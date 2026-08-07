Desamor, baladas y reguetón: Karol G estrena “No me arrepiento de sentir tanto”, su séptimo álbum

Karol G lanzó este 7 de agosto su séptimo álbum de estudio, “No me arrepiento de sentir tanto”, una producción…

Karol G lanzó este 7 de agosto su séptimo álbum de estudio, “No me arrepiento de sentir tanto”, una producción que reúne 14 canciones con una duración total de 43 minutos y que incluye diversas colaboraciones, ritmos e incluso diferentes idiomas.

En un comunicado, señaló que este nuevo trabajo musical habla de “permitirse sentir plenamente y descubrir la libertad que llega cuando dejamos de huir de lo que sentimos”. Además, explicó que el álbum está inspirado en el camino personal de la artista, así como en las historias de sus fans, y hace referencia a cómo las emociones pueden conectar a las personas, aunque sus historias sean diferentes. El comunicado también señala que el nuevo álbum fue creado para que quienes lo escuchen puedan reconocerse en la música y encontrar en ella consuelo.

“No me arrepiento de sentir tanto” propone, en su mayoría, letras relacionadas con el desamor, acompañadas de influencias de pop alternativo y ritmos latinos. La producción transita entre baladas y canciones bailables y, aunque el reguetón está presente, no es el ritmo predominante del álbum.

El disco está conformado por las siguientes canciones:

“Te llevas to”

Una canción con sonidos urbanos que habla sobre una ruptura y la sensación de que esa persona se llevó todo cuando se fue, excepto la dignidad de quien quedó atrás.

“Maybe”

El tema cuenta con sonidos melancólicos y de pop urbano. Su letra hace una retrospectiva de una relación dañina en la que la pareja no se hacía bien y plantea la aceptación de que es momento de terminar en busca de tiempos mejores.

“Bebiendo lágrimas”

La propuesta de este tema parte de una negación al amor. Su composición hace referencia a una persona que ya no confía en este sentimiento y que no quiere volver a sufrir ni enamorarse.

“Ahí” (con Drake)

Esta canción combina sonidos de R&B con la participación del rapero canadiense Drake, quien interpreta algunas partes en español. La letra habla de un coqueteo con una nueva persona, pero la relación no logra desarrollarse debido a las heridas de un amor pasado.

“Final Feliz”

Esta canción representa la primera balada del álbum. Hace una retrospectiva de los momentos que vivió una pareja y de la manera en que se puede extrañar a una persona con quien ya no se está.

“Still” (con Bruno Mars)

Este tema musical es el primero interpretado completamente en inglés por Karol G y cuenta con la participación de Bruno Mars. Se trata de una balada que habla sobre continuar amando a una expareja a pesar de tener el corazón roto.

“Alguien que te amaba”

Un tema con influencias latinas que incorpora instrumentos como el acordeón. Su composición se centra en el reclamo hacia una persona que hirió a su pareja y cometió errores durante la relación, mientras se reitera que el amor llegó a su fin.

“Matadora”

Este tema fue presentado el 24 de julio durante la primera fecha del actual tour de la intérprete. Con letras sensuales y un ritmo de reguetón clásico, la canción explora el coqueteo con otra persona y el empoderamiento femenino.

“For U My Love”

Con una atmósfera de pop sentimental, esta canción explora la posibilidad de enamorarse nuevamente y encontrar una conexión con una persona con quien se puede construir una pareja perfecta.

“Si lo ven”

La tercera balada del álbum incluye una letra dolorosa que hace referencia a la dificultad de superar a una persona, al duelo que se vive después de una ruptura y al intento de disimular en público el dolor que provoca una pérdida amorosa.

“BbY WOW” (con Judeline y Rusowsky)

Esta canción cuenta con la participación de los españoles Judeline y Rusowsky y explora la posibilidad de retomar una relación y darse una nueva oportunidad como pareja, ya que siguen existiendo sentimientos intensos por esa persona.

“¿Con quién andará?”

Esta canción incorpora elementos de “Porque te vas”, de Jeanette, con sonidos pop. Su letra se cuestiona qué está haciendo una expareja y refleja la curiosidad por saber cómo le va después de una ruptura.

“Eclipse”

Esta canción es la más corta del álbum, con una duración de apenas 2 minutos y 10 segundos. Es la cuarta balada de la producción y plantea una conversación con la Luna, a quien se le confían los sentimientos que quedaron después de una relación.

“Después de ti” (con Greg Gonzalez)

La última pista del álbum fue estrenada originalmente en abril pasado, cuando la cantante se presentó en el festival Coachella. Cuenta con la participación de Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, y habla sobre cuánto se puede extrañar a una persona después de terminar una relación.

A finales de julio, Karol G dio inicio a su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, que se extenderá hasta julio de 2027 y llevará a la cantante a presentarse en diversas ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Con el lanzamiento del nuevo álbum, se espera que durante sus conciertos también interprete canciones de “No me arrepiento de sentir tanto”.

The-CNN-Wire

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