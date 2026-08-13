Exigen respuestas sobre las condiciones del USS Abraham Lincoln tras reportes de marineros que intentan saltar por la borda

Varios legisladores demócratas exigen respuestas tras las preocupaciones expresadas por familiares de marineros a bordo del USS Abraham Lincoln sobre…

Varios legisladores demócratas exigen respuestas tras las preocupaciones expresadas por familiares de marineros a bordo del USS Abraham Lincoln sobre el deterioro de las condiciones de vida y el empeoramiento de la salud mental durante el despliegue récord del buque en el contexto de la guerra con Irán.

Desde que el Lincoln zarpó de su puerto base en San Diego el pasado noviembre, el portaaviones ha estado desplegado durante más de 250 días tras ser redirigido a Medio Oriente para apoyar las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, entrando ya en su sexto mes. Con más de 5.000 marineros e infantes de marina a bordo, no ha atracado en puerto en más de 200 días, estableciendo un récord moderno de días consecutivos en el mar, según el senador Richard Blumenthal.

Los medios Stars and Stripes y Navy Times informaron esta semana que se habían producido varios intentos de miembros de la tripulación de saltar por la borda, citando entrevistas con marineros y familiares de quienes estaban a bordo que describieron las consecuencias del prolongado despliegue.

El miércoles, Blumenthal, demócrata de Connecticut y miembro de la Comisión de Servicios Armados, escribió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario interino de la Marina para expresar su “seria preocupación” por la creciente duración de los despliegues y exigir respuestas sobre las condiciones de vida a bordo del portaaviones.

“Se han reportado numerosos casos de escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de fontanería, deterioro de la salud mental y problemas de seguridad en cubierta”, afirmó en la carta, así como “interrupciones en el servicio postal, que han provocado que muchos paquetes enviados al buque se extravíen durante meses”.

Según ambos medios de comunicación, alrededor de 200 familiares de tripulantes del Lincoln expresaron su preocupación por la salud mental y las condiciones de seguridad al secretario interino de la Marina, Hung Cao, y a otros altos funcionarios durante las reuniones informativas celebradas el jueves pasado en San Diego.

Durante la reunión, una esposa, entre lágrimas, comentó a los funcionarios que ese mismo día había recibido un mensaje de su marido en el que decía “Espero no despertar mañana”, informó Stars and Stripes, citando a uno de los asistentes.

Entre las demás preocupaciones planteadas se encontraban la falta de suministros, la escasez de alimentos, la contaminación del agua y las interrupciones en el servicio postal, según MS NOW, que revisó las grabaciones de audio y video de la reunión.

En una reunión, el vicealmirante Joseph Cahill, comandante de las Fuerzas de Superficie Navales, reconoció la presión que sufren los marineros y sus familias, según MS NOW, y les dijo: “Los escuchamos alto y claro (en cuanto al) impacto que esto tiene en las familias, en los miembros del servicio y en nuestra capacidad a largo plazo para mantener la salud de nuestras fuerzas”.

En un comunicado a CNN, la Marina declaró: “No hemos observado un aumento en las ideas o intentos de suicidio a bordo del buque. Nos tomamos muy en serio el bienestar de cada miembro del servicio y contamos con profesionales religiosos, médicos y de salud mental disponibles para evaluar y abordar las inquietudes que surjan”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Defensa en relación con los informes y la carta de Blumenthal.

El representante demócrata Mike Levin de California hizo referencia a la reunión en una publicación del viernes en X, donde afirmó que las familias describieron “duchas con moho, inodoros rotos, semanas sin agua caliente y comidas que se reducían a media taza de arroz y dos tortillas”.

“Los marineros estaban tan agotados que, según un miembro de la familia, el propio médico del barco les advirtió que debían llegar pronto a puerto o la gente empezaría a perder la cabeza”, escribió.

En su informe publicado el martes, Stars and Stripes indicó que sus entrevistas con marineros en servicio activo y sus familiares, así como decenas de comentarios y publicaciones públicas en redes sociales por parte de la tripulación, describían a los marineros lidiando con el agotamiento y la baja moral, incluyendo informes de pensamientos suicidas y al menos un incidente en el que se impidió que un miembro de la tripulación saltara por la borda.

El Navy Times también citó a la esposa de un militar a bordo del Lincoln, quien afirmó que su esposo había intentado saltar por la borda durante el despliegue actual.

“Tiene miedo”, declaró Annabelle Loma al Navy Times. “Cree que recibirá una baja deshonrosa y que, solo por estar agotado, su carrera de 13 años se arruinará así sin más. Eso no es justo, no está bien. No es de lo que debería preocuparse ahora mismo”.

El Navy Times también habló con la esposa de otro marinero, quien le contó que este había impedido que un compañero saltara por la borda en un incidente aparte.

En una entrevista con CNN, la periodista Natalie Oliverio, autora del reportaje del Navy Times, declaró que Loma no había tenido noticias de representantes de la Marina en semanas y que está “sumamente preocupada por el estado de salud de su esposo”.

Oliverio explicó que Loma enfrenta el estrés de tener a su cónyuge desplegado mientras cría a sus tres hijos pequeños, “por lo que no tener respuestas ni orientación es un gran desafío para ella en este momento”.

El representante demócrata de Massachusetts Seth Moulton, veterano de la Infantería de Marina y miembro de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, calificó los informes de “horribles” en una entrevista con Laura Coates de CNN y anunció que su comité llevaría a cabo una investigación.

“Lamentablemente, no me sorprende. Tenemos un presidente, un comandante en jefe, que se ha burlado de las tropas por sus problemas de salud mental. Tenemos un secretario de defensa más centrado en las pruebas de testosterona que en mantener a nuestras tropas con vida”, declaró a CNN.

“Es muy difícil entusiasmarse con esa misión (la guerra con Irán). Nadie cree en ella ahora mismo, y ese debe ser uno de los mayores sacrificios para nuestras tropas”, dijo.

Una encuesta de CNN de julio reveló que un récord del 73 % de los adultos estadounidenses afirma que el presidente Donald Trump no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país, y el 67 % cree que las decisiones de Trump sobre la acción militar en Irán han perjudicado a Estados Unidos.

Armen Kurdian, capitán retirado de la Marina que sirvió a bordo del Lincoln, declaró a KFMB, afiliada de CNN: “No es raro que un grupo de ataque se encuentre con alguien que quiera saltar por la borda o suicidarse durante un despliegue”.

“Obviamente, no ocurre todos los días, pero sucede. Por lo tanto, el hecho de que esté ocurriendo durante este despliegue no es sorprendente”, dijo Kurdian.

En su carta al Pentágono, Blumenthal expresó su “seria preocupación por la creciente duración de los despliegues de los Grupos de Ataque de Portaaviones”.

“Si la administración pretende mantener una campaña militar prolongada o una mayor presencia de portaaviones en la región, debe explicar cómo piensa garantizar que las necesidades operativas actuales no generen una crisis de preparación en el futuro”, escribió, refiriéndose a la posibilidad de que se desplieguen fuerzas navales estadounidenses adicionales en la región.

A principios de este año, el USS Gerald R. Ford batió el récord del despliegue más largo de un portaaviones desde la guerra de Vietnam, un despliegue prolongado que puso a prueba la moral en medio de unos meses intensos de combate.

En marzo se produjo un incendio en la lavandería del barco que la tripulación tardó 30 horas en extinguir. Ningún marinero resultó herido, pero aproximadamente 600 perdieron el acceso a sus literas debido a los daños.

Como informó CNN en su momento, la Marina en general enfrenta problemas de agotamiento entre los marineros, según múltiples fuentes familiarizadas con las discusiones internas sobre el tema. El personal de aviación naval, desde pilotos hasta técnicos de mantenimiento, está abandonando el servicio a un ritmo elevado, según esas fuentes.

Los funcionarios presentes en las reuniones del jueves con los familiares de la tripulación del Lincoln no quisieron precisar cuándo regresaría el portaaviones a casa, alegando motivos de seguridad operativa, según informaron los cónyuges al Stars and Stripes.

“Los hombres y mujeres a bordo del Lincoln han respondido al llamado de servir a su país”, escribió Blumenthal en su carta al Pentágono.

“El Departamento les debe y no solo suministros, mantenimiento y apoyo adecuados durante este despliegue”.

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