El príncipe Harry y Meghan regresarán a vivir al Reino Unido

El duque y la duquesa de Sussex planean regresar a vivir al Reino Unido, según ha podido saber CNN. Se…

El duque y la duquesa de Sussex planean regresar a vivir al Reino Unido, según ha podido saber CNN.

Se dice que el príncipe Harry y Meghan planean trasladarse desde Estados Unidos a finales de agosto a una residencia privada a las afueras de Londres y, según informes, han matriculado a sus hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, en colegios británicos para el próximo curso, de acuerdo con el periódico británico The Telegraph.

El rey Carlos fue informado por primera vez de los planes de traslado este domingo, lo que indica que el asunto no se planteó ni se discutió durante la visita familiar de la pareja al Reino Unido en julio. El rey agradece la oportunidad de ver más a la familia Sussex en un ámbito privado y personal, según ha podido saber CNN.

El rey Carlos ha dejado claro que no habrá cambios en el papel del duque y la duquesa como particulares y miembros de la familia real sin funciones oficiales.

La pareja, que actualmente vive en California, dejó el Reino Unido para trasladarse a Norteamérica en 2020 tras apartarse de la vida real y, desde entonces, ha protagonizado un distanciamiento público con la familia real. Harry y Meghan señalaron la intromisión de la prensa sensacionalista, el racismo en las instituciones británicas, el acoso en Internet y las complejas dinámicas familiares como algunos de los motivos de su partida.

Harry ha realizado varios viajes de regreso al Reino Unido, entre ellos para asistir al funeral de su abuela, la reina Isabel II, en 2022, y a la coronación de su padre, el rey Carlos III, al año siguiente.

El viaje de Harry a Inglaterra en septiembre de 2025 incluyó su primer encuentro en persona con su padre en 19 meses.

Durante la visita familiar de julio, el rey Carlos y la reina Camila recibieron a Harry, Meghan y sus hijos en Highgrove House, la residencia campestre privada del rey en Gloucestershire, Inglaterra. Era la primera vez en cuatro años que veía a toda la familia.

La visita de Harry en julio se debió a varios compromisos benéficos, entre ellos la celebración de la cuenta regresiva de un año para los Juegos Invictus, la competición deportiva al estilo de los Juegos Paralímpicos para militares heridos y veteranos que fundó hace más de una década.

En 2025, Harry impugnó la decisión del Gobierno británico de reducir su nivel de seguridad financiada por los contribuyentes después de que se apartara de la vida real.

Tras perder el caso judicial, afirmó sentirse “devastado” en una entrevista con la BBC el año pasado. Dijo que la decisión hacía que le resultara “imposible” regresar al Reino Unido con su esposa y sus hijos.

CNN se ha puesto en contacto con los Sussex para solicitar sus comentarios.

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