EE.UU. reanuda las actividades de sus funcionarios en Michoacán, pero mantiene la máxima alerta de viaje para sus ciudadanos

El Gobierno de Estados Unidos reanudó este jueves las actividades de sus funcionarios en el estado de Michoacán, en el…

El Gobierno de Estados Unidos reanudó este jueves las actividades de sus funcionarios en el estado de Michoacán, en el suroeste de México, pero advirtió que mantiene el máximo nivel de alerta de viaje para sus ciudadanos debido a la violencia generada por los grupos criminales que operan en la entidad.

La reanudación de labores se dio a conocer en un aviso de la Embajada, luego de que la semana pasada quedaran suspendidas por lo que la representación diplomática describió como “amenaza contra los intereses estadounidenses”, sin dar más detalles.

Esta suspensión se produjo el 5 de agosto e impactó en las inspecciones que el personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) realiza a los aguacates que se exportan desde Michoacán a territorio estadounidense.

Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) informó que desplegó a 1.557 soldados en Michoacán para “reforzar la seguridad” en todo el estado, atender “las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección” y combatir la extorsión a productores.

Estados Unidos reaccionó positivamente a este despliegue. El 7 de agosto, la Embajada publicó otro aviso en el que reconoció “la cooperación y asistencia del Gobierno de México” y dio a conocer la reanudación parcial de las actividades de sus funcionarios en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan —de producción aguacatera—, así como en el área entre Pátzcuaro y Morelia, la capital de Michoacán.

Ahora, a casi una semana de ese anuncio, la Embajada dijo este jueves que las labores del personal estadounidense se reanudarán en la totalidad del estado, aunque recordó que sigue vigente el nivel 4 de alerta de viaje para sus ciudadanos.

Este escalafón es el más alto entre las alertas que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos e implica que se recomienda a los estadounidenses evitar viajar a ciertos lugares. Para el caso de Michoacán, el Gobierno de Estados Unidos advierte que “hay un riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, carteles, pandillas y organizaciones criminales”.

“El crimen y la violencia están extendidos en Michoacán”, subraya la alerta, y agrega que los funcionarios deben tomar medidas como solamente viajar por aire o en autopistas federales y evitar ciertas zonas.

Otros estados de México para los que Estados Unidos mantiene en el nivel 4 de alerta de viaje, principalmente por problemas de violencia y actividades de grupos criminales, son Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

The-CNN-Wire

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