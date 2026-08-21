Esta fotoperiodista fue condenada a 15 años de prisión en Irán. Se niega a ser silenciada

“No me olviden”. Este es el ruego desesperado de la fotoperiodista iraní Yalda Moaiery, quien ha dedicado más de dos…

“No me olviden”. Este es el ruego desesperado de la fotoperiodista iraní Yalda Moaiery, quien ha dedicado más de dos décadas a documentar la vida bajo el régimen iraní, incluyendo, más recientemente, la sangrienta represión de las protestas en enero, la guerra con Estados Unidos y una nueva campaña de represión actualmente en marcha.

Moaiery, cuyos relatos y fotografías se han publicado en todo el mundo, se ha convertido ahora en blanco de ataques y fue condenada a 15 años de prisión a principios de este mes por un tribunal iraní por “actividades en favor de los intereses del régimen sionista contra la seguridad nacional”. Espera apelar la decisión.

Mientras se prepara para la alarmante perspectiva de pasar años en el tristemente célebre sistema penitenciario iraní, Moaiery me dijo que seguirá dando testimonio mientras pueda.

“No estoy dispuesta a trabajar como persona dentro de ese marco de propaganda”, afirmó. “Ese es el principal problema, pero todas mis entrevistas, todas mis fotos… todo, todo lo que hice como fotoperiodista… es como un delito para ellos, y todos estos son los cargos que me imputan, incluso hablar contigo”.

Entrevisté por primera vez a Moaiery para CNN en febrero, tras las protestas antigubernamentales que se extendieron por más de 100 ciudades, impulsadas por la indignación ante la crisis económica en Irán y la represión del Gobierno.

Ofreció un testimonio excepcional desde el interior de Irán, incluso mientras el régimen intentaba bloquear las comunicaciones con el exterior. A través de una conexión a internet inestable, me contó que la magnitud de las protestas no tenía precedentes.

“En los 25 años que llevo trabajando como fotoperiodista, nunca había visto tanta gente”, dijo en aquel entonces. “Fue increíble. Había muchísima gente, cientos de miles, en la calle, y grupos de personas como familias enteras, incluso niños, bebés, ancianos, todo el mundo estaba allí”.

Pero a medida que el Gobierno reprimía las manifestaciones, causando miles de muertos según estimaciones de grupos de derechos humanos, Moaiery me dijo que la esperanza del pueblo se había desvanecido.

“Terrible, uno de los momentos más tristes de nuestra historia”, manifestó en aquel entonces. “Tengo 44 años. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Nunca me había sentido tan desesperanzada. Y toda la gente con la que hablo, la gente en la calle… mis amigos, todos. La gente está tan desesperanzada, tan triste. Y esta es la pregunta principal que se hacen unos a otros… ¿qué podemos hacer?”.

Después de que Estados Unidos e Israel declararan la guerra a Irán en febrero, volví a hablar con Moaiery. Aunque el Gobierno seguía bloqueando el acceso a internet, logró comunicar que muchos iraníes con los que habló esperaban que el conflicto pudiera derrocar al régimen.

“La gente apoya la guerra”, declaró. “Tengo que ser honesta… la gente quiere que la guerra continúe porque intentaron muchas vías pacíficas para cambiar este régimen”.

Seis meses después, sin embargo, mientras la guerra se prolonga sin un final a la vista y la presión económica y política se intensifica, le pregunté a Moaiery si aún conservaba esa esperanza inicial de cambio. “No, en absoluto”, respondió esta semana. “Durante la guerra… conocí a mucha gente que deseaba que la guerra continuara, pero la situación ha cambiado mucho y la gente ya no piensa así”.

“La mayoría está pensando en la situación económica”, continuó. “La gente no puede permitirse lo más básico… la verdadera guerra está aquí. La verdadera guerra es la economía ahora mismo”.

En términos más generales, me comentó que tanto ella como muchas de las personas que entrevistó creen que la guerra ha fortalecido al régimen.

“Más fuerte, lamentablemente”, indicó. “Nos enfrentamos a la peor versión de la República Islámica que jamás haya visto… Soy hija de la República Islámica. Nací unos años después de que el régimen tomara el poder, pero nunca había presenciado algo así en mi vida”.

“La nueva versión de la República Islámica es mucho más iracunda, mucho más dura”, afirmó.

Moaiery estaba experimentando esa dureza incluso mientras hablábamos. Dijo que horas antes de nuestra última entrevista, las autoridades iraníes la amenazaron con allanar su casa si volvía a hablar con los medios internacionales.

“Hace apenas unas horas me amenazaron con que si volvía a hablar con alguien —claro que no mencionaron mi nombre—, si hablaba con alguien sobre este caso, volveríamos a mi casa, la allanarían de nuevo y me quitarían los teléfonos celulares”, me contó.

Sin embargo, demostrando una vez más su ya conocida valentía y determinación, insistió: “No me importa. Claro que tengo miedo de lo que pueda pasar. Quince años es toda una vida, pero… este es el riesgo que he asumido durante toda mi vida para decir la verdad, para mostrar la verdad, para ser periodista y fotoperiodista independiente”.

“No me rindo. No me arrepiento de nada”, añadió.

En CNN nos tomamos muy en serio las acusaciones contra Moaiery. Antes de nuestra última entrevista, le pregunté si le preocupaba que hablar conmigo empeorara su situación. Ella respondió que, por el contrario, creía que “sin duda la ayudaría”, y añadió: “Tenemos que hacer esta entrevista”.

La opinión de Moaiery no es inusual. Otros encarcelados por el régimen iraní, entre ellos los periodistas Jason Rezaian y Roxana Saberi y el empresario Siamak Namazi, han afirmado que la atención pública que recibieron sus casos, incluyendo la cobertura y las entrevistas en los medios internacionales, contribuyó a ejercer presión para lograr finalmente su liberación.

Esa sigue siendo su esperanza, mientras se enfrenta a la desalentadora perspectiva de una larga condena de prisión.

“Como periodista, como periodista independiente, no tenemos ningún tipo de arma”, me dijo. “Solo tenemos los medios de comunicación y la verdad, y esto es lo que siempre trato de mantener y pienso cuando informo a la gente sobre lo que sucede en mi país, lo que sucede conmigo o mi caso”.

“Esto ayudará a los demás periodistas de todo el mundo que viven bajo regímenes autoritarios”, continuó. “Creo que es una solución global para todos nosotros y, por supuesto, será de gran ayuda”.

Fue entonces cuando añadió esas poderosas palabras: “No me olvides”, a lo que yo respondí: “No te olvidaremos”.

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