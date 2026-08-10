Juez ordena suspender el impuesto a las segundas residencias de Mamdani tras la demanda de los propietarios

Un juez de Staten Island bloqueó temporalmente el lunes la controvertida implementación del impuesto a las segundas residencias del alcalde…

Un juez de Staten Island bloqueó temporalmente el lunes la controvertida implementación del impuesto a las segundas residencias del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, suspendiendo así la aplicación de una de sus principales promesas de campaña: gravar a los ricos.

La orden del juez suspende la aplicación del recargo a las segundas residencias de alto valor en la ciudad mientras avanza una demanda presentada por un grupo de propietarios. El grupo alega que la ciudad incluyó erróneamente sus residencias principales en la lista de contribuyentes sujetos al impuesto.

Bajo la orden de restricción temporal, la ciudad debe eliminar el registro público de contribuyentes y tiene prohibido emitir notificaciones adicionales mientras la orden esté vigente. La próxima audiencia está programada para el 31 de agosto.

El juez declaró que las notificaciones de impuestos enviadas a los propietarios causaron un daño irreparable, ya que no explicaban por qué se les había incluido en la lista de contribuyentes sujetos al recargo ni advertían que quienes no solicitaran una exención estarían sujetos al impuesto.

El fallo se produjo horas después de que Mamdani, en una conferencia de prensa el lunes por la mañana, prometiera defender enérgicamente la postura de la ciudad ante los tribunales.

El impuesto sobre segundas residencias aplica un recargo a las viviendas no principales en la ciudad de Nueva York valoradas en al menos 5 millones de dólares, así como a los condominios y cooperativas valorados en un millón de dólares o más. Este impuesto se promulgó como parte del presupuesto estatal y se convirtió en ley en mayo, con el objetivo de reducir el déficit presupuestario de la ciudad. La gobernadora Kathy Hochul anunció la propuesta junto con Mamdani en abril y la promulgó.

La demanda, presentada el viernes ante el Tribunal Supremo del estado en el condado Richmond, fue interpuesta por tres propietarios —Simon Hedley, Rachel O’Brien y Carmine Morano— quienes alegan que la ciudad identificó erróneamente sus viviendas como potencialmente sujetas al recargo, a pesar de que son sus residencias principales, según un comunicado de prensa.

La demanda no cuestiona la legalidad del impuesto en sí, sino que impugna la publicación por parte de la ciudad de un registro fiscal que incluía los nombres, direcciones y valores de más de 900.000 propiedades residenciales de la ciudad de Nueva York —incluidas aquellas no sujetas al impuesto—, así como las notificaciones enviadas a algunos residentes. Aproximadamente 17.000 propietarios recibieron cartas alertándoles de que podrían estar sujetos al recargo.

“Estamos muy satisfechos con la decisión del juez, que ha reivindicado los derechos de millones de propietarios de viviendas en la ciudad de Nueva York que fueron sometidos a un proceso del que nunca debieron haber formado parte”, declaró Randy Mastro, abogado de los demandantes.

The-CNN-Wire

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