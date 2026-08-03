Durante 74 años, los restos del avión de Pan Am accidentado frente a Puerto Rico no aparecieron. Había dolor en todas partes

Después de que el vuelo 526A de Pan Am con destino a Nueva York, apodado el Especial de Pascua, se…

Después de que el vuelo 526A de Pan Am con destino a Nueva York, apodado el Especial de Pascua, se precipitara al mar frente a Puerto Rico hace 74 años, un médico en un bote de rescate recogió un bolso que flotaba en las aguas agitadas.

Dentro había una polvera y una carta manuscrita —empapada pero aún legible— de un joven soldado puertorriqueño destacado en Massachusetts para su nueva esposa en la ciudad costera sureña de Ponce, escribió el Dr. Ángel M. Marchand en El Mundo, el principal periódico de la isla en ese momento.

“No puedes imaginar la alegría que me has dado al decirme que te unirás a mí en Nueva York. Soy el hombre más feliz de la Tierra”, escribió el soldado, agregando que rezaba a la Virgen María para que la protegiera en el viaje. “No tengas miedo del avión. No pasará nada”.

Más tarde, el médico vio el nombre de la novia, Gloria Rosario, en el segundo hospital que visitó buscándola. Allí estaba, en una lista de los 17 sobrevivientes.

“Señorita, encontré su bolso con una carta de su esposo. Debe estar muy preocupado. Cuando vi su nombre en el hospital, decidí avisarle que usted estaba sana y salva”.

“Oh, pobrecito”, respondió ella. “Él es tan bueno. Y tiene fe”.

Cuando el médico le preguntó sobre el accidente, Rosario dijo: “Más personas deberían haber sido salvadas”.

En total, el accidente cobró 52 vidas. Debido a que la mayoría de esas vidas podrían haberse salvado, el accidente motivó las ahora familiares, aunque a menudo ignoradas, instrucciones de seguridad previas al vuelo para los pasajeros sobre dónde encontrar y cómo usar los chalecos salvavidas, balsas y salidas de emergencia.

La prima de Rosario, de 19 años, que estaba sentada a su lado, fue una de las que no sobrevivió. Su prima lloraba histéricamente, demasiado asustada por el fuerte oleaje como para lanzarse al océano momentos después del aterrizaje forzoso. Falleció minutos más tarde, aún aferrada al avión, contó Rosario a los investigadores del accidente y a miembros de su familia.

Los restos del avión se perdieron en el Atlántico hasta el mes pasado, cuando un equipo de búsqueda aérea descubrió el en gran parte olvidado Pan Am “Clipper Endeavor” a 600 metros bajo la superficie del océano, a solo unos km de la costa norte de la isla.

“Mi madre siempre lamentó que el avión cayera en la parte más profunda del océano”, dijo el hijo de Rosario, Adrián, de 54 años, a CNN. Rosario, que tenía solo 22 años en el momento del accidente, murió en 2015 a los 85 años.

“Ella siempre imaginó que tomaría mucho tiempo encontrar los restos. Me hubiera encantado que ella hubiera visto esto. Siempre quiso reconocimiento para las víctimas, especialmente para su prima”.

Entre los pasajeros y la tripulación estaban John Burn, el capitán de Pan Am, quien sobrevivió a su segundo accidente aéreo mortal; una pareja de misioneros que murió mientras su hijo de 2 años, Mark, fue encontrado flotando en el agua; Novetah Davenport, una pionera de la aviación que ayudó a rescatar al niño; y un padre de 45 años de Brooklyn que había viajado a San Juan para reunirse con su esposa y sus seis hijos después de una separación de dos años.

La aeronave Douglas DC-4 despegó poco después del mediodía en un Viernes Santo con 64 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. Pero Burn se vio obligado a amerizar el avión nueve minutos después en aguas agitadas y plagadas de tiburones al noroeste de San Juan el 11 de abril de 1952. Dos de sus cuatro motores habían fallado.

Todos los pasajeros sobrevivieron al impacto inicial –cuando la sección de la cola del avión se desprendió– pero solo 17 fueron rescatados. Los demás perecieron en los momentos finales de caos y confusión en la aeronave que se hundía rápidamente, según la investigación del accidente y los informes de prensa de la época.

El hijo de Burn, Gray, un piloto privado de 58 años, dijo que su difunto padre hablaba con emoción sobre lo que llegó a conocerse en la isla como la tragedia del Viernes Santo, en particular sobre la impotencia que sintió durante una emergencia que cobró tantas vidas.

“Sentía el peso de ser la persona a cargo de todo el vuelo”, dijo Gray Burn a CNN.

“Creo que lo que más le afectaba era que muchas de las personas que volaban tenían miedo al agua, aunque muchas de ellas vivían allí en Puerto Rico, justo al lado del mar. Cuando cayeron, el agua empezó a entrar rápidamente”.

Gloria se casó con Hipólito Rosario en Ponce el 23 de diciembre de 1951, según miembros de la familia. Eran novios de la infancia: ella tenía 9 años y él 11 cuando se conocieron.

Casi cuatro meses después, Rosario, acompañada por su prima de 19 años, Norma Rodríguez, abordó el avión. Rosario iba a Estados Unidos para vivir con su esposo. Su prima –a último momento– decidió acompañarla, con planes de trabajar como costurera. Era el primer vuelo para ambas jóvenes.

Las primas formaban parte de la mayor ola de puertorriqueños hacia Estados Unidos, conocida como la “Gran Migración”, en la década posterior a 1950, cuando se estima que 470.000 personas abandonaron la isla rumbo al continente.

La mayoría se estableció en Nueva York, enfrentando el dolor de vivir en una ciudad nueva, donde lucharon por encontrar trabajo y combatieron la discriminación, las barreras del idioma y el abandono institucional, incluyendo escuelas que no estaban preparadas para atenderlos. Muchos se unieron a las fuerzas armadas o buscaron empleo en las industrias de la confección y la manufactura.

Rosario dijo a los investigadores del accidente que se sentó en el asiento de la ventana junto a una salida de emergencia sobre el ala en el lado izquierdo de la aeronave. Según su declaración como sobreviviente, contó que al despegar, el avión “parecía ir muy despacio y no ganó altitud rápidamente”. La aeronave se movía de un lado a otro.

“Mi prima estaba bastante nerviosa, y le dije que mirara por la ventana y disfrutara del paisaje, que no se preocupara”, relató Rosario. Luego escuchó “dos ruidos fuertes” antes de que el avión virara a la izquierda y comenzara a descender sobre el océano.

A las 12:13 p.m., a solicitud de Burn, el vuelo informó a la torre de control de San Juan que regresaban al aeropuerto, según un informe de la Junta de Aeronáutica Civil, predecesora de la Administración Federal de Aviación.

“Roger 526A, autorizado para aterrizar, pista 9”, respondió la torre mientras la presión de aceite de uno de los motores descendía rápidamente y el otro motor fallaba varias veces.

A las 12:17 p.m., la torre preguntó al vuelo por su ubicación.

“Aún estamos bastante lejos”.

Un minuto después, la torre alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos en San Juan. A las 12:19 p.m., Burn pidió al segundo oficial que informara a los pasajeros que el avión estaba a punto de amerizar. Momentos después, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en el océano.

“El avión impactó contra el agua con mucha fuerza y fui lanzada hacia adelante violentamente”, declaró Rosario a los investigadores, añadiendo que el agua comenzó a entrar en la cabina. Se quitó el cinturón de seguridad mientras el sobrecargo abría una puerta de emergencia y “la gente empezó a salir sin sus chalecos salvavidas”.

Ella contó a los investigadores que preguntó al sobrecargo dónde estaban los chalecos salvavidas y él respondió: “En el bolsillo” del asiento. No pudo encontrarlos.

“A los pasajeros no se les informó dónde se encontraban los chalecos ni se les instruyó sobre su uso por parte de ningún miembro de la tripulación antes del amerizaje. Como resultado, se produjo una considerable confusión”, señala el informe de la investigación.

Rosario dijo que tomó del brazo a su prima e intentó sacarla del avión.

“Ella estaba histérica y no soltaba el costado de la salida”, relató Rosario, quien dijo que saltó del ala cuando el agua le llegaba al pecho. Fue ayudada por el sobrecargo y otro miembro de la tripulación en el agua. Recordó que el piloto intentó alcanzarla antes de que se encontrara en una balsa.

Burn ya había desafiado las probabilidades antes.

En el momento del accidente en San Juan, estaba casado con la cantante Jane Froman, a quien salvó mientras estaba gravemente herido y flotando en una balsa improvisada después de que un hidroavión de la USO que pilotaba se estrellara en un río en Portugal en 1943, según su hijo y reportes de prensa de la época. Ese accidente causó la muerte de 24 pasajeros.

Posteriormente, Burn declaró a los investigadores que ayudó a dos mujeres “presas del pánico” con niños a ponerse los chalecos salvavidas y dirigió a los pasajeros para que abandonaran el avión, según un relato de su testimonio publicado en mayo de 1952 por The New York Times. Pero algunos pasajeros permanecieron sujetos a sus asientos.

Burn, veterano de Pan Am durante 36 años, ayudó a un pasajero a abrir la puerta principal de la cabina y “comenzó a evacuar por la fuerza a los pasajeros por esa salida” antes de que el piloto fuera lanzado al agua, según el informe del accidente.

“De los 12 pasajeros que sobrevivieron, siete evacuaron la aeronave por las salidas de emergencia de la cabina, cuatro por la puerta principal de la cabina y uno por la ventana derecha de la cabina de mando”, indicó el informe. El primer y segundo oficiales, en la única balsa salvavidas desplegada, recogieron a cinco pasajeros, así como al sobrecargo y al auxiliar de vuelo. Una aeronave de rescate recogió al capitán y a otros siete pasajeros que flotaban en las aguas agitadas durante entre 30 minutos y una hora.

El hijo de Burn, Gray, recordó que el capitán dijo: “‘Solo puedo lanzar a cierta cantidad de personas en estas condiciones’. Supongo que eso fue lo que realmente le molestó”.

“Sin una instrucción de seguridad, con una barrera idiomática significativa y sin un procedimiento de evacuación coordinado, los pasajeros enfrentaron caos, confusión y un fuerte oleaje mientras la aeronave se inundaba y se hundía en menos de tres minutos”, señaló un comunicado de la Air/Sea Heritage Foundation.

El equipo de exploración, que incluyó al programa “Expedition Unknown” de Discovery Channel, encontró los restos en junio utilizando un dron submarino autónomo.

Otra sobreviviente fue Novetah Davenport, pionera de la aviación y miembro de The Ninety-Nines, organización internacional de mujeres pilotos.

Margarita Montalvo recordó haber llevado a Davenport al aeropuerto esa mañana de Viernes Santo junto con el hermano de la aviadora, su abuelo adoptivo, según un artículo de 2022 en El Adoquín, una publicación digital dedicada a la cultura puertorriqueña.

Montalvo y su abuelo regresaron al aeropuerto tras enterarse del accidente.

Mientras las procesiones de Viernes Santo se realizaban en toda la isla, la gente se congregó en la orilla cerca del puerto de San Juan y aplaudió a una aeronave anfibia de la Guardia Costera que rescató a todos los sobrevivientes menos uno.

Vieron a Davenport emerger de una aeronave de rescate sujetando la mano de un niño pequeño. Davenport les contó que logró escapar del avión y sacó al joven a salvo cuando él extendió la mano desde el agua, según informes publicados y el relato de Montalvo. Davenport mantuvo el contacto con el niño hasta su muerte en 1992, a los 90 años, escribió Montalvo.

El nombre del niño es Mark Van Daalen. Tenía 2 años cuando el avión se precipitó, hijo de los misioneros Leo y Eunice Van Daalen, según informes publicados y La Atalaya, la publicación oficial de los Testigos de Jehová. La familia planeaba visitar a parientes en el continente.

“Leo y Eunice” murieron en el accidente, según La Atalaya. Su hijo “fue encontrado flotando en el océano. Un sobreviviente lo arrojó a una balsa salvavidas y le practicaron respiración artificial, y sobrevivió”.

Poco después del accidente, el famoso compositor puertorriqueño Rafael Hernández escribió una canción titulada “La tragedia del Viernes Santo”, que durante décadas ha sido transmitida por emisoras de radio en toda la isla el día antes de la Pascua.

“Qué doloroso Viernes Santo. La angustia y el dolor sufridos por nuestros hermanos que volaban a Nueva York”.

La letra también menciona a una “valiente mujer” que abraza a un niño llorando y lo salva mientras lucha contra fuertes oleajes.

Diana Lachatanere dijo que tenía 5 años en el momento del accidente. Su padre, Romulo Lachatanere, nacido en Cuba, farmacéutico y periodista en la prensa de habla hispana, no sobrevivió.

Lachatanere, de 80 años, exarchivera y subdirectora del Schomburg Center for Research in Black Culture en la Biblioteca Pública de Nueva York, dijo que se enteró del hallazgo de los restos la semana pasada.

“Una de las cosas que me pregunto es, ¿y si quedó inconsciente tras el aterrizaje?”, dijo.

Discovery Channel informará sobre el hallazgo en un episodio de “Expedition Unknown” más adelante este año. Discovery Channel, al igual que CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery.

No hay planes para recuperar los restos ni para perturbarlos de ninguna manera, dijo un portavoz de “Expedition Unknown” a CNN, señalando que el sitio es una tumba para quienes murieron en el accidente.

La Air/Sea Heritage Foundation está trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para ampliar las protecciones del sitio del naufragio y aboga por un monumento en honor a quienes perdieron la vida en el accidente.

“Para ser franca, este descubrimiento no cambia nada para mí”, dijo Diana Lachatanere a CNN. “Mi padre sigue muerto desde hace 74 años. Tal vez si se hubiera recuperado un cuerpo… No lo sé. En realidad, el cuerpo no es el punto, son los años perdidos que nunca se podrán recuperar”.

Pero las contribuciones de la tragedia a la seguridad aérea le brindaron cierto consuelo, dijo Lachatanere.

“He estado volando desde que tenía 15 años, en 1961. Solía prestar atención y luego se volvió ruido de fondo”, dijo sobre las instrucciones previas al vuelo. “Ahora prestaré atención y daré a las azafatas el reconocimiento que merecen”.

El hijo y la hija de Rosario recordaron cómo ella pareció encontrar un propósito a partir del accidente. Fue trabajadora social durante más de tres décadas y obtuvo una maestría en Nueva York a los 42 años. Rosario y su esposo, con quien estuvo casada 62 años, criaron a cuatro hijos en Brooklyn.

Rosario tomó un vuelo a Nueva York poco después del accidente. Siguió volando durante décadas, dijo su hija Frances Viruet, de 63 años.

Después de cada vuelo, dijo Viruet, Rosario siempre se detenía fuera de la cabina para estrechar la mano del piloto y decir: “Gracias”.

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