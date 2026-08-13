Este político antiguerra acaba de huir de Rusia y afirma que Putin sabe que la guerra le está costando el apoyo de la gente

Boris Nadezhdin presentó una figura cansada, pero aún optimista cuando nos encontramos en un día abrasadoramente caliente en París. Estuvo…

Boris Nadezhdin presentó una figura cansada, pero aún optimista cuando nos encontramos en un día abrasadoramente caliente en París. Estuvo en Francia poco más de una semana, aún tambaleándose por su apresurada salida de Rusia después de un repentino citatorio del poderoso Comité de Investigación de Rusia sobre lo que supuso serían cargos criminales.

Después de 40 años en la política rusa, dijo que se dio cuenta de que era “cuestión de tres días” antes de que quizás no tuviera la opción de irse. “Normalmente, después de ir a este lugar, recibirás el papel criminal y te presentarás a la corte, y después del tribunal, irás a la cárcel: Lefortovo”, explicó, refiriéndose a la prisión más notoria de Moscú, conocida por su brutal trato a los disidentes y prisioneros políticos.

Revisó su teléfono varias veces durante la entrevista en busca de actualizaciones de sus abogados.

Dejó a su familia en Rusia, y el día que nos encontramos se perdió la boda de su hija. Pero está logrando mantenerse positivo. “La buena noticia es que estoy vivo y soy libre”, dijo.

Muchas otras figuras de la oposición en la Rusia del presidente Vladimir Putin han tenido menos suerte.

Hace apenas un mes, Nadezhdin estaba dirigiendo una campaña para las elecciones parlamentarias rusas en septiembre. Luego vino una serie corta pero brutal de intervenciones por parte de las autoridades.

Primero, el 10 de julio, fue declarado “agente extranjero”, una designación que, entre muchas otras restricciones, significaba que no podría servir en el parlamento. Cuando anunció que continuaría haciendo campaña de todos modos, lo arrestaron por un cargo administrativo, acusado de mostrar símbolos extremistas, una afirmación que describió como ridícula. El 17 de julio, recibió una pequeña multa.

Un día antes, recibió un mensaje en su cuenta de servicios gubernamentales, un portal en línea que los rusos utilizan para todo, desde la atención médica hasta las multas por exceso de velocidad, en el que le prohibían salir del país.

Tres días después, llegó la citación del Comité de Investigación, el principal organismo de aplicación de la ley en Rusia, y al día siguiente, dice, la prohibición de salir de Rusia “desapareció” de su cuenta en línea. Cree que esto pudo haber sido una señal deliberada, y le permitió viajar sin ser desafiado.

“Cuando la administración del Kremlin quiere que ese político de oposición… salga del país, primero le dan la investigación criminal… y segundo, le abren el camino para salir de Rusia.”

Nadezhdin, un académico y exmiembro del parlamento en Rusia a principios de la década de 2000, y hasta hace poco un legislador municipal en su ciudad natal de Dolgoprudny, a las afueras de Moscú, ganó fama internacional cuando intentó desafiar a Putin en las elecciones presidenciales de 2024, postulándose con un manifiesto que describía la guerra en Ucrania como un “error fatal”.

Su esfuerzo por reunir las 100.000 firmas requeridas desencadenó una oleada de apoyo público, con personas haciendo fila fuera de sus oficinas de campaña en ciudades de toda Rusia y más allá en una rara explosión de disidencia organizada en un país que continúa aplastando sistemáticamente la oposición política.

Al final, se le prohibió postularse cuando las autoridades electorales rusas dictaminaron que suficientes de las firmas que había recogido eran inválidas para ponerlo por debajo del umbral.

Pero a pesar de los crecientes obstáculos, incluido un caso de bancarrota contra él que llevó, dice, a la pérdida de su hogar, siguió adelante, impulsado por la sensación de que cada vez más rusos estaban respaldando su mensaje antiguerra.

“Hemos encontrado desde el principio de este año los profundos cambios en la opinión pública en Rusia”, dijo. “Todo el mundo quiere detener la guerra. Está en la sociedad, está en la élite y en las personas más cercanas a Putin. Y por supuesto, la comprensión de lo que esta guerra realmente significa para la economía rusa, para las ciudades rusas”.

Al mismo tiempo, sorprendentemente en un país donde los medios estatales inculcan en los rusos la idea de que Ucrania y Occidente son los culpables de la guerra, la calificación de aprobación de Putin también está bajando (aunque desde un nivel alto), según varias organizaciones de encuestas rusas.

Nadezhdin cree que los que rodean a Putin, y el propio presidente de Rusia, entienden que “la única forma de recuperar el gran apoyo de la gente ahora… es detener la guerra”.

Cuándo y cómo se traduce ese entendimiento en acción, él no lo sabe, y no es optimista acerca de un acuerdo duradero.

“Es bastante posible congelar los futuros ataques, los ataques mutuos. Pero la cuestión de cómo estar en paz con Occidente, estar en paz con Ucrania, es una cuestión de las próximas generaciones”.

Ante la disminución de las calificaciones de aprobación, el Kremlin está recurriendo a tácticas más represivas. Justo esta semana, la Corte Suprema de Rusia bloqueó a Yabloko, el único partido liberal y antiguerra que queda en la boleta para las elecciones parlamentarias, de postularse. Decenas de jóvenes rusos se reunieron fuera del tribunal en solidaridad cuando se tomó la decisión.

“El sistema político se ha expuesto a sí mismo”, escribió el cofundador de Yabloko, Grigory Yavlinsky, en su canal de Telegram. “Está claro, el deseo de paz y libertad resultó ser mucho más fuerte de lo que las autoridades habían pensado”.

Yabloko, que data de principios de la década de 1990, sobrevivió aproximadamente tanto tiempo en la política rusa como Nadezhdin, cada uno resistiendo tácticas de presión brutales, pero se les permitió permanecer siempre y cuando no ganaran demasiado apoyo. La destitución de Nadezhdin ahora es aún más notable porque él había intentado seguir las reglas.

“No soy el fuerte enemigo del sistema como Nemtsov o como Navalny”, le dijo a CNN, refiriéndose a dos de los oponentes más carismáticos de Putin: Boris Nemtsov, a quien mataron cerca del Kremlin en 2015, y Aleksey Navalny, quien murió en una remota colonia penal rusa en 2024.

“No crucé las líneas rojas durante 40 años de mi biografía política y 20 años, 25 años prácticamente en oposición. Estaba integrado en el sistema político ruso”, dijo Nadezhdin.

Esas líneas rojas eran, según creía él, nunca criticar personalmente a Putin (aunque sí criticó sus políticas, en particular la guerra en Ucrania) y nunca aceptar financiación del extranjero.

“Las líneas rojas han cambiado y ahora, en Rusia, es absolutamente imposible criticar la guerra”.

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