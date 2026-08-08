EE.UU. anuncia “nueva era” con Colombia en la presidencia de De la Espriella y planea enviar US$ 1.000 millones de ayuda

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, el Departamento de Estado de Estados Unidos…

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el inicio de “una nueva era” en la relación entre ambos países, centrada por un lado en la cooperación para desmantelar el narcotráfico y las organizaciones delictivas y, por otro, en aumentar el comercio bilateral.

“Basándose en más de 200 años de amistad, la administración Trump espera con interés trabajar en estrecha colaboración con el nuevo Gobierno para garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio”, dijo el Departamento en un comunicado publicado el viernes.

Según la información oficial, en colaboración con el Congreso, EE.UU. busca enviar a Colombia una ayuda de US$ 1.000 millones como parte de un paquete de medidas de seguridad para lograr “objetivos comunes”.

El anuncio de la revitalización de las relaciones, como la describe el Departamento, llega luego de meses de tensión entre el ahora expresidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentamiento que derivó en sanciones contra Petro y su familia e, incluso, en la decisión de EE.UU. de revocarle la visa.

Durante la campaña previa a la segunda vuelta electoral en Colombia, Trump había dado su apoyo “completo y total” a De la Espriella, quien ya había dejado en claro su intención de tener una estrecha relación con EE.UU.

En su primer discurso como presidente de Colombia desde el Cantón Militar Pichincha, en Cali, De la Espriella reiteró que el país se incorporará al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Trump contra el crimen organizado, de la que participan más de una decena de países actualmente gobernados por dirigentes con tendencias a la derecha.

El Gobierno de Trump dijo estar dispuesto a apoyar al Gobierno colombiano “para derrotar a las despiadadas organizaciones narcoterroristas y criminales”, para lo que buscarán fortalecer las fuerzas de seguridad de Colombia con un despliegue de tecnología de EE.UU. “sin igual” y la realización de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses, entre otras medidas.

Otros de los objetivos, según el Departamento de Estado, serán desarticular las operaciones de las organizaciones delictivas transnacionales mediante la congelación de activos y el enjuiciamiento de quienes las financien; ampliar las operaciones de erradicación de la coca y de interceptación de cocaína; y frenar la circulación de inmigración ilegal “mediante una coordinación más estrecha en materia de seguridad fronteriza”.

En ese sentido, el Gobierno estadounidense planteó entre sus intenciones “recuperar y reforzar” la presencia del Estado en los territorios que antes controlaban los grupos armados y proteger a los menores de los reclutamientos forzosos.

Durante su primer mensaje al país, De la Espriella sostuvo que el objetivo de su Gobierno es “derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia”, dijo que buscará erradicar los cultivos ilícitos y que publicará una lista de agrupaciones designadas como narcoterroristas. La opción del diálogo “está completamente agotada”, adelantó el líder del movimiento Defensores de la Patria.

En materia económica, el Departamento de Estado anunció que la agenda de De la Espriella a favor de la inversión estadounidense es una oportunidad “para aumentar el comercio y estrechar los lazos económicos”.

Entre las promesas de su mandato, el presidente de Colombia dijo el viernes que buscará atraer inversiones y afirmó que el país construirá “alianzas estratégicas” con países con los que comparta valores.

Explorar inversiones en minerales críticos y crear nuevas oportunidades para los inversores estadounidenses es uno de los puntos en los que el Departamento dijo tener interés, al igual que la cooperación bilateral en materia de energía nuclear y “a largo plazo con la industria estadounidense en aplicaciones nucleares civiles con fines pacíficos”.

Por otro lado, EE.UU. asegura que colaborará con Colombia para futuros paquetes de asistencia humanitaria “para recuperarse de posibles inundaciones, sequías” y otros desastres naturales relacionados con El Niño, un evento climático al que los científicos describen como “el más fuerte jamás registrado” y por el que se prevén fuertes impactos.

The-CNN-Wire

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