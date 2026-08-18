Google compra todos los datos de Spirit Airlines para alimentar sus modelos de IA

¿Alguna vez volaste con Spirit Airlines? ¿O trabajaste allí? ¿O enviaste un correo electrónico a alguien que trabajaba allí? Entonces…

¿Alguna vez volaste con Spirit Airlines? ¿O trabajaste allí? ¿O enviaste un correo electrónico a alguien que trabajaba allí? Entonces tu información pronto alimentará el modelo de inteligencia artificial de Google.

La aerolínea de bajo costo cesó todas sus operaciones en mayo y, desde entonces, ha estado vendiendo sus activos restantes a través del proceso de bancarrota. Si bien la mayor parte son aviones, equipos e inmuebles, también hay otros activos valiosos.

El lunes por la noche se reveló que la compañía acordó vender sus datos a Google por 10 millones de dólares. Esto incluye correos electrónicos y comunicaciones internas, hojas de cálculo, transacciones con el público, incluyendo reservas e información de viajero frecuente, así como información de recursos humanos sobre sus empleados.

Según la documentación judicial, los datos se han anonimizado, eliminando cualquier información que permita identificar a las personas. Aun así, se trata de una enorme cantidad de información útil.

“Adquirimos parte de un conjunto de datos empresariales de Spirit Airlines, que puede ser útil para mejorar nuestros productos y modelos de IA”, declaró un portavoz de Google a CNN, que confirmó que no recibirá ninguna información personal como parte de la compra.

Numerosas aerolíneas han declarado que están utilizando cada vez más la IA para fijar tarifas y horarios de forma más eficiente. Otra empresa de IA, Mercor.io, presentó la segunda oferta más alta, de 7,5 millones de dólares, por los datos de Spirit. El juez del tribunal de quiebras, Sean Lane, dictaminará sobre la venta de los datos en una audiencia el miércoles.

La venta es inusual, aunque las quiebras de aerolíneas no lo sean. La mayoría de las aerolíneas en quiebra son adquiridas en su totalidad, incluyendo sus datos, por otra aerolínea que los integra en sus operaciones. Sin embargo, Spirit fue la primera aerolínea estadounidense importante en 25 años que se vio obligada a cesar sus operaciones por completo, en lugar de ser vendida a otra aerolínea.

The-CNN-Wire

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