La convocatoria de elecciones en tiempos de guerra en Ucrania aumenta la presión para Zelensky justo cuando menos lo necesita

Es el mayor desafío para el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, hasta ahora, desde dentro. Pero, probablemente, prácticamente, no llevará…

Es el mayor desafío para el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, hasta ahora, desde dentro. Pero, probablemente, prácticamente, no llevará a nada.

El llamado del ministro de Defensa destituido, Mykhailo Fedorov, a las elecciones presidenciales en tiempo de guerra, apunta al corazón de las vulnerabilidades de Zelensky. Su popularidad descendente, la vacilación en decisiones clave de personal y la implicación en acusaciones de corrupción han afectado sus calificaciones en las encuestas. Este miércoles se anunció una investigación sobre altos funcionarios en la oficina de Zelensky. Además, un presidente en tiempo de guerra durante seis años ininterrumpidos debe tomar muchas decisiones impopulares.

Ahora la cara juvenil de un reformador: Fedorov, el mago de la tecnología, exministro de defensa que fue expulsado por intentar luchar contra las formas arcaicas y corruptas de la vieja guardia, está exigiendo algo puro y democrático: un voto. “La democracia no puede ser rehén de Rusia. Estamos luchando precisamente porque queremos permanecer un Estado europeo libre”, dijo, en un notable discurso de nueve minutos que llegó momentos después de que se confirmó un nuevo ministro de defensa, no él, de vuelta en el antiguo trabajo que quería. Pero como muchas cosas en tiempo de guerra, simplemente no es tan simple.

Un voto es, en cambio, prácticamente imposible. La mayoría de los expertos electorales coinciden en que, incluso en tiempos de paz, Ucrania requeriría seis meses para implementar reformas legislativas y tener la tecnología necesaria para llevar a cabo una votación que cumpla con los estándares europeos. Pero no hay alto al fuego ni fin a los combates a la vista. Mantener una votación incompleta, o uno que se incline hacia cualquier narrativa de que el ganador es ilegítimo, sería un gran regalo para Moscú. Ciego a su propio proceso electoral montado, el Kremlin presionó repetidamente la idea de que la prohibición de la ley marcial sobre las elecciones de Ucrania durante la guerra significa que Zelensky es ilegítimo.

Un voto también podría paralizar totalmente a Kyiv: la parte perdedora podría retrasar la reforma legislativa, y socavar la presidencia en cada turno. Significaría una derrota desde dentro.

Fedorov se hizo un nombre como un innovador genio. ¿Podrían habilidades similares transformar el proceso electoral y hacer posible la votación remota en tiempo de guerra? Posiblemente. Pero incluso una votación digital que de alguna manera incluyera a todas las tropas de primera línea que sirven, y recuerden que hay miles de ucranianos desaparecidos, cuyo estatus no está resuelto, requeriría un mecanismo que seguramente excluiría a los millones de pensionistas ucranianos que viven fuera de línea.

¿Qué les dirías a los ucranianos que viven en áreas ocupadas, o a los millones que viven en el extranjero como refugiados? ¿Cómo podrías celebrar encuestas a prueba de agua en decenas de consulados en Europa y más allá? ¿Tiene un soldado de primera línea atrapado con malas comunicaciones en una zanja suficiente tiempo para estudiar las opciones y emitir un voto? ¿O deberían estar ocupados defendiendo su patria?

Sería un completo desastre. Cualquier encuesta realizada en tiempo de guerra probablemente sería un regalo para Rusia, y su práctica desinformación y guerra de interrupción en torno a las elecciones. Europa se quedaría con un resultado electoral que fuera o un respaldo apresurado de Zelensky, o bien un traspaso de poderes chapucero e incompleto a otra persona.

Los probables ganadores, según las encuestas, son el antiguo líder militar Valery Zalyuzhni, o el propio Fedorov. Ambos probablemente mantendrían a Ucrania moviéndose en una dirección similar. Pero ambos depurarían al círculo de asesores alrededor de Zelensky, quienes muchos de los críticos del presidente ucraniano creen que son responsables de malas decisiones, y del olor a corrupción. (Un rápido recordatorio: la corrupción es una desafortunada compañera de cada guerra librada).

¿Qué significa el llamado de Fedorov? Ahora hay una nueva columna en la política de Ucrania que es joven, tiene experiencia en el poder y en la reforma, y busca recordar constantemente a Ucrania que su presidente se ha desviado de su mandato electoral original. Es una posición fácil de asumir, ya que está respaldada por hechos, y aprovecha el creciente descontento con la guerra. A medida que crece la movilización forzada para llenar las filas disminuyentes de Ucrania, también crecerá la ira hacia la presidencia y los militares.

La llamada de Fedorov también enfatiza una pregunta clave que nadie puede responder. Si una votación no puede ocurrir en guerra, ¿cuándo termina esa guerra? Se avecina un invierno espantoso, en el cual la supremacía de Moscú en misiles balísticos parece destinada a explotar aún más la falta de interceptores Patriot en Ucrania. Rusia se acerca lentamente a su objetivo territorial de tomar el Donbás, aunque mediante la renderización del terreno restante sostenido por Ucrania inhabitable a través de horribles ataques de drones a todos los signos de vida civil y militar.

La inminente crisis invernal se alimentará del proceso de paz deslucido y miope que la Casa Blanca de Trump está intentando reiniciar. Incrementará las exigencias a Zelensky de conceder territorio, cualquier cosa para que la lucha cese. Deja claro, más recientemente en una entrevista conmigo, que lo que Ucrania busca son garantías de seguridad, para saber que cualquier alto al fuego es permanente. Descartó ceder tierra. Tiene claro que el invierno que se avecina es malo, tanto en el cielo como en el frente.

Cuando se trató de su futuro personal, se veía atónito cuando sugerí que la intriga política de Kyiv, las acusaciones de corrupción en torno a su antiguo círculo interno y las maquinaciones de la política de guerra, podrían encadenarlo al trabajo después de que la guerra haya terminado, solo para mantener a los críticos de la guerra acosando a su equipo. Parecía horrorizado y se rió, como si hubiera perdido la cabeza, y solo habló de ver a sus hijos y la playa una vez que terminada la guerra. No parecía un hombre que ansiara el poder indefinidamente. Más bien lo contrario.

Pero no existe un mecanismo correcto para que Zelensky sea reemplazado por un sucesor popular y genuino, a menos que renuncie y deje que el presidente del parlamento asuma el mando (una idea muy mala, en términos de mandato electoral). El efecto final del llamamiento de Fedorov a la bondad de todos es que Zelensky sale debilitado, se amplifican las dudas sobre su legitimidad electoral y se refuerza el llamado para que termine la guerra. Moscú aprovechará la polémica y, sin duda, Trump —en esos momentos en los que el péndulo se inclina y Ucrania se convierte de repente en el malo— volverá a tildar a Zelensky de “dictador” (que no lo es).

El llamado de Fedorov parte de una buena intención, para no dejar que la guerra destruya los valores democráticos de Ucrania. Pero ignora lo lejos que Ucrania tenía que avanzar hacia las normas europeas antes de la guerra, y las dificultades que el conflicto impone a estos procesos esenciales bajo el bombardeo nocturno ruso. Las guerras no se pueden pelear solo con ideología, una verdad que quizás llevó a la partida del exministro de Defensa incendiario, después de meses de enfrentamientos y de negarse a tratar con el alto mando de las Fuerzas Armadas, como Zelensky lo describe.

Ucrania añadió ahora a su inmensa lista de desafíos: una crisis de mano de obra, interceptores, una posible oleada de fuerzas rusas a través de la movilización, y un invierno sombrío. La discusión sobre si su presidente de tiempos de guerra sigue siendo legítimo. Fedorov tiene razón al decir que los ideales no deben morir en la guerra, o ¿por qué más pelear? Pero a la inversa, los ucranianos no deben morir en la guerra porque sus líderes se vean debilitados por la búsqueda de valores inalcanzables.

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