El Kennedy Center dice que volverá a incorporar el nombre de Trump en el edificio a principios de septiembre

El Kennedy Center planea volver a colocar el nombre del presidente Donald Trump en la fachada del edificio a principios…

El Kennedy Center planea volver a colocar el nombre del presidente Donald Trump en la fachada del edificio a principios de septiembre, informaron los abogados de la institución a un juez federal.

La revelación se produjo en documentos judiciales presentados a última hora del martes como parte de una prolongada batalla legal sobre el destino del histórico recinto de artes escénicas y monumento al difunto presidente John F. Kennedy.

La junta de la institución votó la semana pasada, una vez más, a favor de cerrar sus puertas para una renovación que durará varios años y de añadir el nombre del presidente a su fachada de mármol.

El último cambio consistiría en añadir una inscripción debajo del letrero del Kennedy Center que diga que el recinto fue “Restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”.

Según la junta directiva, podría añadirse más adelante un letrero en la fachada que haga referencia a Trump si el fondo de dotación alcanza los US$ 100 millones.

El centro también planea cambiar el nombre del terreno donde se ubica el edificio en honor a Trump.

Mientras tanto, las largas lonas blancas que cubren la parte del edificio donde antes figuraba el nombre de Trump sobre el de Kennedy han permanecido allí durante gran parte del verano y no parece que vayan a ser retiradas pronto.

Un juez federal había dictaminado previamente que la junta directiva del centro violó la ley al añadir el nombre de Trump junto al de Kennedy, el 35.º presidente.

Los abogados de la representante demócrata Joyce Beatty, quien presentó la demanda, planean solicitarle que intervenga nuevamente para bloquear este último cambio.

El centro informó al tribunal en su escrito que no volverá a incluir el nombre de Trump hasta el 8 de septiembre como muy pronto.

“Este tribunal no debería permitir que los acusados ​​lleven a cabo esta última maniobra, en contravención directa de su decisión anterior y en flagrante desafío a la ley”, dijeron los abogados de Beatty al juez de distrito estadounidense Christopher Cooper, instándolo a decidir si es legal volver a añadir el nombre de Trump al edificio antes del 8 de septiembre.

Los abogados criticaron duramente al centro por su decisión de “negarse a comprometerse inequívocamente a impedir la entrada en vigor” del último cambio de nombre hasta que Cooper tenga la oportunidad de decidir si es legal o no.

Este caso es uno de varios que cuestionan la legalidad de los esfuerzos de Trump por dejar una huella permanente en sitios históricos de Washington y sus alrededores, mediante la renovación de edificios o la construcción de nuevos monumentos.

La junta directiva del centro, compuesta en su mayoría por personas designadas por el presidente, intenta cerrar el centro para realizar renovaciones integrales del edificio, pero los críticos sostienen que los planes fueron ideados para evitar que el centro continuara enfrentando la caída en la venta de entradas y una programación poco atractiva.

A principios de este verano, el nombre de Trump fue retirado de la fachada del edificio después de que Cooper, nombrado por el expresidente Barack Obama, dictaminara que el lugar solo podía llevar el nombre de Kennedy.

Equipos que se encontraban sobre andamios erigidos fuera del edificio trabajaron detrás de lonas para retirar las letras que formaban la frase “The Donald J. Trump and”.

Pero desde entonces, las lonas han permanecido en su lugar, impidiendo que el público vea el nombre oficial del edificio.

El centro había declarado previamente que las lonas y los andamios debían permanecer colocados para que los trabajadores pudieran reparar los daños en la parte del edificio donde solía figurar el nombre de Trump.

Sin embargo, en la documentación presentada el martes, indicaron que los andamios seguían en su lugar para ayudar a los trabajadores a “investigar y diseñar reparaciones estructurales en el falso techo”.

Los abogados de Beatty afirman que esa explicación no tiene fundamento, ya que “los techos están a unos seis metros o más por encima del andamio”. Le piden a Cooper que emita una orden que obligue al centro a explicar por qué no se debe retirar la lona en las próximas semanas.

“Los demandados dan a entender que instalarán más andamios alrededor del resto del Centro, presumiblemente para examinar otras partes del techo”, escribieron. “Pero, significativamente, los demandados no lo han hecho durante meses, dejando solo el emblemático nombre del Centro oculto, una clara indicación de que esta estructura no tiene nada que ver con el techo y, en cambio, pretende desafiar el retorno al statu quo”.

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