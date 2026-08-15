Familia del profesor de Cambridge hallado muerto denuncia que enfrentó un “abuso sostenido” durante años

La familia de Jason Arday, el académico de Cambridge hallado muerto el viernes tras su renuncia en medio de acusaciones…

La familia de Jason Arday, el académico de Cambridge hallado muerto el viernes tras su renuncia en medio de acusaciones de plagio, lo describió como un “hombre gentil” que había enfrentado “abuso sostenido”.

Arday, de 41 años, fue el profesor negro más joven en la historia de la Universidad de Cambridge y una figura pública reconocida hasta el mes pasado, cuando sufrió una rápida caída en desgracia tras intensos cuestionamientos sobre sus logros académicos y su trabajo benéfico.

Arday se convirtió en el foco de cientos de artículos que ponían en duda su credibilidad y denigraban su carácter en los medios británicos e internacionales.

La noticia de su muerte causó una conmoción generalizada, y muchos de quienes le rindieron homenaje argumentaron que el trato que recibió fue desproporcionado, si no abiertamente racista.

El primer ministro británico, Andy Burnham, describió el sábado la muerte de Arday como “una tragedia en muchos niveles”.

“No es momento para apresurarse a juzgar”, dijo Burnham a los periodistas. “Es un momento para la reflexión, diría yo, para reflexionar sobre cómo se llegó a esto”.

En un comunicado difundido el sábado por su editorial Simon & Schuster UK, la familia de Arday afirmó que él tuvo que lidiar con años de abuso.

“Jason fue objeto de una campaña de abuso sostenido durante más de tres años desde que aceptó el cargo de profesor en la Universidad de Cambridge por parte de quienes no dejaron piedra sin remover en su afán de desacreditarlo”, dijo la familia.

“La campaña de desinformación fue demasiado para Jason, quien era un hombre gentil y que siempre quiso ver lo mejor en todos”, continuó el comunicado.

“Estamos en shock por haber perdido a este increíble padre, pareja, hermano, tío e hijo”, dijo la familia de Arday, antes de pedir a la prensa que respete su privacidad y que “detenga la campaña de acoso que se ha llevado a cabo contra Jason y su familia durante demasiado tiempo”.

La Universidad de Cambridge defendió inicialmente a Arday, pero a medida que crecía la especulación, el apoyo de la prestigiosa institución disminuyó y a principios de este mes inició una investigación interna.

Aunque la universidad dijo que permanecería en su cargo durante la investigación, Arday renunció de inmediato.

Arday reconoció las críticas persistentes que recibió de la prensa en una carta de renuncia abierta que publicó a principios de agosto a través de Good Law Project, una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido orientada a combatir la injusticia en todo el país.

“Lamentablemente, los años desde mi nombramiento también han estado marcados por un nivel implacable de escrutinio público y ataques personales”, escribió Arday. “Si bien la crítica es una parte inevitable de la vida académica, lo que he experimentado ha ido mucho más allá del desacuerdo académico. Las acusaciones constantes, la especulación y los comentarios públicos han tenido un profundo impacto en mí y en quienes amo”.

Sir Simon Baron-Cohen, psicólogo clínico radicado en Cambridge y director del Autism Research Centre, dijo que la salud mental de Arday se había deteriorado desde que comenzaron las acusaciones.

“Realmente no estaba sobrellevándolo”, dijo Baron-Cohen en el programa “Today” de BBC Radio 4 el sábado. “Estaba siendo sometido a un escrutinio implacable, incluyendo el ridículo, desacreditaban absolutamente cada detalle de su vida”.

“Era un hombre increíblemente amable, gentil, atento y generoso, pero en los medios ha sido retratado como un plagiador, un mentiroso y un fraude. Necesitaba y merecía protección, apoyo y ajustes razonables en cada paso del camino”.

Baron-Cohen dijo que había mantenido comunicación con Arday desde su renuncia y que recibió un último mensaje de él el viernes por la mañana.

“Su última nota de voz fue que no podía continuar”, dijo Baron-Cohen. “Debemos dejar que las investigaciones sigan su curso, debemos entender cómo ocurrió esta tragedia, pero debe haber rendición de cuentas en muchos niveles”, agregó. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que Arday fue víctima de una “humillación pública”.

“Estoy devastado por la familia y los amigos de Jason Arday. Él enfrentó un acoso público inaceptable y una campaña de abusos. Sé que muchos londinenses estarán enojados y molestos esta noche”, dijo Khan.

“Jason Arday fue víctima de una perniciosa humillación pública que otras personas en su posición simplemente no habrían enfrentado. Su muerte fue una tragedia, pero una vez más debería ser un llamado de atención para todos nosotros”, agregó.

Daniel Kebede, secretario general del Sindicato Nacional de Educación, dijo que Arday sufrió “un derribo público y brutal que desató una andanada de racismo por parte de los peores elementos de los medios británicos y la comentarista de derecha”.

Muchos comentaristas expresaron su preocupación por el trato de la prensa hacia Arday desde que las acusaciones salieron a la luz pública, argumentando que su caso ha recibido mucha más atención mediática que el de otros profesores acusados de plagio.

“Jason Arday no fue el primer académico acusado de plagio en Cambridge. No fue la primera persona en hacer afirmaciones inverosímiles sobre su vida en una autobiografía”, publicó la periodista y autora británica Ash Sarkar en X tras su muerte. “Pero sí fue el primero en que esas cosas se convirtieron en noticia de portada, en varios periódicos, durante días y días”.

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