las maniobras conjuntas.

Públicamente, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha acogido con satisfacción la petición de Trump y ha reiterado que apoya el diálogo con Corea del Norte y que quiere asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa.

“Nos solidarizamos con la determinación y el esfuerzo del presidente Trump por crear las condiciones para el diálogo que permitan establecer un régimen de paz en la península coreana, incluso si eso significa reducir el alcance de los recientes ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, y rendimos homenaje a esa decisión”, declaró Lee en X a última hora del miércoles.

Añadió que está “totalmente de acuerdo” con Trump en que Corea del Sur “debería asumir la responsabilidad de la seguridad en la península coreana, al tiempo que desarrolla la capacidad suficiente para defender la península de forma independiente, aumentando rápidamente el gasto en defensa hasta alcanzar un gasto en defensa del 3,5 % del PBI”.

Al pedir que se redujeran estos ejercicios, Trump citó su relación positiva con Kim Jong Un, un antiguo adversario de Estados Unidos, así como la falta de ayuda de Seúl para la guerra en Irán.

“Me llevo bien con él”, dijo Trump a los periodistas el miércoles. “¿Y saben qué? El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno”.

Durante su primer mandato, Trump se reunió con Kim en tres ocasiones para mantener conversaciones sobre desnuclearización, pero esas conversaciones finalmente fracasaron, y el programa de armas nucleares de Corea del Norte no ha hecho más que crecer desde entonces.

El jueves, el ministro de Defensa de Corea del Sur dijo que estima que Corea del Norte posee actualmente entre 80 y 120 ojivas nucleares, una cifra significativamente superior a la reciente afirmación de Trump de que Pyongyang tiene 57 armas nucleares.

Durante su primer mandato, Trump tomó medidas similares para reducir las operaciones conjuntas con Corea del Sur. En marzo de 2019, ambos países anunciaron que sus ejercicios anuales a gran escala se reconfigurarían y adoptarían una forma reducida.

Esta publicación se ha actualizado con novedades adicionales.

Lex Harvey, de CNN, contribuyó con este reportaje.

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