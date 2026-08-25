Designan a la exsecretaria de Educación de Rocha Moya como nueva gobernadora interina de Sinaloa

La diputada federal con licencia Graciela Domínguez Nava fue designada este martes como gobernadora interina del estado de Sinaloa, luego…

La diputada federal con licencia Graciela Domínguez Nava fue designada este martes como gobernadora interina del estado de Sinaloa, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya, político mexicano acusado de cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos —acusación que él rechaza—, dejara nuevamente el cargo tras un breve regreso que fue duramente criticado por el partido oficialista Morena y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Congreso de Sinaloa, que cuenta con mayoría de Morena, aprobó en sesión extraordinaria la propuesta que designa a Domínguez Nava como gobernadora interina, quien inmediatamente tomó protesta para iniciar su mandato temporal.

Domínguez Nava, al igual que Rocha Moya, es simpatizante de Morena, partido por el cual han llegado a sus cargos públicos a partir de 2018. También ha sido cercana al Gobierno de Rocha, al ocupar el cargo de secretaria de Educación y Cultura en años pasados.

PAN, PRI y MC, partidos opositores a Morena, se posicionaron en contra de la designación de Domínguez Nava por considerar que se trata de una continuación de Rocha Moya en el poder, quien, argumentaron, podría volver más tarde al cargo si no renuncia de forma permanente en vez de pedir licencia.

“La Constitución de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses mientras no exista una renuncia aceptada, una falta absoluta o una resolución que lo destituya. Mientras eso no suceda, Rocha conserva la posibilidad jurídica de reincorporarse en cualquier momento, porque ya lo hizo una vez”, dijo Paola Gárate, diputada local del PRI, durante la sesión extraordinaria de este martes.

Morena, en tanto, dijo que Domínguez Nava cuenta con la experiencia necesaria para asumir las funciones de gobernadora interina, añadiendo que la seguridad en el estado se mantiene como prioridad para la nueva mandataria. Desde 2024, Sinaloa se encuentra enfrascada en un enfrentamiento entre facciones del Cartel de Sinaloa, lo que ha aumentado significativamente la situación de violencia en el estado.

“Gobernar implica escuchar, atender y construir acuerdos. Esta capacidad será fundamental para generar confianza, encontrar coincidencias y sumar esfuerzos frente a los grandes retos que tenemos por delante, porque debemos reconocer que Sinaloa enfrenta desafíos importantes, uno de ellos es seguir avanzando en la recuperación de las condiciones de seguridad y tranquilidad que demandan nuestras familias”, declaró Hólincer Castro, diputado local de Morena.

La presidenta de México habló de la designación de Domínguez Nava como gobernadora interina y afirmó que es una “mujer honesta”.

“(Domínguez Nava) tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente… Apoyarla en lo que necesite por el bien de Sinaloa, que trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa”, dijo Sheinbaum este martes en su conferencia de prensa matutina.

Rocha Moya pidió una primera licencia para dejar el cargo de gobernador el pasado 29 de abril, luego de ser acusado de narcotráfico por el Gobierno de Estados Unidos. Estuvo 112 días fuera del Poder Ejecutivo, hasta que el viernes anunció su regreso como gobernador de Sinaloa.

Su regreso, no obstante, se vio eclipsado por las críticas de la dirigencia nacional de Morena, gobernadores del partido en todo el país e incluso de Sheinbaum, quienes consideraron que Rocha estaba dando prioridad a sus intereses personales por encima del interés público. Poco más de 30 horas después de su regreso, Rocha Moya pidió nuevamente licencia para dejar el cargo.

La propia Domínguez Nava respaldó las críticas de su movimiento contra Rocha, a pesar de ser cercana al político sinaloense desde hace años, en los tiempos de Rocha como senador morenista. En 2021, ambos se volvieron más cercanos, pues Rocha Moya nombró a Domínguez Nava como su secretaria de Educación y Cultura en el Gobierno de Sinaloa, un cargo que desempeñó hasta 2024.

Después de su periodo como secretaria de Educación de Sinaloa, Domínguez Nava ocupó el cargo de diputada federal por el distrito 1 de Sinaloa, que abarca la ciudad de Mazatlán, una de las más turísticas del estado.

Inició como diputada federal en agosto de 2024. Sin embargo, pidió licencia por tiempo indefinido en junio de este año, por lo que desde entonces no desempeña sus funciones en el Congreso de México.

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