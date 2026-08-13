El juicio de Lindsay Clancy pone la salud mental materna en el centro de atención

El juicio por asesinato de Lindsay Clancy se ha centrado en los problemas de salud mental que enfrentó la mujer…

El juicio por asesinato de Lindsay Clancy se ha centrado en los problemas de salud mental que enfrentó la mujer de 36 años después de dar a luz a su tercer hijo.

Los abogados defensores de la enfermera de parto y alumbramiento de Massachusetts no niegan que Clancy estranguló a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— antes de saltar por la ventana del segundo piso de su casa suburbana en 2023. En cambio, sostienen que no es penalmente responsable porque estaba experimentando psicosis posparto, una condición de salud mental poco común.

Después del nacimiento de Callan, Clancy había tomado medicación para problemas de salud mental, según sus proveedores, y había buscado ayuda de varios profesionales de la salud mental que testificaron esta semana.

Los fiscales afirman que las descripciones de Patrick Clancy sobre cómo encontró a sus hijos y los métodos que su esposa utilizó para estrangularlos son evidencia de “premeditación deliberada, atrocidad o crueldad extrema, y el estado mental de la acusada”.

Los problemas de salud mental son la complicación más común durante el embarazo y la crianza, afectando a 1 de cada 5 mujeres en Estados Unidos durante el embarazo y el año posterior al parto.

También son la principal causa subyacente de muerte relacionada con el embarazo en el país, aunque a menudo pasan desapercibidos. Estas condiciones —y sus tratamientos— varían ampliamente.

La psicosis posparto se considera uno de los trastornos de salud mental más raros y graves asociados al parto.

Afecta hasta a 2 de cada 1,000 mujeres después del parto. Si una madre presenta psicosis posparto, necesita tratamiento inmediato: los estudios muestran que, sin tratamiento, existe un aumento del 4% en el riesgo de infanticidio y un 5% en el riesgo de suicidio.

Síntomas

Los síntomas suelen aparecer entre dos semanas y un año después del parto, aunque aproximadamente el 90 % de los episodios ocurren dentro de las primeras cuatro semanas. Pueden incluir irritabilidad, cambios de humor, inquietud, insomnio y creencias delirantes. La madre también puede experimentar alucinaciones auditivas o visuales que la impulsen a hacerse daño a sí misma o al bebé.

La mayoría de las mujeres con psicosis posparto desarrollan síntomas maníacos y depresivos que pueden presentarse de manera cercana o superponerse. Pueden experimentar confusión; desregulación, en la que la persona tiene dificultades para controlar sus respuestas emocionales o conductuales; o despersonalización, un estado disociativo en el que la persona se siente desconectada de su cuerpo o identidad.

Las mujeres con este diagnóstico a menudo no reconocen que tienen un problema porque están desconectadas de la realidad, según un estudio de 2024.

No está claro qué lo causa. Probablemente existe un componente genético, ya que es más probable en personas que tienen un familiar que lo ha padecido. Las mujeres con trastorno bipolar también tienen muchas más probabilidades de desarrollarlo.

Los desencadenantes biológicos pueden desempeñar un papel. Las personas que informan antecedentes de pérdida de sueño que desencadena manía tienen muchas más probabilidades de desarrollar psicosis posparto, y una persona que ya ha experimentado psicosis posparto anteriormente tiene más probabilidades de volver a padecerla. Los síntomas agudos y graves suelen durar entre dos y 12 semanas. Con tratamiento, la recuperación completa depende de varios factores y, en general, puede tomar de seis a 12 meses o más.

Los estudios demuestran que esta condición puede ser difícil de identificar porque los síntomas fluctúan y las mujeres pueden no informarlos a sus familiares o proveedores de atención médica.

“Creo que, en cierto modo, el nombre no nos ayuda. Se llama psicosis posparto, pero en realidad es un trastorno del estado de ánimo”, dijo la Dra. Lauren M. Osborne, subdirectora de investigación clínica en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de Weill Cornell Medicine.

Los trastornos psiquiátricos generalmente se dividen en trastornos del estado de ánimo y trastornos psicóticos, dijo Osborne; la psicosis posparto es un trastorno del estado de ánimo, en el que los síntomas del estado de ánimo acompañan a los síntomas psicóticos.

“Los síntomas psicóticos que vemos suelen ser menos obvios que en otras enfermedades psicóticas. Así que las personas a menudo tienen delirios; es decir, una creencia falsa fija en algo. Con menos frecuencia presentan algo como alucinaciones, ver cosas, oír cosas, y tiene un curso que fluctúa. Una mujer puede parecer estar bien un minuto y realmente no estar bien al siguiente, por lo que es difícil de detectar”, dijo Osborne.

La ansiedad elevada, la dificultad para dormir, el estrés y la preocupación abrumadora por el bebé pueden ser comunes, dependiendo de cuán incapacitantes sean y cuánto duren, pero el panorama general es importante, dijo la psiquiatra reproductiva Dra. Nicole Leistikow.

“La psicosis tiene una definición específica, pero en el contexto posparto, puede ser mucho más sutil y difícil de discernir que fuera de ese contexto”, dijo Leistikow, quien es la directora clínica del Centro de Salud Mental Reproductiva Johns Hopkins.

Leistikow señaló que existen buenas preguntas de detección para la depresión posparto y la ansiedad en el contexto perinatal. “Pero realmente no tenemos una herramienta que diga ‘boom, tienes psicosis posparto’”.

Tratamiento

El tratamiento a menudo requiere hospitalización. Idealmente, la madre sería admitida junto con su bebé, pero las unidades de tratamiento madre-bebé son poco comunes en Estados Unidos, lo que puede ser un obstáculo para recibir atención, dijo Leistikow. “¿Qué madre reciente está dispuesta a arriesgarse a separarse de su bebé? Eso es increíblemente aterrador y hace que sea mucho más difícil para las mujeres pedir ayuda”.

La atención hospitalaria generalmente implica asesoramiento, monitoreo cercano y medicación según los síntomas. Los antipsicóticos de segunda generación, como olanzapina, quetiapina y risperidona, a menudo se combinan con estabilizadores del ánimo como el litio. Las madres también pueden recibir benzodiacepinas a corto plazo para ayudar con el sueño y la agitación severa.

Los expertos aconsejan a las familias informarse sobre la condición para poder reconocer las señales de advertencia.

Aunque la psicosis posparto es poco común, dijo Leistikow, las familias pueden tomar medidas para prepararse, especialmente si la madre tiene antecedentes de enfermedad mental. Conectarse con un proveedor durante el embarazo puede ayudar a optimizar la salud mental antes del parto y establecer una línea base. También es importante planificar el sueño después del nacimiento.

“Hagamos proactivamente un plan con otro adulto responsable, amoroso y atento para ayudar con las tomas nocturnas del bebé, de modo que sea más probable que puedas dormir un bloque de cuatro a seis horas, además de algo de sueño adicional”, dijo Leistikow.

“Ahora tenemos toda una red de apoyo pendiente de cosas como el insomnio, donde a una madre se le da la oportunidad de dormir pero aun así no puede. Y si eso ocurre, queremos considerar la psicosis posparto en nuestro diagnóstico diferencial, y queremos intervenir rápidamente para averiguar qué está pasando y ver cómo podemos tratar el insomnio antes de que esa chispa se convierta en un incendio y sea más difícil de tratar”.

Otros problemas de salud mental posparto más comunes también pueden generar tensión en los padres.

La depresión materna también se llama depresión posparto, depresión periparto, depresión perinatal o simplemente DPP. No es un diagnóstico separado en el DSM-5, el manual que utilizan los psiquiatras para identificar condiciones de salud mental. En cambio, se clasifica como trastorno depresivo mayor.

La depresión materna puede durar semanas o meses y puede surgir durante el embarazo o después del parto. Puede provocar una tristeza que domina los pensamientos de la persona sobre sí misma y su hijo.

La depresión posparto es común, según muestran las investigaciones, y afecta aproximadamente a 1 de cada 7 mujeres después de dar a luz.

Síntomas

Los síntomas pueden ser leves o graves y pueden dificultar encontrar alegría, concentrarse o conectar con el bebé.

Tratamiento

El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas. Las opciones incluyen terapia conversacional; grupos de apoyo; Zurzuvae, el primer tratamiento oral para la depresión posparto aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), o medicamentos ansiolíticos o antidepresivos como Zoloft, Prozac, Cymbalta, Pristiq, Elavil y Tofranil; y cambios en el estilo de vida, como descansar más, caminar y llevar una dieta más saludable.

La DPP no suele resolverse por sí sola. Incluso con tratamiento, los antidepresivos tardan algunas semanas en hacer efecto y no todas las personas responden de la misma manera.

La ansiedad posparto también es común y a menudo se superpone con la depresión materna, afectando a aproximadamente 1 de cada 5 mujeres. Puede hacer que una madre reciente se sienta ansiosa, nerviosa o preocupada todo el tiempo, con sentimientos que se vuelven abrumadores y afectan su capacidad para funcionar.

Síntomas

Los síntomas pueden incluir insomnio, preocupación extrema por el bebé o el parto, inquietud y palpitaciones. Esta ansiedad también puede presentarse junto con el trastorno obsesivo-compulsivo.

Tratamiento

La ansiedad materna se trata con terapia cognitivo-conductual, grupos de apoyo y medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS, incluyendo sertralina y escitalopram. La terapia cognitivo-conductual puede enseñar a la mujer a identificar emociones y cambiar patrones de pensamiento.

La “tristeza posparto” (baby blues) no se considera un trastorno. La frase describe una condición común y temporal que, según investigaciones, afecta aproximadamente al 80 % de las personas que dan a luz.

Síntomas

Un padre o madre con “tristeza posparto” puede tener dificultades para controlar emociones intensas, especialmente tristeza, enojo, frustración o ansiedad. Puede llorar con más frecuencia y tener problemas para dormir.

Tratamiento

La condición suele ser de corta duración y se resuelve sin tratamiento.

Aunque son comunes, los problemas de salud mental posparto a menudo se pasan por alto, dijo Osborne, hablando en términos generales sobre las condiciones en el primer año después del nacimiento y no sobre el caso Clancy, con el cual no tiene ninguna afiliación.

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda examinar a las mujeres al menos dos veces durante el embarazo y una vez después del parto para detectar ansiedad y depresión, los trastornos más comunes.

“Logísticamente, es algo difícil de hacer, y eso realmente solo va a identificar a las personas que actualmente tienen síntomas”, dijo Osborne. “No va a identificar a las personas que están en riesgo de presentar síntomas. Y el problema, en muchos casos, surge en el posparto, cuando el estándar de atención es que veas a tu obstetra una vez a las seis semanas después del parto, pero el período de mayor riesgo es entre seis y ocho semanas después de dar a luz. Excepto por este único momento, estamos dejando fuera a muchas personas, incluso si hacemos los exámenes de manera adecuada”.

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