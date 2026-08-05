El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El papa León XIV viajará a América Latina en noviembre. En su recorrido, visitará Uruguay, Argentina y Perú, tras aceptar…

El papa León XIV viajará a América Latina en noviembre. En su recorrido, visitará Uruguay, Argentina y Perú, tras aceptar la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países. Así lo informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Según se detalló, el recorrido incluirá las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, en donde estará del 6 al 8 de noviembre. Luego irá a Argentina, donde visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. Por último irá a Perú y visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

De esta forma, León XIV visitará 10 ciudades en 12 días.

La última visita papal a Perú fue la de Francisco en 2018; a Uruguay, la de Juan Pablo II en 1988; y a Argentina, también Juan Pablo II en 1987.

León XIV, de 70 años, volverá de esta forma a Perú, donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos. Tiene la nacionalidad peruana desde 2015.

Francisco no visitó Argentina durante su papado entre 2013 y 2025. Tras el anuncio, el Gobierno de Argentina dijo en un comunicado que es “un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional” y que garantizó al Vaticano “todas las condiciones necesarias de seguridad y logística” que permitieran concretar la visita. El mandatario Javier Milei, quien se reunió con el papa el año pasado en el Vaticano, agregó en X: “Una visita histórica para todos los argentinos”.

Adrián Ravier, vocero del Gobierno de Milei, dijo que León XIV tendrá un encuentro con el presidente al tratarse de una visita oficial. En tanto, el canciller Pablo Quirno explicó que las ciudades fueron determinadas en conjunto. “Suele pasar por la capital del país y se eligió Luján por el significado que tiene para los argentinos, y Córdoba por la influencia de la comunidad católica y porque es una ciudad central del país donde pueden concurrir desde otros lugares”, detalló en conferencia de prensa.

También en Montevideo está previsto que se reúna con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, según explicaron el canciller Mario Lubetkin, el nuncio apostólico Gianfranco Gallone y el cardenal Daniel Sturla. En la capital dará una misa en el Estadio Centenario y visitará uno de los barrios más carcenciados del país, el Borro. Además, detallaron que irá a la basílica de Florida, donde está la Virgen de los Treinta y Tres, el 8 de noviembre, día en el que se celebra la fiesta de esa virgen patrona de Uruguay. “Es una providencia”, dijo el cardenal Sturla.

Desde que comenzó su papado en mayo del año pasado, León XIV ha viajado a Turquía y el Líbano en noviembre; a Mónaco en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Antes de América Latina, tiene planeado ir a Francia en septiembre.

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Con información de EFE

The-CNN-Wire

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