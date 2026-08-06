Inmigrante hondureño regresa a EE.UU. tras ser deportado “sin motivo”, pero permanece bajo custodia, dictamina juez federal

Un inmigrante hondureño regresó a Estados Unidos después de que una jueza federal determinara que había sido deportado a su…

Un inmigrante hondureño regresó a Estados Unidos después de que una jueza federal determinara que había sido deportado a su país natal sin justificación.

En abril, José Martínez Andino fue deportado a Honduras a pesar de estar legalmente en Estados Unidos.

Derrick J. Hensley, un abogado que representa a Martínez, dijo a Rafael Romo de CNN: “Nuestro cliente llegó a Estados Unidos durante la noche y actualmente está detenido en Texas, hasta donde sabemos”.

Según documentos judiciales, Martínez, quien trabajó como mecánico en Carolina del Norte y ahora tiene 21 años, fue detenido en Montana en marzo y quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque tenía la condición de joven inmigrante especial, que le permitía vivir y trabajar en Estados Unidos.

“Tenía la capacidad de permanecer legalmente en Estados Unidos bajo el estatus de acción diferida, además de vivir y trabajar en el país”, dijo uno de los abogados de Martínez Andino.

“El demandante, José Eliezer Martínez-Andino, un inmigrante hondureño sin antecedentes penales y con una hija de tres años, ciudadana estadounidense, que depende de la autorización que él tenía para trabajar legalmente en Estados Unidos, fue expulsado de este país de una manera que ‘resulta inconcebible’”, escribió la jueza federal Beryl A. Howell en un fallo emitido en junio.

Martínez Andino afirma en documentos legales que fue “coaccionado para firmar dos formularios aceptando la salida voluntaria” y que “se le impidió comunicarse con su abogado particular durante diez días”.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional le dijo a CNN que José Martínez inicialmente “ingresó ilegalmente al país a través de México” en 2020, pero reconoció que “sus procedimientos de expulsión fueron posteriormente desestimados por el juez de inmigración sin perjuicio” en 2023.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN en un comunicado que “cualquier afirmación de que no se le permitió el acceso a un abogado es FALSA”.

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