El avión del mejor as de EE.UU. se estrelló en 1944 y una punta del ala finalmente regresó a casa

Una pieza de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial que se estrelló hace más de 80 años…

Una pieza de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial que se estrelló hace más de 80 años y perteneció al mayor as de la aviación estadounidense fue encontrada y trasladada a su estado natal, Wisconsin.

El P-38 Lockheed Lightning era pilotado por el mayor Richard Bong, del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos, quien ostenta el récord de mayor número de derribos, con 40 victorias aéreas confirmadas en combate. El avión llevaba el nombre de su futura esposa, Marjorie “Marge” Vattendahl, según la Guardia Nacional de Wisconsin.

Utilizó el avión en docenas de misiones, pero otro piloto que lo volaba se vio obligado a saltar en paracaídas en marzo de 1944, lo que hizo que se estrellara en la selva tropical.

Ochenta años después, comenzó la búsqueda del avión, una iniciativa denominada “Mission Marge”.

El Centro Histórico de Veteranos Richard I. Bong colaboró ​​con la organización Pacific Wrecks para localizar los restos del avión, dispersos en una colina remota.

“Es una pieza tan importante de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y Richard Bong es una figura tan notable, que pensamos que era importante preservar al menos una parte del avión”, dijo Briana Fiandt, curadora de colecciones y exposiciones del Centro Histórico de Veteranos Richard I. Bong.

Como el mayor as de la nación, Bong posee una historia singular.

Bong, originario de Poplar, Wisconsin, era un “típico chico de granja”, describió Fiandt, con interés en la aviación.

Se unió a las Fuerzas Aéreas del Ejército antes de la guerra y aprendió a volar. Finalmente, fue enviado al Teatro del Pacífico con la Quinta Fuerza Aérea, explicó ella.

Derribó 40 aviones durante la Segunda Guerra Mundial, con lo que marcó el récord de más victorias confirmadas en el aire, no solo del conflicto, sino de toda la historia de Estados Unidos. El récord permanece vigente actualmente.

Antes de recibir su propio avión, Bong volaba cualquier aeronave que estuviera disponible. Bromeó en una carta a casa diciendo que nunca tuvo “una aeronave el tiempo suficiente como para pintar algo en ella. Demasiados agujeros de bala”, según la organización Pacific Wrecks, una entidad sin fines de lucro que documenta aeronaves de la Segunda Guerra Mundial.

Una vez le dijo a su esposa que el avión “Marge” era “la chica a la que más le dispararon en el Pacífico”.

Bong fue condecorado con la Medalla de Honor por su “valor e intrepidez excepcionales en acción, más allá de lo que exigía el deber”, según la Congressional Medal of Honor Society. Aunque fue asignado como instructor de tiro y no se esperaba que participara en misiones de combate, se ofreció como voluntario para misiones de combate repetidas, incluidas algunas en zonas de alto riesgo sobre Balikpapan (Borneo) y el área de Leyte (Filipinas).

Más tarde se ordenó a Bong regresar a Estados Unidos por su propia seguridad.

Cuando regresó a casa, Bong “se casó rápidamente” con Marge en la catedral de Superior, Wisconsin, informó el Historical Center.

Sin embargo, su servicio en suelo estadounidense resultó ser más peligroso que su tiempo en combate.

Seis meses después de casarse, Bong murió a los 24 años mientras realizaba un vuelo de prueba del primer caza a reacción de Lockheed, el P-80 Shooting Star, en California. De acuerdo con el Historical Center, se eyectó después de desviar la aeronave en caída para alejarla de viviendas civiles, pero ya era demasiado tarde.

Marge volvió a casarse más tarde y falleció en Wisconsin en 2003, a los 79 años.

En 2020, la Guardia Nacional de Wisconsin y Papúa Nueva Guinea establecieron un acuerdo militar a través del Programa de Asociación Estatal (State Partnership Program), que fomenta la cooperación mediante intercambios militares.

Un elemento que ambos tenían en común era Bong.

“La gente estaba realmente interesada en la historia compartida”, señaló Leslie Westmont, oficial de asuntos públicos de la Guardia Nacional de Wisconsin.

Un equipo de Pacific Wrecks localizó el lugar del accidente y realizó una inspección e investigación del sitio no invasivas, según el sitio web del grupo.

“El avión se estrelló contra una ladera cubierta de jungla, con ambos motores incrustados en el suelo. Durante los últimos ochenta años, partes se han erosionado cuesta abajo. Los números de pieza observados en los restos corresponden al modelo P-38. Las placas de identificación de los radiadores indicaban que se trataba de un P-38J. Los extremos de las alas están pintados de rojo”, decía el informe.

El Centro Histórico colaboró ​​con el gobierno de Papúa Nueva Guinea para obtener todos los permisos necesarios para recuperar legalmente las piezas del avión, señaló Fiandt. Los sobrinos de Bong acompañaron al equipo de búsqueda para traer los restos de vuelta a casa.

La Guardia Nacional Aérea de Wisconsin ayudó a trasladar por vía aérea la punta del ala a Estados Unidos. La reliquia fue cargada en un KC-135 Stratotanker que casualmente estaba en la zona en una misión no relacionada y el 15 de julio llegó de regreso al estado natal de Bong.

Actualmente, el extremo del ala forma parte de la colección del Centro Histórico de Veteranos Richard I. Bong, en Superior, Wisconsin. Una segunda pieza fue destinada al Museo Nacional de Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea.

“Todo el mundo sabe quién es; no lo han olvidado y quisieron honrarlo”, afirmó Fiandt.

The-CNN-Wire

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