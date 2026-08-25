El Gobierno de Trump amenaza con demoler el Kennedy Center si no se permiten las renovaciones

El Kennedy Center podría tener que ser demolido y reemplazado por un espacio de espectáculos al aire libre si su…

El Kennedy Center podría tener que ser demolido y reemplazado por un espacio de espectáculos al aire libre si su edificio actual no puede someterse a amplias renovaciones, dijeron el lunes los abogados del recinto en documentos judiciales.

Al citar los intentos del presidente Donald Trump para cerrar el histórico recinto de artes escénicas durante una renovación de varios años, los abogados dijeron a un juez federal que, sin esas obras, el centro “seguirá deteriorándose hasta convertirse en una estructura insegura y decrépita que tendrá que ser demolida”.

Aseguran que entonces habría que tomar decisiones “sobre qué construir en el lugar, como un gran anfiteatro al aire libre con vistas al río Potomac que algunos han propuesto desde hace muchos años”.

La presentación del lunes se produce días después de que la junta directiva del centro, repleta de aliados de Trump, votara nuevamente a favor de cerrar el centro para realizar las renovaciones. Esas votaciones han sido objeto de reiterados cuestionamientos en los tribunales, y un juez federal intervino a principios de este año para bloquear los planes de cierre tras determinar que se habían adoptado de manera ilegal.

En el documento, los abogados no dicen si la junta había discutido ese plan en una reunión celebrada a principios de este mes. En cambio, se mencionó junto con argumentos en defensa de la decisión de la junta de votar, una vez más, a favor de añadir el nombre de Trump al frente de la fachada del centro y en otras áreas pertenecientes al recinto.

El juez de distrito de EE.UU. Casey Cooper tiene previsto celebrar el jueves una audiencia sobre una solicitud de la representante demócrata Joyce Beatty para impedir que el centro inscriba el nombre de Trump en su edificio. La congresista de Ohio sostiene que tal medida violaría la ley federal y desafiaría un fallo emitido por el juez a principios de este año, según el cual el centro no podía ser rebautizado para honrar tanto a Trump como al 35.º presidente.

Los funcionarios del Kennedy Center han reconocido anteriormente que, incluso después de los dos años, es posible que los visitantes de la institución artística no perciban grandes diferencias en el aspecto físico del edificio tras las renovaciones.

Los únicos cambios visibles importantes que verán los visitantes serán los adoquines exteriores, las fuentes y posibles modificaciones en la paleta de colores del interior, dijeron los funcionarios, quienes describieron el enfoque como uno destinado a mejorar el aspecto y el ambiente de la edificación, al tiempo que se mantiene sin cambios la distribución principal.

En abril, funcionarios del Kennedy Center ofrecieron a CNN y otros medios de comunicación un recorrido por el lugar, en el que mostraron la sala de calderas, las zonas detrás de los escenarios, los estacionamientos y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado para demostrar la necesidad de las renovaciones.

Los funcionarios mostraron las condiciones de un edificio con indicios de filtraciones de agua en numerosos lugares: en los techos y pisos de los estacionamientos, vigas de acero corroídas y oxidadas, adoquines descoloridos y material ignífugo que se estaba desintegrando.

Una sala de bombeo del río —de donde el centro obtiene su capacidad de refrigeración, mediante una gran tubería que se sumerge en el río Potomac y extrae agua— tenía equipos instalados por primera vez en 1971 y que no funcionan desde hace 30 años.

La sala y el método para obtener agua están entre los elementos que deben ser renovados por completo, dijeron los funcionarios.

The-CNN-Wire

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