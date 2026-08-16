J. D. Vance y el equipo de Trump siguen cambiando las reglas sobre Irán

Uno de los mayores problemas de la administración Trump para desvincularse de la guerra con Irán es la lista de…

Uno de los mayores problemas de la administración Trump para desvincularse de la guerra con Irán es la lista de objetivos muy absolutistas que el presidente Donald Trump y su equipo establecieron.

Los objetivos han incluido la rendición total de Irán, un cambio de régimen, que Irán nunca obtenga un arma nuclear y el fin del apoyo de Teherán a sus grupos aliados en Medio Oriente, como Hezbollah.

A medida que la guerra —que ya entra en su sexto mes— se ha prolongado, esta lista de objetivos ha cambiado de manera notable y se ha reducido. Y el vicepresidente J. D. Vance parece haberla reducido recientemente de una manera sorprendente, ofreciendo la última señal de que la administración podría estar preparándose para conformarse con menos; quizás mucho menos.

En una aparición en Fox News el jueves, a Vance se le preguntó cómo podría terminar la guerra. Y expuso dos objetivos.

“Es asegurar que los países del Golfo sigan enviando petróleo y gas a la economía mundial para que tengamos estabilidad en los precios de la energía”, dijo, y agregó: “Ese es el objetivo número uno: mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo nuestro país.

“Y luego, obviamente, el objetivo número dos es asegurar que Irán nunca obtenga un arma nuclear”.

Esta no es la antigua lista de objetivos de la administración, y el orden en que Vance los presentó es llamativo.

Cuando se le preguntó el viernes sobre los comentarios de Vance, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que “ambos objetivos son igualmente importantes para el presidente”.

La administración casi siempre ha caracterizado que Irán nunca obtenga un arma nuclear como la principal preocupación.

E incluso si los objetivos son realmente iguales para la administración, incluir los precios del petróleo y el gas —y no otros temas— representa un cambio notable.

De hecho, Trump rechazó explícitamente esto como objetivo en mayo. Cuando se le preguntó si consideraba la situación financiera de los estadounidenses al tratar de resolver la guerra, Trump respondió: “Ni siquiera un poco”. Dio a entender que la desnuclearización era tan importante que no consideraba ningún otro factor.

(Trump repitió esa postura el viernes, diciendo que “nunca se disculparía” por que los estadounidenses paguen un poco más por la gasolina, dadas las apuestas en Irán).

Escribí en marzo sobre cómo la administración enumeraba frecuentemente cuatro objetivos para la guerra, pero cómo esos cuatro objetivos solían variar dependiendo de quién estuviera hablando.

Algunas listas incluían, por ejemplo, poner fin a la financiación de grupos intermediarios (proxy) de Irán, mientras que otras no. Algunas mencionaban destruir la infraestructura de misiles de Irán, mientras que otras lo omitían. Algunas mencionaban eliminar la Fuerza Aérea y la Marina de Irán, pero otras solo mencionaban la Marina.

Era como si la administración estuviera probando la lista en tiempo real.

Pero el punto clave aquí es que ninguna de esas listas incluía mantener bajos los precios del petróleo y el gas en Estados Unidos.

Y dado que el estrecho de Ormuz estaba abierto antes de que comenzara la guerra, ese objetivo en particular podría interpretarse simplemente como un regreso al statu quo previo a la guerra, siendo la desnuclearización el único objetivo que representaría un logro nuevo.

De hecho, el nuevo énfasis en los precios bajos de la gasolina por parte de algunos miembros de la administración parece ser la última señal de que se están relajando los objetivos para prepararse para una conclusión de la guerra que quede muy por debajo de las metas iniciales de Trump.

Para mayo, quedó claro que la administración ya no iba a enfatizar ciertos objetivos.

Para junio, la administración Trump firmó un memorando de entendimiento con Irán que apenas mencionaba los objetivos centrales previos de Estados Unidos.

Y durante los últimos dos meses y pico, Trump ha estado diciendo cosas que sonaban mucho a que podría reducir sus exigencias nucleares.

Mientras que anteriormente la administración enfatizaba que Irán debía entregar su uranio enriquecido, Trump ha hablado sobre cómo tal vez ya se ha hecho suficiente daño a su programa nuclear y que sus materiales nucleares están enterrados demasiado profundo bajo tierra como para ser accesibles. El presidente también habló de cómo el Gobierno de Estados Unidos podría simplemente monitorear desde el espacio para asegurarse de que Irán no intente recuperarlos.

Incluso dijo que Irán ya estaba desnuclearizado.

En otras palabras, Trump sonaba mucho como alguien que sabía que tal vez no podría intimidar a Irán para que aceptara un acuerdo nuclear realmente restrictivo.

Que su administración hable de los precios de la energía como “el objetivo número uno”, aunque Trump no lo haga, encajaría perfectamente con esta progresión de alejarse de los objetivos estrictos que la administración se propuso alcanzar.

Si realmente el regreso al statu quo previo a la guerra es “el objetivo número uno” en este momento, eso dice mucho sobre lo poco que ha logrado esta guerra.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.