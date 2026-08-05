Karol G revela las canciones de su nuevo álbum: incluye colaboraciones con Bruno Mars, Drake y más

Karol G reveló el listado de canciones de “No me arrepiento de sentir tanto”, su nuevo álbum, que se estrenará…

Karol G reveló el listado de canciones de “No me arrepiento de sentir tanto”, su nuevo álbum, que se estrenará este 7 de agosto. A través de una publicación en Instagram, la cantante colombiana dio a conocer los 14 temas que integran el disco:

“Te llevas To”

“Maybe”

“Bebiendo lágrimas”

“Ahí” (con Drake)

“Final feliz”

“Still” (con Bruno Mars)

“Alguien que te amaba”

“Matadora”

“For U My Love”

“Si lo ven”

“Bby Wow” (con Judeline y Rusowsky)

“¿Con quién andará?”

“Eclipse”

“Después de ti” (con Greg Gonzalez)

Entre las colaboraciones del álbum destacan Bruno Mars, Drake, los artistas españoles Judeline y Rusowsky, y el cantante mexicoestadounidense Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex.

Algunas de las canciones ya habían sido presentadas previamente. “Después de ti”, junto a Greg Gonzalez, debutó durante la actuación de Karol G en Coachella, en abril, mientras que “Matadora” se estrenó el 24 de julio, durante el primer concierto de su gira “Viajando por el mundo Tropitour” en Chicago.

La artista anunció “No me arrepiento de sentir tanto” el 29 de julio, durante su concierto en Toronto, donde contó que trabajó durante varios meses en este proyecto, que sucede a “Tropicoqueta”.

Como parte de la gira “Viajando por el mundo Tropitour”, Karol G recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos entre agosto y octubre. Luego llevará el espectáculo a Latinoamérica entre noviembre y febrero de 2027 y, posteriormente, se presentará en Europa durante el verano boreal de 2027.

The-CNN-Wire

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