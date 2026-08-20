Importante asesor legislativo de Trump dejará su cargo ante potencialmente complicada elección de mitad de mandato

Se espera que el director de asuntos legislativos del presidente Donald Trump abandone la Casa Blanca en las próximas semanas,…

Se espera que el director de asuntos legislativos del presidente Donald Trump abandone la Casa Blanca en las próximas semanas, informó a CNN un funcionario de la administración.

James Braid ha sido el principal enlace del presidente entre el Ala Oeste y el Capitolio durante todo el segundo mandato de Trump.

Su intención de dejar el cargo a menos de tres meses de las elecciones de mitad de mandato podría complicar cualquier legislación final que la Casa Blanca tenga prevista.

Según informó el funcionario a CNN, se espera que Braid asuma un nuevo cargo en el sector privado.

Braid ha sido fundamental para las gestiones de la Casa Blanca en el Congreso, concretamente para conseguir que los legisladores apoyen los puntos más controvertidos de la agenda legislativa de Trump.

Braid, de 35 años, había trabajado estrechamente con el entonces senador J.D. Vance antes de ser elegido vicepresidente de Trump.

Funcionarios de la Casa Blanca reconocen que sus sólidas conexiones con el Capitolio contribuyeron en gran medida a las victorias legislativas de Trump, como la aprobación de la amplia ley de recortes de impuestos del presidente.

La esperada salida de Braid se produce en medio de otra dimisión de alto perfil en la administración Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la semana pasada que dejará su cargo a finales de agosto.

La salida de una de las aliadas más cercanas del presidente dentro de la Casa Blanca supone una importante reorganización para el equipo de prensa del presidente.

Trump afirmó que Leavitt continuará ejerciendo como asesor externo.

Estas dos importantes dimisiones se producen en un momento difícil para Trump, que se enfrenta a bajos índices de aprobación en medio de la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina, y la mayoría de los estadounidenses afirma que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

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