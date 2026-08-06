“Grand Theft Auto VI” estrenará un “vistazo extendido” a través de Netflix

Un nuevo adelanto del esperado videojuego “Grand Theft Auto VI” está en camino. Rockstar Games informó que el próximo 27…

Un nuevo adelanto del esperado videojuego “Grand Theft Auto VI” está en camino. Rockstar Games informó que el próximo 27 de agosto estrenará un “vistazo extendido” del juego a través de Netflix, como parte de una colaboración inédita con la plataforma de streaming.

En un comunicado, Netflix expresó que esta alianza representa “la próxima generación de narrativa y contenido” que busca desarrollar la compañía. Además, Brandon Riegg, vicepresidente de Series de No Ficción de Netflix, afirmó que la empresa se siente honrada de asociarse con Rockstar Games para presentar este nuevo vistazo a la próxima entrega de la franquicia.

Según el comunicado de Netflix, el “vistazo extendido” ofrecerá un nuevo adelanto de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años y permitirá conocer más sobre el título que, según la compañía, “definirá la próxima era del entretenimiento”. Sin embargo, no se revelaron más detalles sobre el contenido ni la duración del video, que se estrenará el 27 de agosto a las 3 p.m. (hora de Miami).

Además, Rockstar Games compartió en sus redes sociales un breve video promocional en el que aparecen Jason y Lucía, los protagonistas de la historia, ambientada en Vice City, una ciudad inspirada en Miami.

Tras el anuncio, las publicaciones comenzaron a llenarse de comentarios de usuarios que expresaban su molestia por la necesidad de contar con una suscripción a Netflix para ver el nuevo adelanto. Poco después, Rockstar Games aclaró que el video también estará disponible en su canal oficial de YouTube ese mismo 27 de agosto, aunque recién a las 9 p.m. (hora de Miami).

“Grand Theft Auto VI” estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S el próximo 19 de noviembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.