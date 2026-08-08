Dos amigos de Nolan Wells regresaron a la isla donde el adolescente desapareció el 4 de julio, dicen abogados

Más de un mes después de que el cuerpo de Nolan Wells fuera encontrado a lo largo de la costa…

Más de un mes después de que el cuerpo de Nolan Wells fuera encontrado a lo largo de la costa de una isla barrera de Mississippi, dos amigos que se cree viajaron a Horn Island con Wells regresaron allí en un intento por investigar el caso, dijeron sus abogados a CNN.

Warren Hudson y Jax Pitalo, quienes se cree estuvieron con Wells el 4 de julio, el día que desapareció, fueron a la isla la tarde del viernes para “investigar la disposición y la dinámica”, dijeron sus abogados, Edward Andrew Paltzik y J. Tyler Cox, a CNN.

No está claro cómo el grupo planeaba llevar a cabo su investigación no oficial en la isla. Los abogados dijeron a CNN el viernes por la noche que estuvieron en la isla durante unas tres horas.

“Fue una tarde muy emotiva para Warren y Jax”, dijeron los abogados en un comunicado. Inicialmente, los abogados dijeron a CNN que un tercer amigo, Morgan Seymour, también planeaba regresar a la isla.

No está claro si Hudson, Pitalo y Seymour estuvieron con Wells ese día, o si han sido entrevistados por la policía, pero en julio, el sheriff del condado de Jackson, John Ledbetter, dijo al Sun Herald que tres amigos que viajaron con Wells en el bote a Horn Island habían sido entrevistados en profundidad.

“Estamos orgullosos de apoyar y defender a tres jóvenes completamente inocentes”, dijeron los abogados en una declaración conjunta.

“Nosotros… nos enfocaremos únicamente en la verdad, que es que estos jóvenes inocentes no tuvieron absolutamente nada que ver con la trágica muerte de Nolan Wells”. CNN se ha comunicado con el Departamento del Sheriff para obtener una reacción sobre el viaje de los hombres a la isla. Nadie ha sido arrestado ni acusado en el caso.

La Oficina del Médico Forense del Estado de Mississippi está realizando la autopsia oficial y ha estado esperando los resultados de las pruebas toxicológicas, dijo el forense del condado de Jackson, Bruce Lynd. Esos resultados pueden tardar semanas.

Durante semanas, los investigadores han estado buscando respuestas después de que Wells desapareciera durante el viaje con sus amigos de la secundaria a la popular isla barrera, que según el Servicio de Parques Nacionales, no tiene refugio, instalaciones ni comunicaciones. Las islas barrera tienen antecedentes de fuertes corrientes y muertes por ahogamiento, pero el abogado de la familia Wells, el abogado de derechos civiles Ben Crump, expresó escepticismo ante la idea de que el adolescente pudiera haberse ahogado. Wells era un atleta fuerte y sabía nadar, dijo.

Ni Crump ni la familia de Wells han respondido a la solicitud de comentarios de CNN sobre el regreso de los dos hombres a la isla.

Fotos de la excursión muestran a Wells pasando el rato con lo que parecen ser amigos todos blancos, lo que ha llevado a algunos a evocar sentimientos intensos sobre la complicada historia racial de Mississippi y a especular sobre si la raza jugó un papel en su muerte.

Varios de los amigos que viajaron con Wells dijeron a los agentes: “Cuando se fueron, él estaba en compañía de una mujer desconocida y eligió quedarse en la isla”, según muestra un informe del Departamento de Recursos Marinos del estado.

Jayvon Williams, uno de los amigos de Wells que lo vio en la isla el 4 de julio, dijo que ese relato no coincide con la persona que él conocía. “Nunca he conocido a Nolan quedarse atrás mientras sus amigos se van”, dijo a CNN semanas después de la muerte de Wells. “Él siempre ha sido un tipo que, si fue contigo, va a regresar contigo. Así ha sido siempre, cada vez”. Después de que sus amigos regresaron al continente, el cuerpo de Wells fue encontrado dos días después en el agua cerca de Horn Island.

Las autoridades han sido criticadas después de que el sheriff John Ledbetter dijera inicialmente que no sospechaban de juego sucio. Pero la fiscal del distrito ha dicho que el caso de Wells es una prioridad, y declaró a los medios locales que enviará cualquier hallazgo de las fuerzas del orden a un gran jurado para que decida si corresponde presentar cargos.

La familia Wells, junto con su abogado, contrató y pagó a un médico forense de otro estado para que también examinara el cuerpo.

Este determinó que la causa de la muerte fue “indeterminada”, a la espera de una investigación adicional. Entre las preguntas planteadas por el patólogo forense Dr. Roger A. Mitchell Jr.: cómo Wells ingresó al agua, si tenía alguna lesión en el cuello o hemorragia cerebral y qué se encontró en su estómago.

Tras la muerte de Wells, su familia y algunas familias de quienes conocían al joven de 18 años dicen que han recibido amenazas en medio de un intenso escrutinio público. Y tres personas, ninguna de las cuales parece conocer a Wells, han sido acusadas de amenazar a un testigo, a un juez y a funcionarios locales relacionados con el caso.

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