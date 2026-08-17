La fiscalía sostiene que Lindsay Clancy buscaba una solución “rápida y fácil” para sus problemas de salud mental

La presentación del caso de la fiscalía comenzó con dos días de desgarradores testimonios del exesposo de Clancy, Patrick Clancy,…

La presentación del caso de la fiscalía comenzó con dos días de desgarradores testimonios del exesposo de Clancy, Patrick Clancy, quien describió cómo el estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental de su esposa se intensificaron en los meses posteriores al nacimiento de su tercer hijo, en mayo de 2022.

Aunque la fiscalía sostiene que Lindsay Clancy —quien trabajaba como enfermera de parto y maternidad— no estaba “en medio de un episodio psicótico” cuando mató a sus hijos, los fiscales han reconocido que tenía problemas de salud mental y mostraron algunas entradas de su diario en las que detallaba sus dificultades.

“Es como si estuviera tan desesperada por tener un descanso mental de cuidar a todo el mundo que mi mente estuviera intentando hacer que algo estuviera físicamente mal conmigo”, decía una de las entradas, que los fiscales leyeron en voz alta.

Sin embargo, los fiscales dijeron en sus alegatos iniciales que Clancy buscaba una solución “rápida y fácil” para sus problemas de salud mental y alegaron que acudió a distintos médicos, manipuló a sus proveedores de atención médica y cambió rápidamente de medicamentos cuando no obtenía lo que esperaba.

La Dra. Jennifer Tufts, psiquiatra que trató a Clancy durante aproximadamente una docena de sesiones a partir de septiembre de 2022, testificó que modificó varias veces sus medicamentos recetados mientras la madre de tres hijos lidiaba con ansiedad y dificultades para dormir. Para principios de diciembre de 2022, Clancy consultaba a varios proveedores de atención médica y había probado “algunas combinaciones diferentes de medicamentos”, testificó Tufts.

La madre de Massachusetts pidió cambiar sus medicamentos casi todos los días y dijo que le provocaban pensamientos intrusivos, insomnio y entumecimiento emocional, según Rebecca Jollotta, otra de sus proveedoras de atención médica. En mensajes en línea leídos en voz alta ante el tribunal, Jollotta —enfermera especializada en psiquiatría— dijo a Clancy que creía que los problemas probablemente se debían a la depresión posparto y no a los medicamentos.

Clancy dijo a Jollotta que sus problemas de insomnio comenzaron después de tomar sertralina, conocida comúnmente por la marca Zoloft. La enfermera testificó que el insomnio era una reacción “inusual”, que podría indicar un trastorno bipolar subyacente.

En una nota de su celular modificada por última vez a principios de noviembre de 2022, Clancy escribió que estaba deprimida porque no podía cuidar a su hijo menor de la misma manera que había cuidado al primero, un problema que identificó como la “causa fundamental de todos nuestros problemas”.

“Ahora no me siento tan conectada con Cal”, escribió, en parte. “Creo que de alguna manera siento resentimiento hacia mis otros hijos porque me impiden tratar a Cal como traté a mi primer bebé. Y sé que eso no es justo para ellos”.

“Todavía quiero muchísimo tener un cuarto hijo, pero antes necesito un terapeuta realmente bueno”, escribió más adelante en la nota. “No sé si empezar a tomar un medicamento nuevo o no. Quiero sentirme feliz, pero sería bueno sentirme auténticamente feliz y no fingirlo”.

El exesposo de Clancy dijo que su “gran espiral” comenzó cuando ella empezó a tomar un nuevo medicamento antipsicótico a principios de diciembre de 2022. Por esa época, ella le dijo que tenía pensamientos suicidas y “pensamientos intrusivos” sobre hacerles daño a los niños, según testificó.

“Describió pensamientos sobre hacerles daño a los niños o que ellos tuvieran algún tipo de enfermedad”, dijo Patrick Clancy, quien agregó que no estaba preocupado por su seguridad porque ella no mostraba “ninguna intención” de hacerles daño.

La madre de tres hijos estaba “constantemente preocupada de que algo les fuera a pasar a sus hijos o de que algo malo le fuera a pasar al bebé”, dijo Letiesha Dukes, una profesional de atención perinatal que diagnosticó a Lindsay Clancy con ansiedad posparto a principios de diciembre.

Clancy también expresó preocupación por ser adicta a uno de sus medicamentos, aunque Dukes testificó que no creía que tuviera un trastorno por consumo de sustancias.

Clancy llamó dos veces a un centro de apoyo para crisis ese mes después de experimentar pensamientos intrusivos sobre querer morir, aunque no tenía un plan específico para suicidarse, dijo la profesional.

Durante una estadía de varios días en una unidad cerrada a principios de enero de 2023, Clancy dijo sentirse “entumecida”, según la Dra. Alina Goodheart, psiquiatra del centro. Clancy reconoció haber tenido anteriormente pensamientos suicidas, testificó Goodheart, pero dijo que nunca se suicidaría por su familia, en particular por sus hijos y su madre.

Clancy pareció mejorar después de recibir el alta del centro el 5 de enero de 2023, testificó su exesposo, quien dijo que en ese momento se sentía “esperanzado”.

Los fiscales mostraron al jurado imágenes de salidas familiares realizadas más adelante ese mes, en las que la madre de Massachusetts parecía interactuar normalmente con sus hijos. Varios testigos que hablaron con Clancy en los días y horas previos a los asesinatos declararon que no notaron nada anormal en su comportamiento.

En una sesión de telesalud el día antes de los asesinatos, Clancy dijo a Tufts que no tenía pensamientos suicidas ni homicidas, testificó la psiquiatra.

“Dijo que estaba bien, un poco más ansiosa, y describió la ansiedad como la sensación de que el corazón le latía muy rápido”, dijo Tufts, quien agregó que no observó señales de psicosis.

Una nota titulada “Los medicamentos me robaron mi maternidad y mi vida” en el celular de Clancy fue modificada por última vez ese mismo día, según registros telefónicos mostrados ante el tribunal.

“Era la mamá más sana y feliz”, decía la nota, en parte. “Hacía ejercicio todas las mañanas, meditaba y me cuidaba para poder darles lo mejor de mí a mis hijos. Hasta que los medicamentos recetados me arrebataron el control de mi propio cuerpo”.

El 24 de enero de 2023, Clancy hizo un muñeco de nieve con sus hijos horas antes de estrangularlos, dijo su exesposo. “Estaba teniendo uno de sus mejores días”, testificó.

Los socorristas relataron la espeluznante escena en la casa de la familia en Duxbury, donde Cora, Dawson y Callan fueron encontrados tendidos en el sótano con bandas elásticas de resistencia alrededor del cuello. El personal médico describió las lesiones mortales de los niños y los desesperados intentos por salvarles la vida.

Días después, Clancy se mostró “tranquila y cooperativa” durante una evaluación psiquiátrica y negó haber tenido alucinaciones o pensamientos suicidas u homicidas el día de la evaluación, testificó otro psiquiatra.

Clancy dijo a quien entonces era su esposo, aproximadamente una semana después de matar a sus hijos, que “escuchó la voz de un hombre que le decía que, si no lo hacía en ese momento, perdería la oportunidad”, según testificó él. Nunca antes había mencionado haber escuchado la voz de un hombre, dijo.

Kevin Reddington, abogado defensor de Clancy, ha utilizado sus contrainterrogatorios para destacar la dedicación de la madre de Massachusetts a sus hijos, sus problemas de salud mental y las presuntas deficiencias en la atención médica que recibió.

Varios testigos —entre ellos amigas de Clancy, su suegro, la exniñera de la familia y el pediatra de los niños— dijeron que era una madre cariñosa.

“Amaba a sus hijos”, testificó Bethany Decollibus, amiga de Clancy. “Era cálida, amable, constante y cariñosa”.

Al revisar ante el tribunal los registros del celular de Clancy, Reddington señaló búsquedas en internet sobre cómo cuidar a los niños y jugar con ellos, incluidas consultas sobre trampolines y películas infantiles. También destacó varias búsquedas sobre medicamentos recetados y trastornos mentales —entre ellas consultas sobre esquizofrenia, psicosis, alucinaciones y trastorno bipolar— realizadas en las semanas previas a que estrangulara mortalmente a sus hijos.

El abogado defensor interrogó duramente a algunos de los proveedores médicos de Clancy sobre la calidad de la atención que le brindaron, sugiriendo que se basaron en gran medida en lo que les decía su paciente y realizaron pocas averiguaciones independientes. Durante sus testimonios, algunos de los proveedores reconocieron que no habían revisado todos los expedientes médicos de Clancy de profesionales que la habían atendido anteriormente.

En un tenso contrainterrogatorio, Reddington cuestionó las credenciales de Tufts —quien había terminado su residencia un mes antes de comenzar a tratar a Clancy— y el uso de la telemedicina, y señaló que no podía darle un abrazo a Clancy a través de la computadora.

“No podía darle un abrazo, pero en realidad eso no es algo que los psiquiatras suelan hacer con sus pacientes”, dijo Tufts.

Clancy presentó una demanda civil contra Tufts, Jollotta y otros proveedores de atención médica en la que alega negligencia médica. Todos los proveedores se negaron anteriormente a hablar con CNN sobre el litigio en curso.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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