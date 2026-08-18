La compleja relación de Hayden Panettiere con la fama comenzó a una edad temprana

Hayden Panettiere nunca conoció la vida fuera de los reflectores. Desde su primer trabajo como bebé en un comercial de…

Hayden Panettiere nunca conoció la vida fuera de los reflectores. Desde su primer trabajo como bebé en un comercial de trenes de juguete de Playskool, siguió un camino recorrido por muchas estrellas infantiles antes que ella, culminando en tragedia esta semana cuando la actriz murió a los 36 años, un final que no es menos trágico por sentirse inquietantemente familiar.

Panettiere comenzó a actuar cuando tenía 8 meses y nunca se detuvo, según relata en sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, publicadas apenas tres meses antes de su muerte. A una edad temprana, escribió, “perdí la oportunidad de tener una infancia ‘normal’”, lo que incluía tener amigos, relaciones y privacidad. Pero en lugar de luchar contra ello, escribió, “me apoyé en el talento con el que, de alguna manera, fui bendecida”.

Llegó a protagonizar exitosas series como “Heroes” y “Nashville” y a aparecer en varias películas para adolescentes, incluida la querida franquicia de terror “Scream”, enfrentando muchas luchas personales en el camino, según sus propios relatos detallados. A pesar de su franqueza sobre esas pruebas, muchos todavía se preguntan, tras su muerte, cómo es posible que otra actriz talentosa que creció bajo los reflectores haya visto su historia truncada tan pronto.

La madre de Panettiere, Lesley Vogel, una exactriz de telenovelas, impulsó la carrera de su hija desde el principio, lo que llevó a la joven Panettiere a modelar siendo apenas una bebé y a audicionar casi tan pronto como pudo caminar. Su padre, el bombero retirado Alan “Skip” Panettiere, se mantuvo al margen.

A los 5 años, Panettiere protagonizó la exitosa telenovela “One Life to Live”, seguida cuatro años después por un papel popular en “Guiding Light”. Más tarde dijo que las tramas extremas —interpretó a una niña que fue secuestrada, mató a otro personaje y sobrevivió a la leucemia— no eran “buenas para mi cerebro en desarrollo”.

“De manera subconsciente, comencé a asociar la catástrofe con la adoración”, escribió en su libro. “La gente me amaba cuando me sucedían cosas malas de mentira”.

También ocurrían cosas malas en la vida real: sus padres se separaron cuando ella tenía 18 años y su madre hacía las veces de su representante, difuminando la línea entre la familia y los negocios hasta hacerla irreconocible.

“Todo era negocios”, dijo Panettiere a principios de este año en el podcast “On Purpose” de Jay Shetty. “Me convertí en la confidente, la asistente, la terapeuta y el hombro en el que llorar; y en todo menos en su hija”.

Cuando Shetty le preguntó si ella y su madre aún se hablan, Panettiere respondió que no. “No hay una relación entre ella y yo, lamentablemente”.

Panettiere consiguió un papel revelación a los 17 años en “Heroes”, una serie de televisión sobre personas comunes que tienen superpoderes extraordinarios. Interpretaba a una porrista invencible llamada Claire Bennett, un personaje central en el drama de NBC, que tenía el eslogan: “Salva a la porrista, salva al mundo”.

Muchos espectadores elogiaron a la exestrella infantil como el corazón palpitante de la serie, que recibió elogios de la crítica. Con ese éxito recién encontrado llegó un mayor escrutinio de los tabloides, que pusieron en la mira todo, desde la apariencia de Panettiere hasta su vida amorosa.

Tan indestructible como era Claire en “Heroes”, fuera del set, Panettiere era bastante frágil debido a la presión.

En 2022, la actriz le contó a People que cuando tenía 15 años, alguien de su equipo en ese momento comenzó a ofrecerle “pastillas de la felicidad” antes de las alfombras rojas; “para que estuviera animada durante las entrevistas”, dijo. “No tenía idea de la puerta que eso abriría para mí en lo que respecta a mi adicción”.

“A medida que fui creciendo, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir”, dijo en ese momento.

La maternidad no la salvó de ello.

Aunque dijo que se mantuvo sobria durante su embarazo con su hija Kaya, nacida en 2014, una experiencia con depresión posparto la hizo recaer. (“Nashville” —el drama de horario estelar en el que interpretaba a una cantante de country en ascenso y con problemas— tenía tramas sobre el alcoholismo y la depresión posparto, lo cual no ayudó, según dijo). Pronto, su relación con el padre de su hija, el boxeador Wladimir Klitschko, se convirtió en un daño colateral de sus luchas.

“Él no quería estar cerca de mí. Yo no quería estar cerca de mí”, le dijo a la publicación. “Hacía cualquier cosa para sentirme feliz por un momento. Luego me sentía peor que antes. Estaba en un ciclo de autodestrucción”.

En 2018, Panettiere envió a su hija a vivir con Klitschko en Ucrania, una decisión que calificó como “lo más difícil que he tenido que hacer”. “Pero quería ser una buena madre para ella —y a veces eso significa dejarlos ir”, dijo.

El martes, Klitschko escribió en un comunicado publicado en X que la familia estaba “atravesando un momento de profunda cnmoción y dolor” tras la muerte de Panettiere. “Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, enfrentándose también a los lados más oscuros de una industria muy exigente”, decía el comunicado.

“Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto”, añadía.

Durante su reciente gira de presentación de su libro, Panettiere habló de su vida en proceso de recuperación.

“Por fin siento que me he desprendido de toda esta oscuridad y negatividad”, le dijo a Shetty. “Eso significa que he cerrado una door, y otra door se ha abierto, y puedo sentirla abrirse. Puedo sentir todas las posibilidades. Siento que tengo mucha más vida por vivir”.

El domingo, personal de emergencias respondió a una llamada al 911 sobre un “paro cardíaco reportado” en una residencia en Carolina del Sur, según un comunicado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Panettiere fue declarada muerta aproximadamente media hora después de la llamada.

La noticia llegó con una sombría familiaridad a la luz de las muertes de exestrellas infantiles millennial como Daveigh Chase, la actriz de 35 años que protagonizó “The Ring”, y Michelle Trachtenberg, de “Buffy, la cazavampiros”, de 39 años, quien alguna vez coprotagonizó junto a Panettiere la película de Disney de 2005 “Ice Princess” y falleció el año pasado.

Si bien los detalles que rodean estas tragedias varían, las circunstancias importan mucho menos que el hecho de que, a veces, “se fue demasiado pronto” no parece suficiente para describirlo.

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