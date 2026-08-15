Joven acusado de matar a su madre y hermano usó ChatGPT para crear “historias de fantasía” sobre homicidios, según fiscales

Un adolescente de Massachusetts acusado del doble homicidio de su madre y su hermano menor había utilizado el chatbot de…

Un adolescente de Massachusetts acusado del doble homicidio de su madre y su hermano menor había utilizado el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT para buscar “ideas teóricas o historias de fantasía” sobre el asesinato de su familia, según los fiscales.

El jueves se presentó una declaración de inocencia en nombre de Arjun Aravind, de 17 años, quien enfrenta dos cargos de homicidio y dos cargos de agresión y lesiones contra un miembro de la familia o del hogar, entre otros. Su madre, Sudha Venkatesan, de 45 años, y su hermano, Siddharth Aravind, de 14, fueron hallados muertos el martes en su domicilio de Acton, a unos 32 kilómetros al noroeste de Boston, indicaron los fiscales.

Arjun Aravind “había mostrado recientemente comportamientos preocupantes, incluido el uso de internet y ChatGPT para realizar búsquedas de ideas teóricas o historias de fantasía relacionadas con el asesinato de su familia”, declaró el miércoles a la prensa la fiscal del distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, citando la investigación policial.

“Utilizaba ChatGPT para crear historias de fantasía, del tipo de las novelas góticas, haciendo preguntas, creando personajes y planteando escenarios hipotéticos; y parece que estos contenidos guardaban relación con amenazas sobre la muerte de su familia”, señaló Ryan.

En el lugar de los hechos se encontraron “un ordenador portátil ensangrentado y muy dañado” y “un utensilio doblado, posiblemente un cuchillo con mango naranja”, según un informe policial obtenido por WCVB, cadena afiliada a CNN. Las causas de la muerte de Venkatesan y Siddharth aún están pendientes de determinarse, indicó Ryan.

Aravind había presentado problemas de conducta durante el último año y su familia le había escondido los cuchillos, declaró el padre del adolescente, según informó WCVB citando informes policiales.

El joven no supo que su madre y su hermano habían fallecido hasta después de ser detenido, dijo a WCVB su abogada defensora, Debra DeWitt. CNN se ha puesto en contacto con ella para solicitar comentarios.

La tecnología de IA ya ha sido relacionada con otros actos delicitivos. Esta primavera, el estado de Florida demandó a OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT, alegando que la herramienta carecía de “supervisión parental”, generaba adicción en los menores, provocaba la pérdida de “habilidades de pensamiento crítico” en los usuarios, ayudaba a autores de tiroteos masivos e incitaba al suicidio.

OpenAI sostiene que los menores “necesitan una protección significativa” y afirma haber “implementado políticas y medidas de protección líderes en el sector”. CNN contactó el viernes a OpenAI en relación con el caso de homicidio de esta semana.

Se ordenó que Aravind permaneciera detenido sin derecho a fianza y que se sometiera a una evaluación de salud mental. Se programó una audiencia para determinar si existen pruebas suficientes (audiencia de causa probable) para el 11 de septiembre.

La policía acudió el martes al domicilio familiar después de que un tutor llegara para una visita programada y no pudiera entrar, según informó Ryan el miércoles en una conferencia de prensa. Se notificó entonces al padre del adolescente, quien solicitó una visita de comprobación de bienestar.

Los agentes encontraron a las dos víctimas en el interior, pero no a Aravind; se creía que había huido utilizando el Honda Accord verde modelo 2014 de su madre, señaló ella. Mientras atendía otro incidente la mañana del miércoles, la policía de la localidad vecina de Wayland encontró a Aravind en el coche de su madre, en un estacionamiento, y lo puso bajo custodia.

La familia se había mudado recientemente a Acton buscando “mejores escuelas y un sistema de apoyo para los niños”, dijo DeWitt.

“Ponemos una carga enorme sobre nuestros hijos… Sabemos que verán y leerán sobre esto, probablemente en las redes sociales”, dijo Ryan. “Es una tragedia indescriptible. Es un día increíblemente sombrío; obviamente, una tragedia insuperable para el padre en este caso”.

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