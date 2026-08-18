Kanye West anuncia que dará dos conciertos en Rusia: es la primera gran estrella en hacerlo tras la invasión a Ucrania

El rapero estadounidense Kanye West anunció que ofrecerá dos conciertos este octubre en San Petersburgo, Rusia, según informó el sitio…

El rapero estadounidense Kanye West anunció que ofrecerá dos conciertos este octubre en San Petersburgo, Rusia, según informó el sitio web oficial de la gira 2026 del controvertido cantante.

West se convierte así en la primera gran estrella occidental en llevar su gira de conciertos a Rusia luego de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Los dos conciertos de West tendrán lugar en el Gazprom Arena de San Petersburgo el sábado 10 y el domingo 11 de octubre. La gira tiene por nombre “Ye Live Concert Tour 2026”.

Según un reporte de BBC, las entradas para los conciertos en la Gazprom Arena, con capacidad para 70.000 personas, se agotaron en pocas horas tras el anuncio del lunes. Los precios oscilaron entre 9.000 rublos (US$ 113) y 160.000 rublos (US$ 1.880).

En abril se cancelaron tres conciertos de West en el Festival Wireless de Londres, lo que ameritó la clausura de este evento, luego de que las autoridades británicas impidieran la entrada del cantante al Reino Unido. Políticos y líderes de la comunidad judía protestaron contra los espectáculos de West, quien en el pasado ha sido objeto de controversia por vender camisetas con esvásticas en su sitio web en 2025 y por confesar en 2022 que fue admirador de Hitler.

A raíz de la debacle en el Festival Wireless en Londres, la gira 2026 de West se resintió: se cancelaron conciertos en Francia, Polonia, Italia y la República Checa, pero los shows en España, Portugal, Países Bajos, Turquía y Albania se realizaron sin incovenientes. El canal RTVE en España explicó, en una reseña del concierto en Madrid, que un 60 % de los asistentes al show eran extrajeron que no pudieron ver espectáculos del artista en sus países de origen.

Músicos como Tyga, DaBaby, Akon, Lil Pump y Jason Derulo se han presentado recientemente en Rusia, pero Kanye West es el primer artista occidental de su nivel en presentarse en el país tras la invasión de Ucrania.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.