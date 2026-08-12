El miércoles se podrá observar un raro eclipse solar total al atardecer, visible para millones de personas

Ha llegado el gran espectáculo estelar del año. El eclipse solar total será fácilmente visible en algunas zonas de Europa…

Ha llegado el gran espectáculo estelar del año. El eclipse solar total será fácilmente visible en algunas zonas de Europa el miércoles.

Según la NASA, un eclipse solar total se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre nuestro planeta que bloquea por completo la luz del sol en algunas zonas del mundo.

Los principales puntos de observación en algunas zonas de Islandia, el norte de España y un pequeño rincón del noreste de Portugal estarán en la trayectoria de la totalidad, cuando el cielo se oscurecerá momentáneamente al desaparecer completamente el sol de la vista, creando un raro eclipse al atardecer para algunos, especialmente para los observadores en España.

Mientras tanto, un eclipse parcial, en el que solo se bloquea una parte de la luz solar, pasará por el norte de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Consulta la fecha y hora para saber cuándo ocurrirá en tu zona.

Recuerde usar gafas especiales para eclipses o un visor solar portátil para proteger su vista siempre que la luz del sol esté presente antes, durante o después del eclipse, y siga estos consejos de seguridad para proteger su visión.

Para quienes viven fuera de la trayectoria del eclipse, la Agencia Espacial Europea transmitirá en directo la totalidad desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, España. La NASA también ofrecerá una transmisión en directo con imágenes de toda la trayectoria a partir de las 13:15 (hora del este de EE. UU.).

Esto es lo que cabe esperar durante el eclipse.

La emoción comienza en una remota región del norte de Rusia, donde la totalidad se produce al mediodía, hora local. Los observadores del cielo en Groenlandia e Islandia experimentarán la mayor duración de la totalidad —aproximadamente dos minutos y 15 segundos— al final de la tarde y al anochecer.

Pero España y el extremo noreste de Portugal vivirán un espectáculo especial, ya que la totalidad, que durará poco menos de dos minutos, ocurrirá justo antes del atardecer. En León, la totalidad comenzará a las 20:28 hora local y terminará a las 20:30.

El Dr. Ryan French, astrofísico solar del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial en Boulder, Colorado, y coautor de ” El pequeño libro de los eclipses “, se encuentra a unas horas al norte de Madrid, donde la totalidad durará un minuto y 45 segundos. Optó por una experiencia más breve del eclipse debido a la menor probabilidad de nubosidad.

La fase de eclipse parcial que persiste tras la totalidad no concluirá hasta las 21:22 hora local de León.

“En prácticamente toda España, cuando el sol se ponga sobre el horizonte, el eclipse total ya habrá ocurrido, pero el sol se pondrá en un eclipse parcial, un espectáculo precioso ver la puesta de sol como una media luna”, dijo French.

Justo cuando la emoción por el eclipse comienza a disminuir, una de las mejores lluvias de meteoros del año, las Perseidas, alcanzará su punto máximo entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. La NASA organizará una transmisión en vivo con expertos en YouTube a partir de las 12 a. m. (hora del este) del 13 de agosto.

Para quienes viven fuera de la trayectoria de la totalidad, el evento principal será un eclipse parcial en forma de media luna, en lugar de un eclipse total.

La cantidad de luz solar visible depende de la proximidad de los observadores a la trayectoria de la totalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, la luna solo cubrirá una pequeña parte del sol, mientras que en Europa y el noroeste de África se observará un oscurecimiento mucho mayor, según la NASA.

“En Nueva York se verá un eclipse del 10 %, es decir, una porción muy pequeña del sol que no será visible”, dijo French. “Pero en Europa, obviamente, esa porción es mucho mayor. En el Reino Unido, que no experimentará un eclipse solar total hasta el año 2090, se podrá observar un eclipse del 95 % durante este evento”.

El eclipse parcial tendrá lugar por la mañana para quienes se encuentren en Alaska y el norte de Canadá, por la tarde para el norte de Estados Unidos y el este de Canadá, y por la noche para los observadores del Reino Unido, Irlanda, África y Europa continental, donde se producirá el fenómeno del eclipse al atardecer.

La luna no aparece repentinamente entre la Tierra y el sol; el fenómeno comienza con un eclipse parcial, en el que la luna parece “morder” el sol. Según la NASA, dependiendo de la ubicación, el eclipse parcial puede durar entre 70 y 80 minutos.

A medida que se acerca el momento de la totalidad, observe los cambios en el aspecto del cielo, que comenzará a oscurecerse de forma inquietante.

Cuando la Luna comienza a interponerse entre el Sol y la Tierra, los rayos de la estrella iluminan los valles del horizonte lunar, creando gotas de luz brillantes alrededor de la Luna, conocidas como perlas de Baily. Este fenómeno recibe su nombre del astrónomo inglés Francis Baily, quien las observó durante un eclipse anular el 15 de mayo de 1836.

A medida que se acerca la totalidad, las perlas de Baily desaparecerán rápidamente y darán paso al “anillo de diamantes”, un apodo que recibe el eclipse cuando solo queda un punto de luz, como un brillante y gigantesco anillo de diamantes.

Luego, llega el momento de la totalidad: el único momento seguro para quitarse las gafas para eclipses. La corona es la atmósfera exterior ultra caliente del Sol y emite un resplandor que se puede ver alrededor de la Luna durante el eclipse. Durante el eclipse total, la corona se verá como haces de luz blanca, según la NASA .

“El cielo tendrá una especie de brillo plateado, crepuscular y extraño”, dijo French.

Si el humo de los incendios forestales persiste en la trayectoria del eclipse total, la corona, que es un millón de veces más tenue que la superficie del sol, podría ser demasiado difícil de observar a través de la neblina, añadió. Sin embargo, esto no debería ser un problema para quienes se encuentren en la trayectoria del eclipse parcial.

“El humo de los incendios forestales incluso puede mejorar la experiencia, tiñendo el sol de un color rojizo y facilitando la fotografía sin necesidad de filtros especiales para la cámara”, dijo French.

Los espectadores también podrán observar una región de la atmósfera solar llamada cromosfera, que aparecerá como un círculo delgado de color rosa alrededor de la luna.

Estrellas brillantes o planetas como Venus pueden resplandecer en el cielo oscuro, y la temperatura del aire descenderá al desaparecer el sol. La oscuridad repentina también provoca que los animales se comporten de forma inusual .

Recuerda volver a ponerte las gafas para eclipses inmediatamente después de que termine la totalidad. El anillo de diamantes y las perlas de Baily reaparecerán brevemente antes de que regrese el eclipse parcial, a medida que la luna se desplaza lentamente frente al sol.

La NASA recomienda no mirar al sol a través de ningún dispositivo óptico sin filtro (lente de cámara, telescopio, binoculares) mientras se usan gafas para eclipses o un visor solar portátil. Los rayos solares pueden atravesar el filtro de las gafas o del visor, dada su alta concentración, y causar daños oculares graves.

Si bien todos intentan fotografiar el eclipse en sí, French prefiere una perspectiva diferente si lo observa con amigos o familiares.

“Pídele a alguien de tu grupo que coloque un teléfono apuntando hacia ustedes y graben un video espontáneo”, dijo French. “Olvídense de que está ahí, prepárenlo 20 minutos antes y graben cómo reaccionan sus amigos y familiares. Creo que es un detalle bonito y emotivo”.

Si este impresionante evento ya te ha dejado con ganas de más, marca tu calendario y empieza a hacer planes para el 2 de agosto de 2027, cuando un eclipse solar total cruzará el sur de España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Somalia y Yemen, y durará más de seis minutos.

The-CNN-Wire

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