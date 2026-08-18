ICE arresta en Texas al venezolano Oswaldo Pirela, miembro del personal de los San Diego Padres

Un miembro del personal de desarrollo de jugadores del equipo de la MLB los San Diego Padres fue detenido en…

Un miembro del personal de desarrollo de jugadores del equipo de la MLB los San Diego Padres fue detenido en Texas la semana pasada mientras viajaba y actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Oswaldo Pirela, venezolano de 34 años, trabaja como coordinador de receptores para la organización de los Padres y estuvo en El Paso, Texas, la semana pasada para trabajar con el equipo filial Triple-A de los Padres. Su primo, Jorge Pirela, declaró a CNN este martes que Pirela fue detenido por ICE en el aeropuerto el domingo por la mañana, aproximadamente entre las 4:00 y las 4:30, hora local, cuando intentaba regresar a su casa en Arizona, donde vive con su esposa y sus dos hijas pequeñas.

Su familia confirmó la información a CNN y los registros de arresto indican que Pirela se encuentra detenido en el Centro de Procesamiento de El Paso.

Según su primo Jorge Pirela, Oswaldo Pirela llegó a Estados Unidos procedente de Venezuela en 2014 y solicitó asilo. Según su familia, Pirela se encuentra actualmente en trámite para obtener la visa EB-2.

“Desde que solicitó asilo, ha renovado continuamente su autorización de trabajo cada vez que estaba próxima a expirar. Todo se ha realizado siempre a través del debido proceso legal”, declaró Jorge Pirela en un mensaje de texto a CNN.

“Es una persona verdaderamente ejemplar. Vive para su familia, es un hombre trabajador, un padre y esposo devoto, y un hombre de fe”.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que Pirela ingresó ilegalmente al país en 2014 y que el gobierno estadounidense le otorgó permiso para permanecer en el país hasta febrero de 2018.

“En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más tiempo del permitido. Cuando fue abordado por agentes del orden, no portaba la documentación legal que le otorgara estatus en el país. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera del proceso de deportación y recibirá el debido proceso”, agregó el portavoz.

“Para que quede claro, la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren estatus legal en los Estados Unidos”.

La detención de Pirela marca el enfrentamiento más reciente entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y la agresiva política de deportación del Gobierno de Trump. El verano pasado, los Dodgers de Los Ángeles declararon que negaron la entrada de ICE a sus extensos estacionamientos fuera del Dodger Stadium, mientras el Gobierno de Trump realizaba redadas masivas de inmigrantes indocumentados en el área de Los Ángeles.

Los manifestantes acudieron en masa al Dodger Stadium para corear consignas contra la presencia de ICE, y el incidente generó preocupación en el sur de California sobre las operaciones de deportación de la administración de Trump.

El Gobierno de Trump busca acelerar las deportaciones y está ampliando el alcance de las detenciones. Solicitantes de asilo como Pirela se han visto frecuentemente involucrados en operativos de inmigración y han sido enviados de regreso a sus países de origen a pesar de intentar seguir los procedimientos legales correspondientes.

Pirela forma parte de los Padres desde 2024. El equipo se ha puesto en contacto con su familia respecto a la situación, según confirmó la Major League Baseball.

“Recientemente nos enteramos de la detención del coordinador de receptores de ligas menores, Oswaldo Pirela, en El Paso, Texas”, dijeron los Padres en un comunicado a CNN. “Estamos trabajando para obtener más información y no haremos más comentarios por el momento”.

The-CNN-Wire

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