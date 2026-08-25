El polémico anuncio de un driver renueva la disputa entre la vieja guardia y la nueva era del golf

El mundo del golf, normalmente muy conservador, se enfrenta a su último choque entre las sensibilidades tradicionales y la cultura…

El mundo del golf, normalmente muy conservador, se enfrenta a su último choque entre las sensibilidades tradicionales y la cultura digital de la nueva era, y esta vez se cuestiona si ambos mundos pueden fusionarse y cómo.

La empresa de medios especializada en golf Good Good y el fabricante de equipamiento Callaway están en el punto de mira esta semana tras el lanzamiento de un anuncio de un nuevo driver (el palo de golf más largo que portan los jugadores) de marca compartida protagonizado por personalidades de Good Good. El anuncio comenzaba con una impactante imagen de Garrett Clark, uno de los cofundadores de Good Good, empujando con el hombro a Alexis Miestowski, tirándola al suelo cuando ella intentaba tocar su driver.

El anuncio generó rápidamente una enorme polémica y fue retirado, lo que ha obligado a Callaway y Good Good a responder a un intenso interrogatorio sobre cómo se pudo aprobar y publicar un anuncio que mostraba un acto de violencia contra una mujer.

A primera hora del martes, el CEO de Callaway, Chip Brewer, admitió que su empresa había aprobado el anuncio y pidió disculpas por el error.

“Mientras lidiamos con las consecuencias de nuestro error y completamos nuestras investigaciones, quiero dejar claro que nos disculpamos sinceramente por el video”, escribió Brewer en un comunicado publicado en X.

“El contenido fue inapropiado y no refleja nuestros valores. Para que quede claro: estamos inequívocamente en contra de la discriminación, la violencia doméstica y cualquier tipo de comportamiento amenazante”.

Por su parte, Good Good también se disculpó después de que el video fuera retirado el sábado, declarando: “Good Good siempre ha defendido la inclusión en el golf para todos, y seguiremos trabajando para que esa sea nuestra misión en el futuro”.

La participación de Good Good en esta controversia es particularmente relevante dado el lugar que ocupa la empresa en el creciente ecosistema del golf en línea. La compañía se encuentra entre las marcas líderes a medida que este deporte se expande en las redes sociales, atrayendo a nuevos aficionados que prefieren ver las personalidades exuberantes en el campo a los jugadores normalmente discretos y reservados que conforman las filas profesionales del PGA Tour.

La presencia de Good Good en el mundo del golf ha crecido considerablemente desde su fundación en 2020, y la compañía se ha diversificado, pasando de la creación de contenido al merchandising, con sus gorras “Good” estilizadas que destacan en los campos de golf de todo el país. La popularidad de Good Good es tal que se abrió paso entre la élite del golf al convertirse en el patrocinador principal del Good Good Championship, que se celebrará este noviembre en Austin, Texas.

Sin embargo, es precisamente esta colaboración la que ahora está bajo escrutinio tras la polémica del anuncio publicitario, mientras el PGA Tour analiza las reacciones y evalúa la respuesta de Good Good.

El martes, el CEO del PGA Tour, Brian Rolapp, declaró a la prensa en el East Lake Golf Club de Atlanta, sede del Tour Championship, el torneo que cierra la temporada este fin de semana, que estaba decepcionado con la reacción de Good Good ante la controversia, afirmando que la compañía no demostró suficiente responsabilidad.

“Inicialmente, no. Creo que lo que vimos fue preocupante y claramente no se alinea con los valores del PGA Tour”, dijo Rolapp. “Nos lo tomamos muy en serio. Creo que su respuesta inicial fue decepcionante. Fue un poco a la defensiva y tardía, pero creo que las respuestas están mejorando”.

Cuando se le preguntó directamente si el video y la respuesta posterior afectarían el torneo de noviembre, Rolapp dijo: “Es una situación un tanto cambiante”.

“Al principio nos decepcionó. Parece que en las últimas 24 horas han avanzado. Seguiremos monitoreando la situación y veremos cómo se desarrolla”, dijo.

El PGA Tour es la marca más importante del golf y cuenta con casi 100 años de historia como la cuna de las mayores estrellas del golf masculino, pero también se ha enfrentado a desafíos sin precedentes en la década de 2020. Desde la creación de LIV Golf como un circuito alternativo con grandes premios para los jugadores hasta empresas de medios en línea como Good Good que atraen espectadores a una presentación del juego mucho más relajada y digital, el circuito ha estado realizando numerosos cambios para intentar atraer nuevos aficionados y mantener el interés de los actuales en medio de estos nuevos desafíos a su hegemonía.

En cierto modo, el circuito ha adoptado a estos influencers y personalidades del golf para modernizar su marca. El habitual equipo de reporteros y fotógrafos en los eventos del circuito ahora también incluye a creadores de contenido independientes que graban videos para sus propias redes sociales, y el circuito colabora con algunos de ellos para promocionar los eventos con semanas de antelación. El Good Good Championship, que se celebrará en unos meses, se consideró un concepto innovador que fusionaba el viejo y el nuevo mundo del golf de una forma revolucionaria.

Sin embargo, el video de Good Good/Callaway y sus consecuencias representan el choque más claro entre los influencers de internet, a veces extravagantes y exagerados, y la imagen modesta y conservadora del PGA Tour, especialmente cuando ambos colaboran.

Esto está generando intensos debates que podrían definir el futuro de este tipo de alianzas.

The-CNN-Wire

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