EE.UU. planea revocar el visado a miles de solicitantes de asilo. El “quitavisas” lleva meses haciéndolo en América Latina

Con la imagen de una “batiseñal” que llama al héroe al rescate, el funcionario estadounidense que se convirtió en la…

Con la imagen de una “batiseñal” que llama al héroe al rescate, el funcionario estadounidense que se convirtió en la cara visible de las cancelaciones de visados como un arma política se apropia y celebra el apodo que se fue ganando en las redes: “El quitavisas”.

Cristopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU., transformó en el último año una herramienta de vieja usanza para la diplomacia estadounidense en una medida de presión con escarnio y espectacularización en redes sociales contra enemigos de la política de Washington.

El caso más sonado fue en septiembre de 2025, cuando el Departamento de Estado anunció la revocación de la visa del entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber instado a soldados estadounidenses a desobedecer al presidente Donald Trump, en un discurso en Nueva York.

Ese día, Landau publicó una imagen en X con su nuevo apodo, que ya se había ido ganando por otras medidas hacia ciudadanos de México, un país que conoce de cerca, ya que fue el embajador de EE.UU. de 2019 a 2021.

Antes de ello, el Departamento de Estado anunció la revocación de visas del juez supremo brasileño Alexandre de Moraes y otros magistrados por considerar que encabezaban una “cacería política” con el expresidente Jair Bolsonaro. Landau no anunció la medida, pero se sumó a las críticas contra el juez y amplió la tensión diplomática entre Washington y Brasilia.

Con el tiempo se volvió un fiscal de redes sociales por mensajes que afecten la imagen de su país. En junio de 2025, Landau dijo que él mismo ordenó cancelar la visa de Melissa Cornejo, una consejera estatal oficialista en Jalisco, por un “vulgar posteo” en X donde se quejaba precisamente de la revocación de visados a quienes difundieran contenido a favor de las protestas proinmigrantes tras las redadas de ICE.

En otra ocasión, le respondió a la activista mexicana Arlín Medrano por un mensaje propalestina y le dejó la imagen del “quitavisa”, con la que en otras ocasiones ha dejado asentado la amenaza de la medida, aunque ella aclaró que no tenía visado.

Más de 50 visados de políticos mexicanos fueron cancelados por supuestos vínculos con el narcotráfico en los primeros 10 meses del Gobierno de Trump, según reportó Reuters, aunque en la mayoría de los casos no divulgó las identidades. Entre ellos estuvo la gobernadora de Baja California, que rechazó cualquier relación con el crimen organizado.

Más recientemente, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, dijo a mediados de agosto que el Gobierno de EE.UU. le canceló la visa y responsabilizó por ello a Landau y al secretario de Estado, Marco Rubio. Ese día, Landau respondió en X a un mensaje sobre la posible revocación de visados: “¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas de maíz, te encantará la siguiente parte”.

El Departamento de Estado, que durante el Gobierno de Joe Biden aplicaba restricciones de visado bajo categorías generales como las aplicadas contra funcionarios nicaragüenses por violaciones a derechos humanos o a cientos de ciudadanos de Guatemala, incluidos congresistas, por “socavar la democracia”, esta vez tiene a un funcionario convertido en protagonista y que despliega un histrionismo diplomático para aplicar la herramienta con otra perspectiva.

Estas medidas, además, pueden inscribirse en la disputa geopolítica que Washington mantiene con Beijing. En julio, la embajada de EE.UU. en Argentina advirtieron a directivos de una empresa que podrían restringir o revocar visas a quienes lleven adelante transacciones comerciales con la firma china Huawei, lo que desató un ida y vuelta de declaraciones entre los representantes estadounidenses y la embajada de China en el país sudamericano. En marzo, EE.UU. revocó el visado a tres funcionarios de Chile que fueron parte del proyecto del cable submarino Chile-China Express.

“Muchas visas revocadas en los últimos tiempos y dos importantes lecciones”, dijo en X Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey y exembajadora de Polonia en México. “Obtener una visa ya no es suficiente, ahora también hay que saber conservarla. Las visas, igual que comercio, energía o minerales críticos, se vuelven instrumentos de presión”, analizó.

El Departamento de Estado confirmó que está planeando retirar los visados de trabajo o negocios de miles de personas que entraron al país con ese permiso y luego solicitaron asilo.

Con el impulso de las políticas antimigratorias de Trump, los funcionarios ya no muestran reparos en aplicar medidas de amplio alcance. El total de afectados por solicitar asilo desde 2016 podría llegar a los 200.000, lo que supondría la mayor campaña de revocación de visados en la historia de Estados Unidos, según cálculos que la agencia Associated Press, que reportó los primeros detalles de este plan.

“Estamos coordinándonos con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego han solicitado asilo para quedarse aquí permanentemente”, confirmó a CNN el Departamento de Estado a través del vocero Tommy Piggott.

En cuanto a las cifras, el portavoz dijo: “Se trata de un proceso continuo, ya que defendemos la integridad de nuestras leyes en materia de visados y asilo. (…) El número de revocaciones sigue variando y se llevará a cabo de forma progresiva”.

Además, el mensaje del Departamento de Estado ratificó lo que ya habían expresado el secretario Rubio y el subsecretario Landau: “Estamos dejando claro que un visado es un privilegio, no un derecho”.

The-CNN-Wire

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