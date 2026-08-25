Gobierno de Trump avanza para revocar visas de potencialmente cientos de miles de solicitantes de asilo

El Gobierno de Donald Trump avanza para revocar las visas de potencialmente cientos de miles de extranjeros que han solicitado…

El Gobierno de Donald Trump avanza para revocar las visas de potencialmente cientos de miles de extranjeros que han solicitado o están buscando asilo en EE.UU.

La medida prevista iría contra personas que llegaron a EE.UU. con visas temporales por motivos como turismo, educación o negocios y luego solicitaron asilo para permanecer en el país a largo plazo. Se produce mientras el Gobierno de Trump ha tratado enérgicamente tanto de impedir que los inmigrantes lleguen a EE.UU. como de expulsar a quienes ya se encuentran en el país.

Una fuente familiarizada con el asunto no negó que la medida pudiera afectar a 200.000 extranjeros, como informó inicialmente The Associated Press, pero dijo que las revocaciones no se harían “de una sola vez”.

“Como el proceso será continuo, la cantidad de revocaciones seguirá cambiando y estas se realizarán de forma progresiva”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Aseguró que el Departamento de Estado coordina con el Departamento de Seguridad Nacional “para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a Estados Unidos afirmando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para permanecer aquí de forma permanente”.

“Este tipo de visas se expide con el claro entendimiento de que son para personas que tienen la intención de regresar a sus países”, afirmó Pigott. “Obtener una visa con el fin de solicitar asilo es un fraude, lo que constituye un motivo para revocarla”.

Para solicitar asilo, una persona debe estar físicamente presente en EE.UU. y huir de la persecución política, racial o religiosa en su país de origen.

CNN informó en abril que los solicitantes de visas para Estados Unidos tendrían que afirmar que no temen ser perseguidos en sus países de origen, mientras el Gobierno de Trump buscaba restringir aún más la entrada al país de posibles solicitantes de asilo.

La directriz del Departamento de Estado instruyó a los funcionarios consulares a hacer dos preguntas a los solicitantes de visas de no inmigrante: “¿Ha sufrido daños o malos tratos en el país de su nacionalidad o de su última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o malos tratos si regresa al país de su nacionalidad o residencia permanente?”.

“Los solicitantes de visas deben responder verbalmente ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular continúe con la expedición de la visa”, indicaba el cable diplomático, que fue enviado a todas las embajadas y consulados.

El Departamento de Estado anunció a principios de este mes que había revocado más de 175.000 visas desde que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato, lo que representa un aumento significativo respecto a diciembre.

The-CNN-Wire

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