Desvían un cable eléctrico submarino de US$ 580 millones para no afectar la “tumba” de Dobby, el elfo de Harry Potter

Un enlace eléctrico multimillonario entre el Reino Unido e Irlanda fue desviado después de que desconsolados fans de “Harry Potter”…

Un enlace eléctrico multimillonario entre el Reino Unido e Irlanda fue desviado después de que desconsolados fans de “Harry Potter” señalaran que su ruta prevista atravesaría un memorial en la playa dedicado a un querido personaje de la serie, Dobby, el elfo doméstico.

El interconector Greenlink, de 430 millones de libras (unos US$ 580 millones), conecta la red de transmisión eléctrica National Grid del Reino Unido con Irlanda mediante un cable de 201 kilómetros entre el condado de Wexford, en la costa sureste de Irlanda, y Freshwater West, una playa en el suroeste de Gales, donde se filmó la muerte de Dobby para la franquicia cinematográfica de Potter.

Originalmente, el cable submarino —cuyo propósito es compartir el excedente de energía renovable, reforzar la seguridad y duplicar la capacidad de transferencia de electricidad entre las dos naciones— habría alterado la tumba simbólica donde los seguidores de Potter dejan tributos escritos a mano a la criatura mágica sobre guijarros.

Pero después de que una entrevista de BBC News sobre la operación inquietara a los fans, una avalancha de llamadas preocupadas llevó a Simon Ludlam, director ejecutivo del gestor del proyecto Etchea Energy, a replantearse la ruta del cable, reveló Ludlam la semana pasada al pódcast Energy Revolution.

“Recibimos cientos de llamadas; quiero decir, cientos de llamadas”, afirmó.

Ludlam admitió que al principio el alboroto lo desconcertó.

Un colega le dijo que “al parecer, vamos a pasar directamente por la tumba de Dobby”.

Eso significó poco para Ludlam, que se encontró diciendo: “¿Dobby, quién es Dobby? No conozco a Dobby”.

Incluso después de que su colega se lo explicara, Ludlam siguió confundido. Le dijo al pódcast: “Yo dije: ‘Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?’”.

Solo cuando su colega dijo: “No, es muy, muy serio”, Ludlam comprendió la situación.

Entonces su equipo se puso a trabajar para desviar el cable y evitar por completo la tumba de Dobby.

“A mucha gente le puso muy feliz eso, y el proyecto ahora sigue (adelante) y Dobby está feliz”, bromeó Ludlam.

Jack Nicholas es uno de los aliviados de que Ludlam se haya tomado el asunto en serio.

De Pembrokeshire, el condado galés donde está el memorial de Dobby, Nicholas, de 20 años, tiene la misión de destacar todo lo que la zona ofrece mediante videos publicados en internet.

“La tumba de Dobby trae turistas de todo el mundo a una de las playas más impresionantes de Pembrokeshire”, dijo Nicholas a CNN. “El memorial tiene rocas de lugares como Italia, Australia y Sudáfrica, lo que muestra lo lejos que viaja la gente para ver la tumba de Dobby”.

“El turismo es una de las industrias más importantes de Pembrokeshire, y todos los visitantes contribuirán a los negocios locales”, añadió.

El turismo en Pembrokeshire aporta un estimado de 604 millones de libras (aproximadamente US$ 815 millones) a la economía local, con más de 6 millones de visitantes que sostienen el 23 % de todo el empleo local, según el Consejo del Condado de Pembrokeshire.

Sophie Pearce es una bloguera de viajes galesa que ha visitado Egipto, India y Nueva Zelandia en una búsqueda por ver destinos mágicos, históricos y literarios. Sin embargo, durante la pandemia descubrió que no tenía que viajar muy lejos para encontrar un toque de fantasía.

“Freshwater West es una playa mágica y remota”, comentó Pearce a CNN. “Hay todo tipo de rocas pintadas con mensajes dulces dejados para Dobby. He vuelto muchas veces desde mi primera visita, y nunca deja de llenarme de asombro”, añadió.

“La tumba de Dobby es un lugar agridulce para visitar para los Potterheads, ya que es donde pasó sus últimos momentos heroicos entre amigos”, explicó Pearce, cuyo blog se llama Third Eye Traveller. “Sería una pena destruirla”, añadió.

Pero el cambio de ubicación no está exento de problemas, dijo Ludlam, ya que el cable ahora pasa “bastante cerca” de restos de la Edad del Bronce.

CNN se ha puesto en contacto con Greenlink Ireland y Etchea Energy para solicitar comentarios.

Esta no es la primera vez que los seguidores de Harry Potter han protegido la tumba de Dobby, que apareció por primera vez tras el estreno en cines de “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1” en noviembre de 2010, la entrega en la que Dobby muere.

En 2022, el National Trust, la organización benéfica de conservación que es propietaria del terreno, aceptó que pudiera permanecer en su lugar tras una consulta, pero advirtió a las personas que no dejaran recuerdos.

Los peregrinos al sitio tenían la costumbre de dejar un calcetín para honrar al elfo doméstico que, como todos los elfos domésticos, estaba atado por magia a servir a una familia de magos para siempre, o al menos hasta que un amo les presente una prenda de vestir, otorgándole al elfo la libertad.

Se instó a los visitantes a abstenerse de dejar calcetines porque la playa era ambientalmente sensible.

(La franquicia cinematográfica de “Harry Potter” es propiedad de Warner Bros., una unidad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.)

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