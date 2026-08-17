Dos visiones de EE.UU. emergen mientras se acercan las elecciones intermedias. Los votantes deben decidir cuál es real

Dos mítines, separados por casi 1.600 km y dos días, expusieron la elección cada vez más marcada que enfrentan los…

Dos mítines, separados por casi 1.600 km y dos días, expusieron la elección cada vez más marcada que enfrentan los votantes en las elecciones intermedias y un inminente momento de ajuste de cuentas sobre el rumbo futuro de la nación.

En Atlanta, el senador de Georgia Jon Ossoff ofreció el domingo una crítica mordaz al presidente Donald Trump; a una economía que muchos votantes consideran que les está fallando; y a una guerra que Trump inició y no ha logrado resolver. Ossoff resumió la elección como un referendo sobre la corrupción, los costos y el fracaso del liderazgo global.

“Bajo Donald Trump, cuesta más que nunca llenar tu refrigerador, encender tu hogar, preparar una taza de café, comprar útiles escolares para tu hijo o un tractor para tu granja”, dijo el demócrata. Acusó al presidente de dormir durante las reuniones y de mentir sobre la guerra, y dijo que, mientras los marineros del portaaviones USS Abraham Lincoln enorgullecen a la nación durante un despliegue de más de 250 días, Trump pasa su tiempo jugando golf y comprando acciones.

El viernes, en Long Island, Trump presentó la versión más explícita hasta ahora de un argumento con el que los republicanos esperan evitar la maldición de medio término que persigue a los presidentes en funciones, incluso cuando su líder enfrenta vientos en contra por su impopularidad personal, la guerra con Irán y la frustración de los votantes por los altos precios.

Acusó a los demócratas de querer convertir a Estados Unidos en un “país comunista” y de declarar la guerra a la Policía y al estado de derecho. “Los comunistas quieren convertir a Estados Unidos en un país del tercer mundo, en un infierno de crimen y suciedad”, dijo el presidente, buscando aprovechar los éxitos de los demócratas progresistas.

El contraste resume un momento amargo en la historia estadounidense, mientras un presidente profundamente impopular intenta evitar el estatus de “pato cojo” al calificar a los demócratas de extremistas antiestadounidenses. Pero se enfrenta a oponentes que apuestan por una campaña clásica de cambio, intentando cargar a los republicanos con los fracasos de Trump y canalizar la furia de los votantes por la situación del país.

Durante años, los demócratas han tenido dificultades para presentar argumentos descalificadores contra Trump. Sus advertencias anteriores de que la democracia estadounidense estaba en peligro a menudo parecían algo esotéricas para quienes luchan por pagar la gasolina y los alimentos. Ossoff está aportando algo que le ha faltado al partido: un lenguaje abrasivo y contundente, y un encuadre que otros candidatos pueden adoptar para convertir las vulnerabilidades de Trump en un argumento positivo para sus propias campañas.

Esta es una de las razones por las que un senador con un sólido historial de victorias en el conservador sur y entre los votantes afroamericanos —una base crítica para los demócratas— está generando conversaciones sobre una posible candidatura presidencial en 2028. Sin embargo, primero debe intentar ganar la reelección.

Ossoff también está mostrando cómo los demócratas pueden acorralar a sus oponentes individuales al vincularlos con el historial de Trump. Criticó a su oponente, el representante Mike Collins, a quien Trump impuso en la boleta a pesar de las objeciones de los líderes estatales. “Georgia merece algo mejor; mejor que el títere de Trump, pro-guerra, pro-aranceles y pro-recortes de tu atención médica, Mike Collins, y Estados Unidos merece algo mejor que Donald Trump”, dijo Ossoff a su audiencia.

En medio de encuestas que muestran al senador demócrata a la cabeza, Collins dijo a Manu Raju de CNN en julio que su adversario estaba “mintiendo, y la razón es que está perdiendo y sabe que está perdiendo”.

Trump está desplegando una campaña de dos frentes: afirmar que su presidencia es un éxito histórico mientras califica a los demócratas como una opción inaceptable. En Long Island, se negó a disculparse por una guerra en la que la credibilidad de Estados Unidos ha sido puesta a prueba por una potencia más débil, mientras Irán mantiene como rehén a la economía mundial al cerrar efectivamente el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la posición vulnerable de Trump respecto a Irán quedó al descubierto cuando pareció minimizar el dolor causado por el conflicto en el país. Dijo que valía la pena que la gente “pagara un poquito más” por la gasolina para evitar que Irán obtuviera un arma nuclear. Su aparente indiferencia ante los problemas de asequibilidad —que volvió a ridiculizar como argumentos inventados por los demócratas— también corre el riesgo de socavar los aspectos más positivos de su mensaje económico, como los reembolsos de impuestos mayores a los esperados bajo el proyecto de ley de política interna del Partido Republicano para 2025 y los esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos recetados.

El feroz ataque de Trump contra los demócratas progresistas aparentemente está diseñado para desviar la atención de sus desafíos económicos. Además de sus afirmaciones sobre el comunismo, Trump advirtió la semana pasada de que “tenemos yihadistas siendo elegidos por todas partes”. Su comentario siguió al triunfo de Abdul El-Sayed, un profesional de la salud pública y musulmán, sobre un candidato más centrista en las primarias demócratas al Senado en Michigan. También debe considerarse en el contexto de sus repetidos ataques contra la representante Ilhan Omar, una estadounidense de origen somalí de Minnesota.

Pero Trump enfrenta el riesgo de que una retórica tan divisiva complique uno de los requisitos más importantes de su campaña de reelección: captar a votantes independientes y moderados en estados clave que ampliaron su coalición hace dos años.

Aun así, dado el terreno difícil de la elección, una estrategia diseñada para movilizar a la base de Trump puede tener sentido. Los republicanos tienden a no movilizar a la coalición MAGA más amplia cuando Trump no está en la boleta. Y los partidos en el poder en las elecciones intermedias suelen tener dificultades para igualar el entusiasmo de los partidarios del partido que ansía recuperar el poder. En contiendas reñidas, una alta participación de votantes MAGA podría ser una forma de frenar las pérdidas del Partido Republicano.

Aunque el entorno político parece desafiante para los republicanos, hay un factor impredecible que Trump espera explotar y que también se hizo evidente durante el fin de semana, mientras la campaña de mitad de mandato se intensificaba.

Una ola azul en noviembre podría depender de que el partido acuerde posponer los debates sobre las divisiones ideológicas que han surgido en las campañas primarias al Congreso.

El domingo, el gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo a Jake Tapper de CNN que su partido debe concentrarse directamente en la difícil situación de los votantes que luchan con los precios de la vivienda, los alimentos y la atención médica. “Cualquier política demócrata que no se enfoque en lo que la gente está sintiendo en este momento y que proteja el statu quo tiene que desaparecer”, dijo Moore en “State of the Union”.

Pero la propia impopularidad de Trump parece a menudo alimentar disputas demócratas sobre ideología, ya que hace que la posibilidad de obtener mayorías en el Congreso parezca más cercana.

Un demócrata progresista, el representante Ro Khanna, respaldó el domingo el sistema de atención médica Medicare para Todos, también favorecido por El-Sayed y otros candidatos progresistas. “(Es) posiblemente la prioridad más importante. Ahorraría dinero y salvaría vidas”, dijo el legislador de California en “Meet the Press” de NBC.

Pero el representante Hakeem Jeffries, el líder demócrata que podría convertirse en presidente de la Cámara si los demócratas ganan, se negó a comprometerse con un sistema administrado por el Estado, anticipando las probables divisiones entre progresistas envalentonados y demócratas más moderados en cualquier mayoría el próximo año.

“No es una legislación que actualmente esté copatrocinando o que apoye”, dijo Jeffries en NBC, y agregó que no respalda muchas de las políticas que Trump atribuye a los socialistas democráticos. “No apoyo desfinanciar a la Policía. No apoyo fronteras abiertas. No apoyo abolir el Senado”, dijo.

Los republicanos esperan que tales diferencias dentro de la coalición demócrata y la presencia de algunos candidatos más radicales en las listas mayoritariamente moderadas del partido ofrezcan a Trump una pequeña oportunidad.

En Long Island, Trump renovó su afirmación de que Estados Unidos es el país “más atractivo” del mundo y que los estadounidenses tienen suerte de vivir en una “edad dorada”.

Los demócratas argumentan que los altos precios, una guerra en el extranjero sin final a la vista y un presidente aparentemente desinteresado significan que él está vendiendo una fantasía.

Las elecciones intermedias podrían depender de cuál de estas visiones se acerque más a la experiencia vivida por los votantes.

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