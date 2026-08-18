La creación de “deepfakes” de desnudos ya es común entre los jóvenes y falta educación sobre seguridad en el uso de la IA

Es poco probable que tu hijo aprenda este año en la escuela una lección esencial: cómo mantenerse seguro al usar…

Es poco probable que tu hijo aprenda este año en la escuela una lección esencial: cómo mantenerse seguro al usar la Inteligecia Artificial (IA).

Solo el 30 % de los adolescentes afirma que algún profesor les ha hablado alguna vez sobre cómo usar la IA de forma segura, según una nueva encuesta de Common Sense Media realizada entre jóvenes de 13 a 17 años.

Los resultados sugieren que los jóvenes no están recibiendo alfabetización en IA, lo que incluye cómo mantenerse seguros, cómo funciona la inteligencia artificial y cómo determinar si los chatbots son precisos, afirmó Michael Robb, coautor del estudio.

“En su mayor parte, esas conversaciones ni siquiera están ocurriendo”, dijo Robb, director de investigación de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro dedicada a los medios y la educación infantiles con sede en San Francisco.

Una limitación del estudio es que los estudiantes podrían no conocer el contenido de los planes de estudio de sus escuelas, dijo Robb. Common Sense Media tampoco sabe qué tan eficaz es la enseñanza sobre IA para la minoría de adolescentes que la recibe, añadió.

Como era de esperar, el estudio también reveló que el 70 % de los adolescentes utiliza la IA para hacer sus tareas.

Probablemente, los padres ya sabían que deben hablar con sus hijos sobre cómo asegurarse de que la IA no sustituya su aprendizaje. Anteriormente expliqué cómo hacerlo, así como la manera de enseñar a los niños a proteger su privacidad y verificar la información que obtienen de la IA.

Pero ¿sabes que también debes hablar con tus hijos sobre cómo mantenerse seguros cuando se encuentren con contenido creado mediante IA?

En lo que respecta a la IA, “nos hemos quedado un poco atascados en preguntas realmente simplistas como: ‘¿La usas para hacer trampa o no?’”, dijo Robb. Esa línea de preguntas no aborda si los niños están haciendo otras cosas perjudiciales, como interactuar con “deepfakes” de desnudos.

Los “deepfakes” de desnudos son imágenes o videos creados mediante IA que son pornográficos o que hacen parecer que una persona está desnuda.

La creación de “deepfakes” de desnudos “llegó a un punto en el que casi podría considerarse un comportamiento normal entre los adolescentes”, afirmó el Dr. Chad Steel, profesor adjunto de informática forense en la Universidad George Mason de Fairfax, Virginia, quien no participó en el estudio.

“Hay una subestimación fundamental y, probablemente, una idea errónea entre los adultos sobre la frecuencia con la que los adolescentes utilizan la IA generativa y lo familiarizados que están con ella”, dijo Steel.

Dado que los “deepfakes” de desnudos son un fenómeno nuevo, los expertos desconocen sus efectos a largo plazo sobre las víctimas, afirmó Steel. Sin embargo, los investigadores sí saben que, en ocasiones, las personas que acceden a material de abuso sexual infantil se ponen en contacto con las víctimas o las localizan a lo largo de sus vidas, señaló. Las imágenes también podrían ser utilizadas por depredadores que pueden amenazar con enviárselas a los padres o amigos de una posible víctima a menos que los menores les paguen o cumplan otras exigencias.

Como ya he advertido, cuando imágenes íntimas de una persona terminan en Internet, pueden dificultarle encontrar pareja o conseguir empleo y exponerla a un mayor riesgo de agresión sexual, depresión y suicidio.

Entonces, ¿qué deberían hacer los padres ante este riesgo?

En primer lugar, habla con tus hijos sobre por qué nunca deben crear, compartir ni interactuar con “deepfakes” de desnudos.

Una razón por la que los niños pueden sentirse tan cómodos utilizando IA para crear contenido sexual es que están familiarizados con aplicaciones que les permiten “probarse” ropa al mostrar a su avatar usándola. Por lo tanto, es posible que tus hijos no comprendan la magnitud de la diferencia entre probarle un traje de baño a una figura que se parece a ellos en Internet y mostrarla completamente desnuda, según Steel.

Los niños “desde luego no entienden cómo protegerse ni que estas imágenes pueden ser permanentes y permanecer disponibles para siempre”, afirmó.

Steel sugirió explicarles a los niños que, una vez que se publican en Internet imágenes sexualizadas, las personas pueden guardarlas en sus archivos privados de imágenes o en sus dispositivos personales, y puede llegar a ser imposible retirarlas del ámbito público.

También es importante enseñarles a los niños más pequeños y a los adolescentes cómo evitar convertirse en víctimas de “deepfakes” de desnudos creadas por otras personas. Una vez que publican en Internet una imagen común de sí mismos, cualquiera que tenga acceso a ella podría usar inteligencia artificial para colocar la foto de su cabeza sobre la imagen de un cuerpo desnudo.

Para evitar que esto suceda, enséñales a los niños a publicar fotos únicamente de forma privada —no en cuentas públicas— y a asegurarse de que pueden confiar en sus amigos y seguidores, indicó Steel.

Limitar el acceso de desconocidos a las fotos de nuestros hijos y educarlos sobre los daños que causan los “deepfakes” es la mejor manera de protegerlos, afirmó.

Estas conversaciones deben tener lugar a edades más tempranas de lo que los padres quizá crean. Si los niños comienzan a hablar sobre contenido sexualizado en tercer o cuarto grado, esa es la señal para tener esta conversación, afirmó Justine Carino, psicoterapeuta del condado de Westchester, Nueva York, que trata a jóvenes y que tampoco participó en el estudio. De lo contrario, inicie usted mismo la conversación cuando estén en quinto grado, señaló.

“Muchos padres creen en este mito”, dijo Carino. Les preocupa que, si hablan de temas relacionados con el sexo, les estarán dando permiso a sus hijos para tener relaciones sexuales. “En realidad, se ha demostrado que ocurre lo contrario”, afirmó. Tenga la conversación un poco antes de cuando crea que debería hacerlo, “porque así será proactiva y preventiva”.

También es importante enseñarles a los niños qué hacer si sus amigos crean o comparten “deepfakes” de desnudos, dijo Carino.

“Tenemos que hablar con nuestros hijos sobre tener la confianza necesaria para defender lo que creemos que está bien o mal y decir: ‘No, no quiero participar en esto, y tampoco creo que sea buena idea que tú lo hagas’”, afirmó.

Los niños necesitan saber que “nunca tienes que decir ‘sí’ para lograr que otra persona te acepte”, dijo Carino. “Nunca tienes que decir ‘sí’ para asegurarte de tener amigos. Tus amigos te pedirán cosas con las que probablemente no te sientas cómodo y tienes derecho a decir ‘no’”.

Recuérdeles también a tus hijos que pueden acudir a usted en busca de ayuda, señaló. Puede decir algo como: “Si ves que un amigo hace algo peligroso o arriesgado, espero que se lo cuentes a un adulto de confianza, como yo, tu mamá o tu papá, un profesor, un entrenador o los padres de tu amigo”.

Este tipo de conversaciones también puede ayudar a proteger a los niños de otros peligros. “Cuantas más de estas conversaciones tenga, más cómodos se sentirán sus hijos al acudir a usted si surge cualquier cosa en sus vidas”, dijo Carino.

Mantener un diálogo abierto con tus hijos los ayudará a desarrollar habilidades que también les serán útiles antes de que los padres se den cuenta de cuál será el próximo peligro en Internet.

Kara Alaimo es profesora de Comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson y asesora a padres, estudiantes y profesores sobre cómo gestionar el tiempo frente a las pantallas. Su libro “Más allá de la influencia: por qué las redes sociales son tóxicas para las mujeres y las niñas, y cómo podemos recuperarlas” se publicó en 2024.

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