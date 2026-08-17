Destructor de la Marina de EE.UU. pasó cuatro días sin electricidad el mes pasado en el mar de China Meridional

Un destructor de misiles guiados de la Marina de EE.UU. pasó el mes pasado cuatro días sin baños funcionales, servicios…

Un destructor de misiles guiados de la Marina de EE.UU. pasó el mes pasado cuatro días sin baños funcionales, servicios de cocina ni aire acondicionado bajo el calor abrasador del mar de China Meridional, después de perder el suministro eléctrico.

El incidente se debió a un fallo de ingeniería a bordo del buque, según informó la 7.ª Flota de EE.UU. en un comunicado a CNN. Se trata de un nuevo contratiempo en un momento en que aumentan las preocupaciones por la enorme presión que soportan las fuerzas navales estadounidenses debido a la situación con Irán y a sus compromisos globales.

El USS Benfold, un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, realizaba operaciones rutinarias en el Indo-Pacífico el 24 de julio cuando se produjo una “avería de ingeniería que afectó a sus generadores”, declaró el comandante Matthew Comer, portavoz de la 7.ª Flota.

El Benfold suele formar parte del grupo de ataque que acompaña al USS George Washington, el portaaviones que se dirige actualmente a Medio Oriente para relevar al USS Abraham Lincoln —que ha estado sometido a una gran presión operativa—, pero al parecer todavía se encuentra en Asia.

Además de perder la capacidad de maniobrar por sus propios medios, el buque de guerra de casi 10.000 toneladas vio afectados sus servicios de cocina, los baños, el aire acondicionado y el suministro de agua potable, señaló Comer.

“No hubo heridos entre la tripulación, que demostró resiliencia, determinación, profesionalidad y una firmeza inquebrantable en su respuesta”, afirmó el comunicado de Comer.

Asimismo, se informó que la causa del corte de energía —reportado inicialmente por USNI News, que situó el incidente en el mar de China Meridional— está siendo investigada.

Este suceso se produce mientras la Marina de EE.UU. está bajo un creciente escrutinio tras conocerse informes sobre la baja moral y problemas de salud mental a bordo del Abraham Lincoln, que ha pasado más de 200 días sin hacer escala en puerto durante las operaciones contra Irán.

Analistas y legisladores demócratas han señalado que la Marina estadounidense está operando al límite de su capacidad debido a las exigencias derivadas de la situación con Irán y a sus compromisos globales.

Aunque Comer no especificó el lugar exacto donde se produjo la avería, los registros meteorológicos indican que, a finales de julio, las temperaturas diurnas en el mar de China Meridional oscilaron entre los 32 y los 37 grados Celsius.

Carl Schuster, capitán retirado de la Marina que relató haber pasado unas cuatro horas a bordo de un destructor sin electricidad cerca de Puerto Rico, describió cómo es la situación en un escenario de este tipo. “Habría sido una situación bastante estresante. Los oficiales de operaciones estaban preocupados por la moral de la tripulación y por cuestiones operativas; los ingenieros se centraban en cómo resolver el problema, y ​​el navegante estaba inquieto por la deriva y las condiciones meteorológicas que se avecinaban. La tripulación se preocupaba por el tiempo, la comida y qué pasaría a continuación. El comandante y el oficial ejecutivo estaban preocupados por todo eso y por cuándo llegaría la ayuda”, señaló Schuster.

“Puedo asegurarles que pasar cuatro horas en aguas al sureste de Puerto Rico no resulta ni de lejos tan estresante como pasar cuatro días en el mar de la China Meridional”, añadió.

La Marina informó que un segundo buque de guerra estadounidense, el crucero de misiles guiados USS Robert Smalls, suministró comidas preparadas al Benfold durante el corte de energía. Otros buques del Grupo de Combate del Portaaviones USS George Washington, con base en Japón, también prestaron asistencia durante los cuatro días que el Benfold permaneció sin energía antes de ser remolcado a la bahía de Subic, en Filipinas, para reparaciones, según indicó Comer.

Las reparaciones concluyeron el 8 de agosto y el buque retomó sus operaciones, señaló el comunicado de la Marina.

El Grupo de Combate del Portaaviones USS George Washington se dirige a Medio Oriente para relevar al Lincoln y a su grupo, declaró un funcionario de la Marina a CNN. Sin embargo, la Marina no aclaró el lunes si el Benfold había sido enviado junto con el grupo del Washington a las aguas frente a las costas de Irán.

Observadores navales en Japón informaron que el buque ha llegado a dicho país, según USNI News.

El incidente del Benfold representa la segunda pérdida de energía sufrida por un destructor de la Marina de EE.UU. en el área de responsabilidad del Comando del Pacífico, que abarca desde las aguas frente a la costa oeste de Estados Unidos hasta la frontera occidental de la India, y desde el Polo Norte hasta la Antártida.

En mayo, el USS Higgins perdió energía y propulsión durante varias horas en la región del Indo-Pacífico —según informó entonces un funcionario de defensa de EE.UU.— tras sufrir lo que un comunicado de la Marina calificó como una “avería de ingeniería” en su sistema eléctrico. No se especificó dónde ocurrió dicho incidente.

Los destructores de la clase Arleigh Burke, como el Benfold y el Higgins, constituyen la columna vertebral de la flota de superficie de la Marina de EE.UU., con más de 70 unidades en servicio.

Dependiendo de su configuración, estos buques cuentan con una tripulación de entre 329 y 359 personas.

The-CNN-Wire

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