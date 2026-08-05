El congresista Chuck Edwards abandona su candidatura a la reelección tras la publicación del informe de la comisión de ética

El representante Chuck Edwards abandonó este miércoles su candidatura a la reelección para un escaño competitivo en Carolina del Norte,…

El representante Chuck Edwards abandonó este miércoles su candidatura a la reelección para un escaño competitivo en Carolina del Norte, después de que una comisión de ética publicara una investigación que encontró “pruebas sustanciales” de que el congresista hizo repetidamente insinuaciones no deseadas a dos empleadas.

“Tras mucha oración y reflexión, he decidido retirarme de mi campaña de reelección. Cumpliré mi mandato actual. Servir al oeste de Carolina del Norte ha sido el honor de mi vida. Gracias por su confianza, oraciones y apoyo. Que Dios bendiga al oeste de Carolina del Norte y a Estados Unidos”, dijo Edwards en una publicación en redes sociales el día X.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes habían estado trabajando en privado para convencer a Edwards de que abandonara su candidatura al escaño después de que se publicara el informe ético el lunes, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con las discusiones internas.

Los principales republicanos de la Cámara de Representantes se vieron obligados a actuar con rapidez cuando la comisión de ética de la cámara tomó la inusual medida de recomendar que la Cámara en pleno votara a favor de sancionar a Edwards.

Los miembros de la Cámara de Representantes se encuentran en sus distritos de origen durante el receso de agosto. La votación podría celebrarse, como muy pronto, en septiembre, pero los líderes republicanos creen que la medida tendrá éxito y perjudicará aún más sus posibilidades de reelección. Estos temores surgen ante la creciente preocupación de que su escaño en el oeste de Carolina del Norte pueda cambiar de partido en noviembre.

Un portavoz de la campaña de Edwards declaró el lunes que las conclusiones de la comisión de ética “exoneran por completo al representante Edwards según las normas de la Cámara de Representantes que rigen la mala conducta o el acoso sexual” y que su conclusión demostraba que el congresista “no violó la ley federal de acoso sexual”.

Edwards “espera que se limpie su nombre y trabajará para garantizar que este proceso salga a la luz por completo”, dijo Paul Shumaker, portavoz y estratega de la campaña.

CNN se puso en contacto con Edwards anteriormente para solicitarle comentarios sobre la presión ejercida por los líderes republicanos.

Existen otros posibles obstáculos para los líderes del partido: los republicanos aún están resolviendo las cuestiones de procedimiento para reemplazarlo en la boleta electoral tan avanzada la campaña. Edwards derrotó fácilmente a un oponente republicano para ganar las primarias en marzo.

Dentro del partido, ya se percibía una palpable ansiedad sobre la capacidad de Edwards para ganar en un distrito que Trump ganó por 9,5 puntos en 2024. El demócrata en la contienda, el agricultor Jamie Ager, recaudó casi nueve veces más fondos que Edwards el trimestre pasado.

La comisión de ética declaró el lunes que “existían motivos sustanciales para creer que el representante Edwards violó las normas de la Cámara de Representantes relacionadas con el acoso sexual y los ambientes de trabajo hostiles”.

La comisión recomendó que la Cámara votara a favor de censurar a Edwards. La censura es una de las formas más severas de castigo en la cámara, aunque no implica la destitución de un miembro y no conlleva sanciones explícitas más allá de una amonestación pública.

Según el informe de la comisión, el congresista negó que su comportamiento tuviera “la intención de ser un acercamiento sexual o romántico”, y el informe también indica que no se encontraron pruebas de que Edwards “participara en actividad sexual” con las mujeres.

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